10 вещей, запасы которых могут неожиданно истощиться

Мы ведем себя ужасно по отношению к окружающему миру. Мы набрасываемся на ресурсы с той же жадность, с которой голодный ребенок поглощает упаковку шоколадных конфет. Нехватка нефти вот-вот приведет нас к энергетическим войнам. С нашей помощью многие животные вот-вот исчезнут с лица Земли. Но есть и такие ресурсы, которые мы используем в больших объемах и при этом воспринимаем, как нечто неисчерпаемое. А между тем, их запасы постепенно истощаются. Это такие вещи, как…
Гелий
Гелий позволяет воздушным шарикам взмывать вверх, а при вдыхании делает голос писклявым. А еще он используется там, где требуется охлаждение до очень низких температур — от научных экспериментов до сверхпроводящих магнитов в промышленности и медицине (в частности, для МР-томографии). Во Вселенной этого вещества полным-полно, чего не скажешь о нашей планете. Гелий извлекают из недр земли, где он образуется в результате распада урана и тория. Уран распадается очень медленно: понадобится весь срок существования Земли, чтобы восстановить те запасы гелия, которые мы уже израсходовали. Два года назад американский конгресс подписал «Акт об ответственном использовании и контроле над запасами гелия». Его цель — держать расходование гелия под контролем, чтобы и в дальнейшем иметь возможность применять его в новых отраслях.
Кофе
Угроза кофейного дефицита висит над нами начиная с прошлого года, когда в Бразилии случилась невероятная засуха, а плантации Центральной Америки поразила «кофейная ржавчина». К счастью, запасы, образовавшиеся за предыдущие годы, помогли пережить тяжелый сезон. Но спрос все еще превышает предложение, что приводит к росту цен на кофе. В будущем все может быть еще хуже. Регионы, где производят значительное количество кофе, страдают от неравномерных осадков и рекордно высоких температур. А если изменения климата будут и дальше проходить теми же темпами, к 2080 году от 70 до 99,7% арабики может попросту исчезнуть.
Шоколад
В 2014 засухи, болезни и вредители ударили по урожаю какао-бобов, снизив средний годовой объем мирового производство какао на 30−40%. При этом спрос на шоколад остается огромным и постоянно растет. Это не значит, что мы вот-вот останемся без любимого лакомства. Но дефицит ведет к увеличению цен. И в будущем шоколад может стать непозволительной роскошью.
Медикаменты
Оборот мирового фармацевтического рынка составляет более $300 млрд. Треть этой суммы приходится на 10 компаний-гигантов, которые задирают цены и вытесняют мелкие фирмы. Разобщенное производство означает недостаток коммуникации между производителями, фармацевтами и врачами. В результате во всем мире ощущается дефицит лекарств. В Венесуэле проблема встала настолько остро, что правительство ввело систему сканирования отпечатков пальцев при покупке лекарств. В США между 2011 и 2013 годами фиксировалась нехватка 148 видов различных антибиотиков.
Препараты для смертельной инъекции
Начиная с 1976 года, в Техасе привели в исполнение 524 казни путем введения смертельной инъекции. К весне нынешнего года запасов фенобарбитала в штате осталось всего на два «укола смерти» , в то время как на апрель было назначено четыре казни. Проблема — в фармацевтических компаниях, которые одна за другой отказываются от производства препаратов для смертельной инъекции. Техас — не единственный штат, который столкнулся с подобными трудностями. И поэтому тюремщикам приходится включать фантазию. Юта возвращает расстрелы, а Оклахома в качестве альтернативы применяет газообразный азот. В то же время Небраска идет по пути, на который, видимо, и рассчитывали фармацевты: в этом штате рассматривают отказ от смертной казни.
<3>Кровь
До 1990-х китайский рынок крови практически не регулировался, и в тоге Китай столкнулся с угрозой эпидемии ВИЧ-инфекции. В 1997 году, когда количество ВИЧ-инфицированных китайцев превысило 800000, правительство, наконец-то, приняло крутые меры против продажи крови. Новые правила наложили более строгие ограничения на сдачу крови и объявили вне закона ее продажу. Однако это привело к острому дефициту крови. Чтобы стимулировать донорство, многие больницы теперь требуют у пациентов справку о том, что они сами (либо их друзья или родственники) сдавали кровь в прошлом. В то же время китайский закон запрещает сдавать кровь чаще двух раз в год — и то, если вы пригодны для этого. Это означает, что если вы нуждаетесь в переливании крови, но не в состоянии ее сдать, у вас возникают проблемы. Подобная политика привела к появлению «черного рынка» крови. Некоторые люди становятся донорами, а затем продают справку о сдаче крови тем, кто в этом нуждается.
Врачи
Многие страны, включая США с их развитой медициной, испытывают недостаток врачей. Так, по прогнозам, к 2025 в США будет не хватать от 50 до 90 тысяч специалистов. И если вы рассчитываете на Интернет-самодиагностику, приготовьтесь к тому, что операции вам тоже придется делать самим. Дефицит охватит все медицинские отрасли, от семейных врачей и стоматологов до хирургов и онкологов. Причин тому масса: от увеличения количества населения и роста количества различных заболеваний до возрастающих расходов на подготовку врачей.
Кирпичи
Пять лет назад, когда мир переживал экономический кризис, Великобритания столкнулась с коллапсом рынка недвижимости. Это привело к огромным излишкам нераспроданных кирпичей — 1,2 млрд штук, если быть точным. По всей стране закрывались кирпичные заводы. Теперь Англии не хватает стройматериалов. Британские строители вынуждены отложить работу примерно на 4 месяца — пока им не удастся получить обожженные глиняные кирпичи, необходимые для строительства новых домов. Некоторые переключились на импортные аналоги, что лишь усугубило проблему, повысив стоимость строительства. Дефицит наступил как раз в то время, когда британское правительство пообещало строить более 500 тысяч новых домов ежегодно, чтобы сбить растущие цены на недвижимость.
2. Вода
Как может иссякнуть что-то, что покрывает более 71% земной поверхности? Но если прикинуть, что 96% всех водных запасов Земли — это соленая вода, то перспектива всемирной жажды уже не кажется столь нереальной. Почти 1,2 млрд людей на планете не имеют доступа к воде. Еще 1,6 млрд — то есть, четверть населения Земли — живут в местах, где аш-два-о так мало, что невозможно построить систему водоснабжения. К 2025 году почти две трети людей на Земле могут оказаться в условиях дефицита или отсутствия воды.
Качественный бурбон
Обычный бурбон выдерживают в бочках от 2 до 4 лет. Хороший бурбон — до 20 лет. Но, к сожалению, 20 лет назад этот напиток был не очень популярен, а недавно он снова вошел в моду, отчасти благодаря сериалам вроде «Безумцев». За последние 10 лет спрос на виски и бурбон вырос почти на 70%, что привело к дефициту качественных разновидностей этого алкоголя. Вы все еще можете купить более молодой и дешевый напиток. Но если вам захочется хлебнуть элитного бурбона, запаситесь деньгами — или терпением: лет через 20 «молодое пойло» дозреет до нужной кондиции.
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