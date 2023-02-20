Как ухаживать за смородиной весной

Смородина славится неприхотливостью в уходе, но неопытные дачники часто неправильно истолковывают это понятие и бросают кустарник на произвол судьбы. Обиженная смородина награждает нерадивого хозяина мелкими и кислыми ягодами, а тот недоумевает, в чем же дело.

Смородине, как и любому растению, нужен уход, но в сравнении с другими ягодниками он оказывается гораздо проще. Проведите текущей весной несколько несложных процедур и в конце сезона оцените, насколько эта культура может быть благодарной.



Обрезка смородины весной

Обработка смородины от болезней и вредителей весной

Полив смородины весной

Подкормка смородины весной

Черную, красную и белую смородину можете подкармливать по одной схеме:

Если прошлой осенью вы не обрезали смородину, обязательно сделайте это ранней весной. Процедуру нужно провести до набухания почек, т.е. в период, когда у кустарников еще не началось сокодвижение.В первую очередь удалите из приствольных кругов прошлогодний растительный мусор, а затем вырежьте все засохшие, поврежденные и слаборазвитые побеги. Кроме этого полному удалению подлежат:ветви со множеством вздувшихся почек округлой формы – в них ютится почковой клещ (единичные почки можно выщипнуть);побеги с бурой сердцевиной – смородину облюбовала стеклянница;ветви с трухлявой сердцевиной – так проказничает узкотелая златка;побеги с отслоившейся корой – ягодник атаковала почковая моль.Обязательно сожгите прошлогодний растительный мусор и обрезанные ветви смородины. Не оставляйте опасные отходы на участке!У взрослых кустов без сожаления вырезайте здоровые, но загущающие побеги с тем расчетом, чтобы:в кроне черной смородины оставить не более 12-15 разновозрастных ветвей, заменив 5-6-летние побеги новым приростом;сформировать крону красной и белой смородины из 15-20 сильных побегов разного возраста, которые должны быть не старше 7-8 лет.У оставленных молодых веточек черной смородины обрежьте макушки – побеги начнут ветвиться и смогут завязать больше ягод. Верхушки побегов красной и белой смородины обрезать не стоит – на них формируются кольчатки, ответственные за плодоношение.Сразу после обрезки, т.е. до распускания почек, вооружитесь опрыскивателем. Его нужно заправить раствором фунгицида широкого спектра действия, который поможет защитить смородину от комплекса грибковых недугов. Для этой цели подойдет Топаз, ХОМ, Ордан, Агролекарь и т.п. Обильно смочите раствором выбранного препарата крону и почву в приствольном круге ягодника. Повторите обработку перед цветением смородины, выбрав другой подходящий фунгицид.В период, когда на побегах набухнут и начнут распускаться почки, нужно провести опрыскивание раствором инсектицида, способного предотвратить распространение вредителей смородины: почковой моли, пяденицы, тли побеговой и галловой, щитовок и др. Здесь выручит Актара, Алиот, Актеллик, Фитоверм, Инта-Вир и др.Обработку инсектицидом широкого спектра действия нужно повторить перед цветением ягодника – ее можно совместить с опрыскиванием кустарников фунгицидом.Заметив признаки поражения смородины почковым клещом, возьмите на вооружение акарицид или инсектоакарицид: Неорон, Энвидор, Алиот, Профилактин, Фитоверм и т.п. Важно не пропустить первую обработку в период бутонизации смородины – в это время начинается массовое переселение клещиков по растениям. Следующие опрыскивания проводите согласно инструкции к выбранному препарату.Прошедшая зима огорчила отсутствием снега – почва весной не напиталась талыми водами. Это значит, что в весенний период нужно уделить особое внимание поливу смородины, ведь томящийся от жажды ягодник не сможет нормально развиваться, обильно цвести и завязать достаточное количество ягод. Особенно это касается влаголюбивой черной смородины – красная и белая смородина более стойко переносят засуху.Если весна скупится на дожди, и почва с приходом тепла быстро пересыхает, нужно ввести правило поливать смородину 2-3 раза в месяц. Сформируйте в приствольном круге ягодника прочные бортики из земли и вливайте в получившуюся «чашу» по несколько ведер воды: 2-3 ведра на тяжелом глинистом грунте и 4-5 ведер на легкой песчаной почве. Весенние дожди позволят проводить поливы реже.Сократить количество поливов поможет мульчирование. Застелите приствольный круг смородины выполотыми сорняками, скошенной газонной травой, соломой или другим подручным материалом.Наивно полагать, что растущая на одном месте много лет подряд смородина сможет самостоятельно где-то раздобыть для себя пропитание. Без вашей поддержки ягодник будет голодать и не найдет в себе сил на формирование достойного урожая.Ранней весной особое внимание нужно уделить азоту – этот макроэлемент отвечает за активный рост побегов и листьев, нормализует обменные процессы в тканях растений и напрямую влияет на качество и размер урожая. В период цветения и формирования завязи у смородины немного снижается потребность в азоте, но возрастает необходимость в калии, фосфоре и микроэлементах.в период набухания почек и распускания листьев угостите коктейлем, приготовленным из 10 л воды и 2 ст.л. мочевины – расход 2 ведра на куст. Альтернативный вариант – влить под ягодник 1,5-2 ведра раствора коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15);перед цветением предложите раствор полного минерального препарата, например, нитрофоски (50 г на 10 л воды из расчета 1 ведро на 1 растение);во время массового цветения проведите внекорневую подкормку микроэлементами – для этой цели подойдет Унифлор Микро, Гумат + 7 микроэлементов, МикроМикс и т.п.Добиться достойной отдачи от смородины несложно – эта культура очень отзывчива на внимание и заботу. Поддержите ягодник весной – он непременно отблагодарит вас щедрым урожаем крупных сладких ягод.