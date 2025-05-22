6 популярных советских блюд, которые любят и готовят по сей день

Несмотря на то, что на дворе ХХI век некоторые блюда времён советской эпохи до сих пор пользуются огромной популярностью у большей половины населения. И пока одни с удовольствием пробуют современные гастрономические новинки, другие не без удовольствия готовят салаты и холодные закуски родом из детства. Мы же в свою очередь делимся подборкой одних из самых популярных рецептов, которые чуть ли не передавались из поколения в поколение долгие годы, возможно, передаются и сейчас.
1. На первом месте: рыба под маринадом
Рыба под маринадом. \ Фото: blogger.googleusercontent.com.
Что уж говорить, а рыба под маринадом – блюдо, которое по сей день пользуется огромной популярностью во многих постсоветских странах. Готовится оно максимально просто, зато получается невероятно вкусным.
Что понадобится для приготовления:
• 0,5 кг – филе трески;
• Лук – пара штук;
• Морковка – пара штук;
• Столовая ложка томатной пасты;
• 70 мл столового уксуса;
• 50 мл масла рафинированного;
• Душистый перец – 3-4 горошины;
• Чёрный перец горошком;
• Мука (примерно три ст.л);
• Полчайной ложечки сахара;
• Лавровый лист;
• Соль.
Вкуснейшее и нежнейшее блюдо советских времён. \ Фото: google.com.
Переходим к готовке:
• Рыбное филе разморозить;
• Вымыть и как следует промокнуть бумажными полотенцами или салфетками;
• Обвалять в муке со всех сторон и хорошенько посолить;
• Обжарить на масле до готовности;
• Переложить на тарелку;
• Лук и морковку очистить;
• Порезать мелким кубиком;
• Закинуть в сковородку и обжарить пять-семь минут на рафинированном масле;
• Влить полстакана тёплой воды;
• Протушить минут десять и добавить специи, а также немного соли и сахара, лавровый лист, томатную пасту и уксус;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить на маленьком огне около пяти минут;
• Затем дать настояться несколько минут;
• Рыбу выложить порционно на тарелки и полить сверху овощным маринадом;
• Подать к столу.
2. На втором месте: рыбное заливное
Заливная рыба. \ фото: bing.com.
Помимо рыбы под маринадом в советской кулинарии был ещё один изыск из рыбы – заливное, то самое блюдо, готовящаяся из судочка, лука и моркови.
Для приготовления понадобится:
• Судак — тушка;
• Морковь;
• Головка репчатого лука;
• Перцы чёрный и душистый по 3-4 горошины;
• 2-3 пакетика желатина или 30 грамм;
• Пару штук лаврового листа и соль по вкусу.
Заливное из рыбы. \ Фото: cdn.galleries.smcloud.net.
Переходим к готовке:
• Овощи вымыть и очистить;
• Отправить целиком в кастрюлю;
• Залить водой и поставить на медленный огонь;
• Рыбу необходимо помыть и разделать (голову, хвост и хребет переложить в ёмкость с овощами);
• Посолить и сдобрить специями;
• Бульон должен вариться не менее часа (не забывайте снимать пену);
• Готовый бульон процедить через мелкое сито с марлей и хорошенько остудить до комнатной температуры;
• Добавить желатин, тщательно перемешать;
• Варёную морковь нарезать мелким кубиком;
• Мякоть судака отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Остудить и нарезать небольшим кубиком;
• Взять подходящий по размеру пищевой контейнер или стеклянную миску с крышкой;
• На дно выложить небольшой слой морковки;
• Затем залить бульоном;
• После слой рыбного филе и вновь залить рыбным бульоном;
• Повторите слои;
• Накройте крышкой и уберите в холодильник до полного застывания;
• Нарежьте порционно и подавайте к столу;
• При желании можно посыпать свежей зеленью и ломтиками лимона.
3. На третьем месте: мимоза
Любимая многими мимоза. \ Фото: bing.com.
Что уж говорить, а салат «мимоза» не только в советские времена улетал на ура. Неудивительно, ведь это простое в приготовлении, но сытное блюдо долгие годы радовало домочадцев и гостей по праздникам, а сегодня – его можно приготовить в любое удобное время без особого повода.
Что понадобится для приготовления:
• 6 штук куриных яиц;
• Пара луковиц;
• Банка рыбной консервы;
• Полпачки сливочного масла;
• Кусок твёрдого сыра;
• Пачка майонеза (200 грамм);
• Свежая зелень;
• Немного соли.
