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«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

Ох уж эти дети! С виду они такие забавные и смешны, но временами от того, что они рассказывают, можно хорошенько наложить в штаны не одну груду кирпичей. Сегодня мы решили поделиться с вами несколькими историями от людей, которые были в шоке от рассказов ребятишек.

«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

Ситуации совершенно разные, как и люди, которые их рассказывают. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее! Пользователи популярной сети Reddit расскажут, как они отложили пару килограмм кирпичей от того, что им поведали детишки.

«Мой папа умер прошлой ночью»


«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

«Мой друг работает учителем в начальной школе. Недавно ему дали класс, и он стал классным руководителем для детишек 7-8 лет. Придя на работу, как ни в чем не бывало, он стал готовиться к первому уроку. Тут в классную комнату заходит очень грустный мальчик, спокойно садится за стол и начинает доставать из портфеля школьные принадлежности. Пока мой друг отвернулся, тот мальчишка ни с того, ни с сего начал рыдать в три ручья. Да, у него в классе есть несколько весьма эмоциональных детей, но именно этот паренек не входил в их число.

«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

Он всегда был обычным счастливым мальчишкой, у которого много друзей и отличные родители. Чтобы выяснить, что же произошло, мой друг спросил у парня, что же приключилось, что он так плачет, на что мальчик ответил: «Мой папа умер прошлой ночью». После этого он начинает подробно рассказывать о том, как это произошло. Его папа вернулся домой с работы и уже с порога начал что-то рьяно обсуждать с мамой.
После того, как они поговорили, мама зашла к сыну в комнату и сказала, что его папа умер. Понятное дело, что мой друг в шоке и немедленно просит дозвониться до матери этого паренька, чтобы спросить, так ли это.

«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

Пока администрация школы судорожно пытается дозвониться до матери этого ребенка, мой друг пытается его успокоить. После того, как шок от услышанного прошел, мой друг начинает понимать, что история, которую рассказал паренек, не имеет никакого смысла. Семья этого мальчика вполне нормальная, средний класс, живут в хорошем районе и так далее. Если бы его папа был действительно убит, то отправился ли бы пацан на следующий день в школу?

«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

Собрав все догадки вместе, классный руководитель поворачивается к мальчику и спрашивает: «А не приснилось ли тебе все это?». Мальчик резко перестает плакать и на несколько секунд задумывается, а затем говорит: «Да, а вы правы!» и сразу же успокаивается окончательно, достает из рюкзака сэндвич и начинает уплетать за обе щеки». Эту историю рассказал нам пользователь под ником littlejellyrobot.

«Я собираюсь взорвать школу»


«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

«У меня был в классе один (очень обеспокоенный) четырехлетний ребенок, который подробно описал мне, как он собирается расстрелять меня, взорвать школу, а затем вернуться домой и съесть чеддер» – Quintus14.

«Последний кексик, одинокий и испуганный»


«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

«Моя мама однажды дала моему племяннику (3,5 годика) кексик, сказав ему, что он последний. Малыш взял его, покрутил в руках и торжественно провозгласил: «Последний кексик, одинокий и испуганный», а затем сунул его в рот и начал жевать. Не знаю, где он такого нахватался» – misshome.

«Когда я был старым…»


«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

Когда моему младшему брату было 4 года, он постоянно говорил: «Когда я был старым …», а затем рассказывал о том, как ему нравилось летать. Раньше он никогда не был в самолете» – KristinaProbably.

«Мы могли бы похоронить всех в песке и дождаться прилива»


«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

«Этим летом мы решили провести семейный отпуск на озере в Мичигане. Моя 6-летняя дочь не особо хотела ехать, и я решил немного подбодрить ее, рассказывая, что мы могли бы сделать на пляже. Я сказал, что мы обязательно построим песочный замок, а также будем играть в воде. Через несколько минут после того, как я закончил говорить, моя прекрасная дочурка сказал: «Да, и плюсом ко всему мы могли бы похоронить всех в песке, а потом дождаться прилива». Когда мы приехали, и семья легла спать, я не смог даже закрыть глаза» – FuzzyTang.

«Когда я был девушкой, то я очень любила пироги, но когда мы поехали за ними, то наша машина взорвалась, и я умерла»


«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

Однажды я разговаривал с моим почти с 4-летним сыном о том, что мы должны все вместе поехать в пекарню и купить два пирога с вишней. Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Да, я не против поехать с вами. Когда я был девушкой, то я очень любила пироги, но когда мы поехали за ними, то наша машина взорвалась, и я умерла». После этого он начал рассказывать другие история о том времени, когда он был девушкой. Излишне говорить, что в тот день мы не поехали за вишнёвыми пирогами» – jsagexxx.

«Ты заболеешь и умрешь»


«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

«Однажды я сидел перед своим домом на лавочке. Мне нравилось это место. Я мог спокойно читать газету или даже пить кофе, ведь рядом была кофейня, но в тот день явно что-то пошло не так. Ко мне подошла девочка, с виду я бы не дал ей больше 10 лет. Она внимательно посмотрела на меня и сказала: «Скоро ты заболеешь и умрешь». После этих слов она улыбнулась и, попрощавшись, пошла дальше. Если честно, то в тот момент мне стало нехорошо» – ThatWarmFuzzyFeelin.

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