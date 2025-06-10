К этим знаменитостям слава пришла после смерти

Известные люди, несмотря на весь свой творческий потенциал и мастерство, часто бывают обязаны славой случаю. Дело в том, что никогда нельзя сказать, в какой именно момент удача улыбнется вам. И, к сожалению, среди мировых знаменитостей было немало таких, кто при жизни так и не дождался ни признания, ни богатства.

Великий голландский художник Винсент ван Гог умер, когда его работы только начали привлекать широкое внимание. Некоторые из самых известных его работ были закончены незадолго до смерти автора, когда публика начала проявлять интерес к новому имени. Американский писатель Герман Мелвилл умер задолго до того, как был признан классиком мировой литературы. Из-под его пера вышло очень мало произведений. Роман «Моби Дик», который сегодня входит в школьную программу многих стран мира, был встречен критикой и публикой весьма прохладно, и получил немало едких негативных отзывов.Конфуций был не всегда столь популярен, как сейчас. Хотя у философа Кун Цю было несколько верных учеников, при жизни он был почти никому не известен в Китае. Лишь несколько столетий спустя его учение получило широкое распространение, и он приобрел мировую славу под именем Кун Фу-Цзы (Учитель Кун).Поль Гоген умер в нищете и одиночестве. Несмотря на то, что он создал несколько шедевров мировой живописи, Гогену не удалось произвести сколько-нибудь значительного впечатления на критиков и коллекционеров на рубеже двадцатого века. Его искусство стало востребовано лишь в новом столетии, а художник скончался в 1901 году. Гоген оказал сильное влияние на Пабло Пикассо и Анри Матисса.Эль Греко подвергался преследованиям и бойкоту за неуважение к Микеланджело . Доменикос Теотокопулос, более известный под именем Эль Греко имел наглость непочтительно отзываться о великих мастерах. Из-за его упрямого и неуживчивого нрава, работы художника не были оценены современниками, и были признаны мировыми шедеврами лишь в девятнадцатом столетии, через 250 лет после его смерти. Книг Джейн Остин почти никто не читал при жизни писательницы. Популярность и признание пришли к ее произведениям лишь в 1869 году, когда племянник опубликовал биографию гениальной тетушки, то есть через пятьдесят лет после ее смерти. Стиг Ларссон стал автором бестселлера лишь после смерти. Роман «Девушка с татуировкой дракона» и его сиквелы были опубликованы уже после того, как автор скончался в 2004 году. Во всем мире были проданы миллионы экземпляров книг Ларссона, причем некоторым из них были присуждены престижные литературные премии. Но мировую известность, путь и посмертно, он получил после того, как на экраны вышли несколько очень успешных фильмов, созданных на основе его произведений.Основоположник учения о наследственности Грегор Мендель при жизни оставался неизвестным, как и его учение. Эксперименты Менделя с горошинами считались применимыми только к гороху. Причем сам ученый придерживался того же мнения. Сегодня Мендель признан не больше и не меньше , как отцом генетики. Искусство Модильяни оставалось непонятым при жизни художника. Творческая манера Амадео Модильяни была настолько непривычной, что его работы не могли получить признания в начале двадцатого века. Сегодня одна из его живописных работ или скульптур может быть продана на аукционе более чем за 100 миллионов долларов.Лишь десять стихотворений Эмили Дикинсон были опубликованы при ее жизни. Дикинсон была крайне необщительна, любила уединение и равнодушно относилась к публикации своих стихов. После того, как поэтесса умерла, ее сестра Лавиния обнаружила тайник, где хранились около 1800 стихотворений , и добилась их публикации, которая принесла Дикинсон мировую известность.Эдгар Алан По стал легендой благодаря злопамятному сопернику. При жизни Эдрагу По никогда не удавалось заработать более или менее приличных денег литературным трудом. Однако, продажи его книг взлетели после смерти автора, когда его многолетний враг Руфус Грисуолд опубликовал клеветническую биографию писателя, в которой изобразил его пьяницей и маньяком.Выдающийся чешский писатель Франц Кафка хотел, чтобы его рукописи были уничтожены. Кафка собственноручно сжег многие произведения и просил своего друга Макса Брода сжечь остальные после его смерти. Брод проигнорировал эту просьбу и опубликовал все наследие Кафки, сделав своего покойного друга ключевой фигурой в мировой литературе XX века.Легендарный Брюс Ли при жизни не был особенно известен в США. Он уже считался крупной звездой в Азии, но лишь в 1973 году фильм «Выход дракона» сделал его имя известным каждой американской семье. Увы, актер умер за месяц до выхода фильма на экраны. Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!