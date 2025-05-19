Почему сдавать бутылки в Советском Союзе было так выгодно

Наверняка каждый хотя бы раз слышал о том, что советские граждане массово занимались сбором и реализацией стеклянной тары. Сдавали бутылки в пункты приёма отнюдь не только какие-то маргинальные элементы советского общества. Простые советские граждане, школьники и пионеры, старые и молодые – занимались этим абсолютно все.
Бутылки сдавали все! /Фото: ya.ru.
Сдавать стеклотару, макулатуру, металлолом и некоторые другие виды вторичного сырья на переработку можно и сегодня. Однако, в отличие от советских времен, подобная деятельность далеко не так выгодна, как хотелось бы. Во всяком случае, если речь идет о простых гражданах, не способных заниматься сбором, сортировкой и реализацией вторсырья в промышленных масштабах. Меньше всего платят за полимерные отходы (в большинстве случаев). За стеклянную тару дают сущие копейки, а за стеклобой и вовсе платят крокодиловы слёзы. Что интересно, в советские времена со стеклотарой дела обстояли строго обратным образом. А все потому, что стоимость бутылки могла достигать едва ли не половины стоимости напитка, во всяком случае если речь шла о чем-то безалкогольном.
Сдавать бутылки было выгодно. /Фото: life.ru.
Например, в 1970-е годы в I ценовом поясе (столицы советских республик, Прибалтика, закрытые города) стоимость 0.5-литровой бутылки молока или кефира составляла 28 копеек. При этом сам продукт, находящийся в бутылке, стоил всего 13 копеек, а оставшиеся 15 копеек приходились на стеклянную тару.копеек! Таким образом, сдав бутылку в пункт приёма стеклянной тары, гражданин мог отбить обратно в кошелёк значительную часть стоимости приобретённого продукта. При этом принималась абсолютно любая тара. В начале 1980-х годов 0.7-литровая винная бутылка сдавалась по 17 копеек, банка из-под сметаны – по 10 копеек, из-под майонеза – по 3 копейки. Литровая банка в пункте приёма стоила 10 копеек, а популярная 3-литровая – 40 копеек. Принимали в Союзе и стеклобой, правда, за сущие гроши и далеко не во всех пунктах приёма.
Всё дело в залоговой стоимости бутылки. /Фото: Pinterest.
Но насколько значительным были эти цифры? Средняя зарплата в конце 1970-х, начале 1980-х годов находилась в пределах 180-200 рублей. Средний размер коммунальных платежей (за всё) находился в пределах 10-25 рублей в зависимости от города и республики. Цена водки в 1983 году – 4 рубля 70 копеек. Хлеб серый – 20 копеек. Батон (400 гр) – 13 копеек. Бублик без мака – 5 копеек, он же с маком – 6 копеек. Докторская колбасы высшего сорта – 2 рубля 20 копеек. Свинина (за кило) – 2 рубля. Говядина – 1 рубль 90 копеек. Мойва (за кило) – 20 копеек. Треска – 50 копеек. Солёная сельдь – 1 рубль 30 копеек. Камчатский краб – 4 рубля. Чёрная икра – 5 рублей 60 копеек. Сырок «Дружба» - 15 копеек. Этих примеров должно быть вполне достаточно для того, чтобы понять главное: стеклотара действительно была дорогой.
Стекло было дорогим. /Фото: ya.ru.
Но почему же бутылки стоили в СССР так дорого? В первую очередь потому, что само стекло в те годы было несколько дороже, чем сейчас. Во-вторых, цены на тару определялись не рыночными, а плановыми механизмами. Другими словами, стоимость бутылки рассчитывали счетоводы в Государственном плане. Как результат, высокая цена тары обуславливалась её «залоговым» статусом. Т.е. технически советский гражданин не покупал бутылку, а брал её в залог за установленную сумму. Сделано это было для того, чтобы мотивировать граждан бережно относиться к стеклянной таре, а также стимулировать население сдавать бутылки обратно. Почему? Потому что их производство не самая простая и дешевая штука.
Серьезное было мероприятие. /Фото: ВКонтакте.
А значит было бы неплохо вернуть бутылки обратно в оборот промышленного производства. Таким образом советская экономика пыталась убивать двух зайцев одним камнем. Во-первых, в значительной мере решалась проблема утилизации стеклянного мусора. Во-вторых, государство экономило на производстве бутылок. Но насколько действенной была эта мера? На самом деле очень действенной. По оценкам всё того же Государственного плана советские граждане возвращали в промышленность от 75 до 85% приобретенных бутылок и банок. Высокую доходность этого дела подтверждает и тот факт, что в средине 1980-х годов именно сбор бутылок стал одной из самых криминализированных областей советской экономики. Во всяком случае в разного рода курортных городах.
Было не так уж много видов бутылок. /Фото: rg.ru.
Само собой, просто так сдать тару было нельзя. Сначала банку или бутылку следовало помыть, а также избавить от этикетки. Конечно, сдавали бутылки не все, однако даже самые «несознательные» граждане предпочитали не выбрасывать стекло в урну, а оставлять его рядом с мусоркой где-нибудь на улице. Делалось это специально для тех, кто собирал и сдавал бутылки. При этом не нужно думать, что сбором стекла занимались исключительно какие-то маргинальный элементы общества. Большинство советских граждан ходило сдавать бутылки. Собирали тару и советские школьники. При должно сноровке за пару вечеров можно было насобирать и намыть бутылок на десяток-другой рублей – баснословные деньги по меркам советского ребенка.
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