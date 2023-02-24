12 фактов о Томе Харди, одном из лучших актёров современности

1. «Мужчины всегда меня пугали. До такой степени, что я не мог пойти в тренажерный зал. Из-за переизбытка тестостерона там я чувствовал себя слабым. Я не ощущаю себя очень мужественным. В обычной жизни я не чувствую себя крепким, сильным и способным на все. В общем, я не такой, каким, на мой взгляд, должен быть мужчина. Так что приходится искать это в себе, имитировать и пытаться понять, как привнести это в свою реальность».
2. О слухах по поводу его вражды с Шарлиз Терон: «Очень жаль, что бытует такое мнение. Я считаю, что она чертовски прекрасна. Она просто удивительная. И я считаю ее одной из самых талантливых актрис нашего поколения».
3. О своем прошлом пристрастии к наркотиками и алкоголю: «Мне очень ясно дали понять: „Следуя по этому пути, ты катишься вниз, Том. Ты не сможешь вернуться. Вот и все, что тебе следует уяснить“. Этот посыл до конца жизни останется в моем сознании. Он помогает мне начать новую жизнь. Я не ценил свою жизнь, пока не столкнулся с риском потерять что-то, что гораздо важнее, чем просто поведение. Честно говоря, мне чертовски повезло. Любой опыт, который ставит тебя на грани смерти — если ты только сможешь осознать, что это именно он — оставит в твоей душе неизгладимый след. И тогда ты почувствуешь стыд, вину и страх за все, что делал раньше. Это рецепт того, как освободиться отпрошлого и вернуть в свою жизнь все хорошее, что могло бы у тебя быть».
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4. Юность у Тома, выросшего в богемной семье — мама-художник, папа-сценарист, — и правда выдалась бурной: до начала нулевых он не вылезал из рехабов.
5. Он начинал свою карьеру в военных драмах, сыграв рядового армии США Джона Яновеча в сериале «Братья по оружию» (2001).
6. Дебют Харди в кино состоялся в военном триллере Ридли Скотта «Падение „Чёрного ястреба“» (2001).
7. В 2003 году Харди был награждён театральной премией London Evening Standard Theatre Award за выдающийся дебют на сцене в спектаклях по пьесам Blood и In Arabia, We’d All Be Kings, поставленных театрами Royal Court Theatre и Hampstead Theatre. На следующий год он также был номинирован на премию Laurence Olivier Award за самый многообещающий дебют 2003 года за игру в спектакле In Arabia, We’d All Be Kings.
8. «Я общался с Чарли Бронсоном через тюремную решетку. Его не пускают в комнату для свиданий. В свои 55 он считается слишком опасным, чтобы находиться в комнате даже с собственной матерью».
9. «Я пил и принимал наркотики. По утрам удивлялся тому, что вообще проснулся. Каждый день одно и то же — я извинялся перед любимыми за свое поведение и, понимая, что натворил, продолжал».
10. В начале 2009 Харди снялся в фильме «Бронсон», рассказывающем о жизни заключённого Чарльза Бронсона, который большую часть своей взрослой жизни провёл в одиночной камере. Для фильма он набрал 19 килограммов мышечной массы.
11. «Я всегда готов к провалу. Я человек — люди никогда не достигают цели, которую ставят перед собой. Поэтому я каждый день пытаюсь просто сделать что-то лучше, чем мог бы, хоть это и невозможно».
12. «Снаружи я кажусь молодым, но внутри я дряхлый старик, которому нужно полное спокойствие. Я не скучаю по прежнему хаосу».
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