17 колоритных парочек, которые как-то умудрились найти друг друга

Колоритные влюбленные пары, которые любят друг друга не за внешность.
Все в этом мире относительно. И то, что одним кажется неуместным, другие считают нормой. В отношениях все абсолютно также. При взгляде на эти нестандартные пары только и остается, что воскликнуть: «Как им только удалось найти друг друга?!»
1. «Да какие мои годы!?»
Любви все возрасты покорны.
2. Им стоило с самого начала загорать вместе...
Молоко и молочный шоколад.
3. «А как по мне, ее фигура идеальная!»
«Такая аппетитная, другой такой нет!»
4. Все думают, что она с ним из корыстных побуждений, но на самом деле, именно она открывает двери, достает вещи с верхних полок, готовит и делает многое другое...
Использует высокую подружку.
5. Седина в голову, бес в ребро!
Вот это проказница!
6. Не изъян, а изюминка!
«Мой мужчина идеален и уникален!»
7. Мужчины сильные, но и мы не промах!
Когда силы равны.
8. «Подумаешь, немного старше!»
В конце концов, возраст - это просто цифры.
9. Разве они не прелестны!?
Когда любишь не за внешность.
10. Чтобы добиться мужчину, парень сменил пол!
Второй шанс на счастье.
11. Ее трудно найти и легко потерять!
Великан и его Дюймовочка.
12. Они просто любят котиков
Кружок по интересам.
13. Сразу видно, что люди, хоть и странные, но на одной волне...
Эффектная пара.
14. Не Ален Делон, зато какая женщина при нем!
Карлик и эффектная подруга.
15. «Все делаем вместе: вместе в зал, вместе в солярий...»
Очаровашки, похожие на сушенные бананы.
16. Не всем же быть принцами и принцессами!
Фиона и ее Шрек.
17. В руках большой сильной женщины ничего не страшно!
Когда можно быть маленьким и слабым.
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