17 колоритных парочек, которые как-то умудрились найти друг друга

Колоритные влюбленные пары, которые любят друг друга не за внешность.

1. «Да какие мои годы!?»

Любви все возрасты покорны.

2. Им стоило с самого начала загорать вместе...

Молоко и молочный шоколад

3. «А как по мне, ее фигура идеальная!»

«Такая аппетитная, другой такой нет!»

4. Все думают, что она с ним из корыстных побуждений, но на самом деле, именно она открывает двери, достает вещи с верхних полок, готовит и делает многое другое...

Использует высокую подружку.

5. Седина в голову, бес в ребро!

Вот это проказница!

6. Не изъян, а изюминка!

«Мой мужчина идеален и уникален!»

7. Мужчины сильные, но и мы не промах!

Когда силы равны.

8. «Подумаешь, немного старше!»

В конце концов, возраст - это просто цифры.

9. Разве они не прелестны!?

Когда любишь не за внешность.

10. Чтобы добиться мужчину, парень сменил пол!

Второй шанс на счастье.

11. Ее трудно найти и легко потерять!

Великан и его Дюймовочка.

12. Они просто любят котиков

Кружок по интересам.

13. Сразу видно, что люди, хоть и странные, но на одной волне...

Эффектная пара.

14. Не Ален Делон, зато какая женщина при нем!

Карлик и эффектная подруга.

15. «Все делаем вместе: вместе в зал, вместе в солярий...»

Очаровашки, похожие на сушенные бананы.

16. Не всем же быть принцами и принцессами!

Фиона и ее Шрек.

17. В руках большой сильной женщины ничего не страшно!

Когда можно быть маленьким и слабым.