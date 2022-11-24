«Веселые детишки» или несколько историй о том, как рассказы деток чуть не довели до сердечного прист

Ох уж эти дети! С виду они такие забавные и смешны, но временами от того, что они рассказывают, можно хорошенько наложить в штаны не одну груду кирпичей. Сегодня мы решили поделиться с вами несколькими историями от людей, которые были в шоке от рассказов ребятишек.







Ситуации совершенно разные, как и люди, которые их рассказывают. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее! Пользователи популярной сети Reddit расскажут, как они отложили пару килограмм кирпичей от того, что им поведали детишки.



«Мой папа умер прошлой ночью»

«Я собираюсь взорвать школу»

«Последний кексик, одинокий и испуганный»

«Когда я был старым…»

«Мы могли бы похоронить всех в песке и дождаться прилива»

«Когда я был девушкой, то я очень любила пироги, но когда мы поехали за ними, то наша машина взорвалась, и я умерла»

«Ты заболеешь и умрешь»