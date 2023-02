12 фактов о Томе Харди, одном из лучших актёров современности

Gq.com





До такой степени, что я не мог пойти в тренажерный зал. Из-за переизбытка тестостерона там я чувствовал себя слабым. Я не ощущаю себя очень мужественным . В обычной жизни я не чувствую себя крепким, сильным и способным на все. В общем, я не такой, каким, на мой взгляд, должен быть мужчина. Так что приходится искать это в себе, имитировать и пытаться понять, как привнести это в свою реальность».«Очень жаль, что бытует такое мнение. Я считаю, что она чертовски прекрасна. Она просто удивительная. И я считаю ее одной из самых талантливых актрис нашего поколения».«Мне очень ясно дали понять: „Следуя по этому пути, ты катишься вниз, Том. Ты не сможешь вернуться. Вот и все, что тебе следует уяснить". Этот посыл до конца жизни останется в моем сознании. Он помогает мне начать новую жизнь. Я не ценил свою жизнь, пока не столкнулся с риском потерять что-то, что гораздо важнее , чем просто поведение. Честно говоря, мне чертовски повезло. Любой опыт, который ставит тебя на грани смерти — если ты только сможешь осознать, что это именно он — оставит в твоей душе неизгладимый след. И тогда ты почувствуешь стыд, вину и страх за все, что делал раньше. Это рецепт того, как освободиться отпрошлого и вернуть в свою жизнь все хорошее, что могло бы у тебя быть».Юность у Тома, выросшего в богемной семье — мама-художник, папа-сценарист, — и правда выдалась бурной: до начала нулевых он не вылезал из рехабов.Он начинал свою карьеру в военных драмах, сыграв рядового армии США Джона Яновеча в сериале «Братья по оружию» (2001).Дебют Харди в кино состоялся в военном триллере Ридли Скотта «Падение „Чёрного ястреба"» (2001).В 2003 году Харди был награждён театральной премией London Evening Standard Theatre Award за выдающийся дебют на сцене в спектаклях по пьесам Blood и In Arabia, We'd All Be Kings, поставленных театрами Royal Court Theatre и Hampstead Theatre. На следующий год он также был номинирован на премию Laurence Olivier Award за самый многообещающий дебют 2003 года за игру в спектакле In Arabia, We'd All Be Kings.«Я общался с Чарли Бронсоном через тюремную решетку. Его не пускают в комнату для свиданий. В свои 55 он считается слишком опасным, чтобы находиться в комнате даже с собственной матерью».«Я пил и принимал наркотики . По утрам удивлялся тому, что вообще проснулся. Каждый день одно и то же — я извинялся перед любимыми за свое поведение и, понимая, что натворил, продолжал».В начале 2009 Харди снялся в фильме «Бронсон», рассказывающем о жизни заключённого Чарльза Бронсона, который большую часть своей взрослой жизни провёл в одиночной камере. Для фильма он набрал 19 килограммов мышечной массы.Я человек — люди никогда не достигают цели, которую ставят перед собой. Поэтому я каждый день пытаюсь просто сделать что-то лучше , чем мог бы, хоть это и невозможно».«Снаружи я кажусь молодым, но внутри я дряхлый старик, которому нужно полное спокойствие. Я не скучаю по прежнему хаосу».