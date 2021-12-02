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17 колоритных парочек, которые как-то умудрились найти друг друга


Колоритные влюбленные пары, которые любят друг друга не за внешность.

Колоритные влюбленные пары, которые любят друг друга не за внешность.

Все в этом мире относительно. И то, что одним кажется неуместным, другие считают нормой. В отношениях все абсолютно также. При взгляде на эти нестандартные пары только и остается, что воскликнуть: «Как им только удалось найти друг друга?!»

1. «Да какие мои годы!?»


Любви все возрасты покорны.

Любви все возрасты покорны.

 

2. Им стоило с самого начала загорать вместе...


Молоко и молочный шоколад.

Молоко и молочный шоколад.

 

3. «А как по мне, ее фигура идеальная!»


17 колоритных парочек, которые как-то умудрились найти друг друга

«Такая аппетитная, другой такой нет!»

 

4. Все думают, что она с ним из корыстных побуждений, но на самом деле, именно она открывает двери, достает вещи с верхних полок, готовит и делает многое другое...


Использует высокую подружку.

Использует высокую подружку.

 

5. Седина в голову, бес в ребро!


Вот это проказница!

Вот это проказница!

 

6. Не изъян, а изюминка!


17 колоритных парочек, которые как-то умудрились найти друг друга

«Мой мужчина идеален и уникален!»

 

7. Мужчины сильные, но и мы не промах!


Когда силы равны.

Когда силы равны.

 

8. «Подумаешь, немного старше!»


В конце концов, возраст - это просто цифры.

В конце концов, возраст - это просто цифры.

 

9. Разве они не прелестны!?


Когда любишь не за внешность.

Когда любишь не за внешность.

 

10. Чтобы добиться мужчину, парень сменил пол!


Второй шанс на счастье.

Второй шанс на счастье.

 

11. Ее трудно найти и легко потерять!


Великан и его Дюймовочка.

Великан и его Дюймовочка.

 

12. Они просто любят котиков


Кружок по интересам.

Кружок по интересам.

 

13. Сразу видно, что люди, хоть и странные, но на одной волне...


Эффектная пара.

Эффектная пара.

 

14. Не Ален Делон, зато какая женщина при нем!


Карлик и эффектная подруга.

Карлик и эффектная подруга.

 

15. «Все делаем вместе: вместе в зал, вместе в солярий...»


Очаровашки, похожие на сушенные бананы.

Очаровашки, похожие на сушенные бананы.

 

16. Не всем же быть принцами и принцессами!


Фиона и ее Шрек.

Фиона и ее Шрек.

 

17. В руках большой сильной женщины ничего не страшно!


Когда можно быть маленьким и слабым.

Когда можно быть маленьким и слабым.

 

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17 колоритных парочек, которые как-то умудрились найти друг друга

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17 колоритных парочек, которые как-то умудрились найти друг другаПодписаться на мой Instagram
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