Салат мимоза - вкусно и просто. \ Фото: bing.com.
Переходим к готовке:
• Яйца варятся вкрутую и остужаются;
• Белок отделяется от желтка и натирается на крупную тёрку (можно измельчить ножом);
• Желток размять вилкой;
• Проверьте рыбную мякоть на наличие костей (при необходимости извлеките их) и разомните вилкой;
• Сыр натирается;
• Зелень и лук измельчить;
• Все ингредиенты выложить слоями;
• Заправить майонезом и солью;
• Верхний слой украсить тёртым сливочным маслом и посыпать остывшими желтками и зеленью;
• Салат выложить порционно и можно с удовольствием есть.
4. На четвёртом месте: винегрет
Лёгкий и очень вкусный салат винегрет. \ Фото: google.com.
Винегрет – популярный салат во времена СССР, который частенько подавали как на Дни рождения, так и в канун Нового года.
Однако в настоящее время приготовить его не составит труда, да и повод совсем не нужен, чтобы порадовать себя любимым блюдом.
Что понадобится для приготовления:
• Одна крупная свекла;
• Одна крупная морковка;
• Три крупные картошки;
• Штучки три-четыре солёных огурчика;
• Одна луковица;
• Банка зелёного горошка;
• Масло подсолнечное;
•Соль и молотые перцы.
А вы любите винегрет? \ Фото: zira.uz.
Переходим к готовке:
• Овощи хорошенько вымыть и поставить варить;
• Дать остыть и аккуратно очистить;
• После нарезать всё кубиками (в том числе огурцы и луковицу) среднего размера;
• Переложить в стеклянную тару;
• Всыпать горох консервированный;
• Добавить соль и перец по вкусу;
• Заправить подсолнечным маслом;
• Перемешать и посыпать свежей зеленью.
5. На пятом месте: бутерброды со шпротами
Бутерброды со шпротами. \ Фото: news102.ru.
Какое застолье во времена Советского Союза и без бутербродов со шпротами? Правильно, никакого. Пожалуй, эта та самая закуска без которой не обходился ни один праздник и поминки. Да и сейчас это лакомство частенько мелькает на столах, вот только повод больше не нужен.
Что понадобится для приготовления:
• Полбуханки белого или серого хлеба;
• Банка шпрот;
• Пару веточек свежей петрушки;
• Пару зубчиков чеснока;
• Один квашеный или солёный огурец;
• Немного подсолнечного масла или можно использовать то, что было в консервы.
Как в старые добрые времена. \ Фото: google.com.
Переходим к готовке:
• Хлеб нарезать ломтиками толщиной в полсантиметра;
• Чеснок размять ножом и натереть хлебные ломтики;
• Обжарить хлеб на масле с двух сторон до лёгкой хрустящей корочки;
• Выложить на тарелку;
• Огурец нарезать ломтиками или кружками;
• Аккуратно распределить по хлебным ломтикам;
• Сверху выложить шпроты и посыпать мелко нарезанной петрушкой;
• Подать к столу и наслаждаться восхитительным вкусом.
6. На шестом месте: каша манная
Манная каша. \ Фото: img.championat.com.
В советские времена манная каша была одним из самых популярных блюд, которое частенько подавали либо на завтрак, либо на ужин. Её готовили не только дома, а и в садиках, школах. Зачастую, блюдо подавали с кусочком сливочного масла, ложкой варенья или просто посыпали дополнительно сахаром. В наши дни рецепт каши стал настолько разнообразным, что многие шеф-повара, предлагают оригинальные и альтернативные варианты, например, добавить взбитые сливки, сгущёнку или маскарпоне.
Что понадобится для приготовления:
• Две столовые ложки манной крупы;
• Вода полстакана и молоко полный стакан;
• Небольшое количество соли и сахара;
• Сливочное масло кусочек;
• Варенье для подачи.
Блюдо советских времён. \ Фото: media.istockphoto.com.
Переходим к готовке:
• Молоко смешать с водой и отправить на плиту на медленный огонь;
• Как только оно начнёт закипать, посолить и сдобрить сахаром, а после аккуратно всыпать манку;
• Готовить кашу на маленьком огне, не забывайте помешивать, чтобы не было комков;
• После разлить по пиалам;
• Положить по кусочку сливочного масла;
• Полить вареньем и подать к столу.
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