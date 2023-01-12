Родные братья по разные стороны баррикад

Это истории о том, когда ни генетика, ни воспитание не играют решающей роли. Братья родились в одной семье, но жили по разные стороны баррикад: нацист и подпольщик, шериф и мафиози, красный и белый.









Рейхсмаршал и праведник

Великий Аль и шериф из Небраски

Председатель ВЦИК и однорукий легионер