Путано и непонятно: интригующий сюр, способный ввести в заблуждение кого угодно

Саркастические работы Heinz Baumann.
Современный немецкий фотохудожник Хайнц Бауман (Hеinz Baumаnn) любит вводить зрителя в заблуждение создавая поистине интригующие работы, в которых образы и сюжеты так и остаются до конца неразгаданными, оставляя пространство для воображения и фантазии, ведь каждый понимает их по-своему и видит то, что хочет увидеть…
Шторм. Автор: Heinz Baumann.
Вселенная. Автор: Heinz Baumann.
Послание в бутылке. Автор: Heinz Baumann.
В ином свете. Автор: Heinz Baumann.
Беспорядок. Автор: Heinz Baumann.
Работы Хайнца можно рассматривать часами, каждый раз находя в них что-то новое и необычное, ведь ему удалось не только удержать интригу, но и создать множество различных сюжетов, выходящих за рамки интересов и тем. Объектом его творчества может стать любой предмет, явление или же процесс, в последствии преображающийся в полноценную картинку с некой историей, которую сложно проигнорировать. Но иногда, случается так, что притаившийся рассказ непрост и неочевиден, и тогда зрителю приходится пристально вглядываться в нюансы, чтобы понять, а что же автор на самом деле хотел всем этим сказать? В итоге получается захватывающая головоломка, которая практически никого не оставляет равнодушным, вызывая противоречивые мнения, споры и эмоции.
Исключение из правил. Автор: Heinz Baumann.
Всё по стилю. Автор: Heinz Baumann.
Современное искусство. Автор: Heinz Baumann.
Креативное решение. Автор: Heinz Baumann.
Гламурный отдых. Автор: Heinz Baumann.
Пёстрое настроение. Автор: Heinz Baumann.
Надежда. Автор: Heinz Baumann.
Летний сезон.Автор: Heinz Baumann.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии