8 бытовых лайфхаков, от которых даже опытные хозяйки придут в восторг

Иногда кажется, что мы уже перепробовали все возможные лайфхаки, но интернет, ТВ-передачи, родственники, подруги и другие источники информации постоянно удивляют нас новыми бытовыми хитростями, которые хочется испытать. Делимся полезными приемами, незаменимыми в хозяйстве.







1. Кусочек хлеба продлит свежесть печенья

2. Картофель уберет опечатки пальцев на мебели

3. Пылесос избавит двери от скрипа

4. Парафиновая свеча защитит межплиточные швы

5. Лимон очистит плиту

6. Соль устранит пятна от дезодоранта

7. Рис ускорит созревание фруктов

8. Пена для бритья приведет в порядок расческу

Хлеб будет впитывать лишнюю влагу.Вне зависимости от того, сами вы печете печенье или покупаете его в магазине, хочется, чтобы оно как можно дольше оставалось свежим, нежным и рассыпчатым. К сожалению, уже на следующий день выпечка становится сухой, а еще через некоторое время – похожей на камень, поэтому есть ее становится невозможно.Чтобы оттянуть этот момент и как можно дольше наслаждаться вкусом любимого печенья, необходимо соблюдать условия хранения, а также подбирать ему правильных «соседей». Так, например, выпечку лучше держать в хлебнице или в пакете, чтобы она не заветривалась. А рядом обязательно положите кусочек белого хлеба – он впитает в себя всю лишнюю влагу, и печенье несколько дней будет радовать своей свежестью. Кстати, этот лайфхак сработает и с любой другой выпечкой, например, пряниками или булочками, поэтому обязательно попробуйте.Картофель нужно разрезать напополам.Несмотря на то, что сейчас деревянная мебель из-за своей стоимости менее популярная, чем изделия из МДФ или ДСП, все равно есть много квартир, в которых встречаются такие столы, шкафы, комоды и прочие предметы интерьера. Кто-то отреставрировал советское «наследство», кто-то приобрел заинтересовавшие экземпляры на барахолке, а кто-то потратился на новую мебель, потому что она красивая, стильная и экологичная.Как бы то ни было, есть у дерева одно неприятное свойство – на лакированных поверхностях постоянно остаются отпечатки пальцев. Если под рукой не оказалось полироли или другого подходящего средства из разряда бытовой химии, обратитесь за помощью к обычному картофелю. Разрежьте его напополам и протрите все загрязненные участки. А чтобы на место отпечатков пальцев не пришли крахмальные разводы, лучше сразу пройдитесь по очищенной поверхности салфеткой, так сказать, для закрепления результата. После такой процедуры мебель будет просто сиять чистотой.Кроме пылесоса можно использовать обычную тряпкуЕсли в вашей квартире периодически начинают скрипеть двери, значит, вы упускаете один важный момент в процессе уборки. Дело в том, что скрип зачастую возникает из-за накопившейся в петлях пыли и грязи. Именно поэтому их нужно своевременно очищать. Самый простой вариант – пропылесосить. Если у вас есть беспроводной пылесос, значит, процедура будет максимально быстрой и легкой. Если нет, воспользуйтесь обычным, только подберите подходящую насадку. Также можно привести петли в порядок при помощи сухой тряпки, но в этом случае вы вряд ли сможете полностью их очистить.Смажьте парафином швы между плитками на стене.Пожалуй, самым удобным местом для скапливания грязи и размножения плесени в ванной являются межплиточные швы. Обычно о них не вспоминают даже во время генеральной уборки, поэтому неудивительно, что со временем они теряют свою привлекательность и становятся зоной притяжения для бактерий.Уход за межплиточными швами нельзя назвать простым: и место труднодоступное, и можно использовать далеко не любую бытовую химию, так как агрессивные вещества часто повреждают поверхность. К счастью, выход есть. Попробуйте натереть заранее очищенные и высушенные швы парафиновой свечей. Она создаст защитный барьер, который не позволит влаге, грибку и плесени поселиться в вашей ванной. Кроме того, парафин оттолкнет и большую часть загрязнений.Сок лимона справится с любым жиром.Хозяйки, у которых на кухне газовая плита, прекрасно знают, как сложно привести ее в порядок, ведь нужно отмыть не только поверхность с конфорками, но также решетку. Чтобы облегчить и ускорить процесс, попробуйте в качестве чистящего средства использовать лимон.В два литра кипятка выдавите сок половинки лимона, хорошо размешайте и окуните в полученную жидкость грязные решетки. Оставьте их там на 30-40 минут – этого времени хватит для того, чтобы лимон «растворил» жир и нагар. В конце нужно будет только убрать остатки загрязнений с помощью губки.Если же у вас варочная поверхность из стеклокерамики, просто после каждого процесса готовки протирайте ее влажной тряпкой, не дожидаясь, пока жирные пятна и прочие загрязнения засохнут. Тогда вам не понадобится ни лимон, ни бытовая химия.Раствор из соли и воды нужно нанести на пятноДалеко не все дезодоранты являются «безвредными» – некоторые из них оставляют желтые пятна на одежде, которые не только портят ее внешний вид, но также трудно выводятся. Если вы заметили, что ваш антиперсперант «перешел на сторону зла», купите себе экземпляр без алюминия в составе – обычно именно он становится причиной появления пятен. Что касается грязной одежды, то ее можно отстирать, но придется прибегнуть к секретному ингредиенту – соли.Смешайте четыре столовых ложки с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, а затем нанесите ее на загрязненные участки, слегка потрите и оставьте на 10-15 минут. В конце останется только убрать остатки соли с ткани и постирать вещь привычным способом – вручную или в стиральной машине.Фрукты нужно хранить с небольшим количеством рисаНаверняка вы слышали о том, что если уронили телефон в воду, необходимо засыпать его рисом на ночь, и тогда появится шанс, что устройство «оживет». Все дело в том, что крупа хорошо впитывает влагу, но это далеко не единственное ее полезное свойство. Так, например, рис ускоряет созревание фруктов. Достаточно положить несколько столовых ложек в пакет с яблоками, бананами или любыми другими плодами, которые вы купили слегка зелеными. Более радикальный способ – закопать фрукт в крупу и подождать некоторое время, пока он созреет. Главное – не забыть о своем эксперименте и быстрее съесть плоды, так как после него фрукты начнут очень стремительно портиться.Нанесите пену на зубчики расчески.Последний лайфхак на сегодня касается уже не быта, а ухода за собой любимой. Рассказываем, как быстро привести в порядок расческу с помощью подручного средства. Обычно ее рекомендуют мыть в мыльной воде, чтобы она растворила все загрязнения, которые скопились на зубчиках, но также можно использовать пену для бритья. Как показывает практика, она более эффективная, но подходит только для массажных расчесок.Нанесите пену на зубчики и их основание, оставьте на 15 минут, а затем смойте под проточной водой и просушите расческу. Эта процедура не только очищающая – также пена обезжиривает и дезинфицирует. Теперь расческу спокойно можно использовать по назначению.