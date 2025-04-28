Как сэкономить на стирке

Экологическая стиральная машина означает, что дешевле стирать







Если вы решили приобрести стиральную машину, стоит инвестировать в продукт, в классе энергоэффективности А+++. Это наиболее экономичные устройства. По отношению к А+, потребляют на 20 процентов меньше энергии.



Размер барабана имеет значение

Используют меньше воды и электроэнергии во время стирки

Дешевле стирка — меньше порошка

Лучшее время на стирку

Чем ниже температура стирки, тем дешевле

Чрезвычайно важно хорошее планирование.включение стиральной машиной только в том случае, когда барабан заполнен. Имеет значение также его размер – чем больше, тем реже придется стирать белье.Внимание за экономным использованием электроэнергии и воды сегодня уже не только в нашей голове. Могут нам в этом помочь современные устройства. Новейшие технологии, используемые в стиральных машинах настраивают параметры стирки для типа ткани и объема загрузки. Благодаря этому гарантируют максимальную эффективность. Позволяют сэкономить до 70% времени, электроэнергии и воды.Использование большего, чем необходимо количества порошка или жидкости для стирки может привести к о том, что на одежде появятся неэстетичные белые полосы, не говоря о том, что страдает наш бюджет.Здесь на помощь приходит другое современное решение – система управления моющим средством. Благодаря этому стиральная машина указывает точное количество порошка или жидкости, которую следует использовать для данного цикла. Рекомендации эти основаны на различных источниках информации, контролируемых стиральных машин, таких как жесткость воды, загрязнение ткани, объем загрузки, тип ткани или тип моющего средства. С помощью этой функции, мы можем сэкономить до 12 литров/килограммов жидкости или порошка в год, сохраняя при этом высокое качество стирки!Еще, как рекомендуют читатели, к моющему средству еще использовать соду, чтобы некоторые вещи сохраняли дольше запах свежести.Если договор с нашим поставщиком электроэнергии предусматривает снижение тарифа в часы с 22:00 до 6:00, стоит воспользоваться функцией задержки запуска программы. Тогда достаточно установить стирку перед сном и утром вынуть из барабана чистую одежду.Несомненно, фактором, влияющим на количество использованной энергии и воды, является также температура стирки.Набор программ для 40º-это экономия на уровне 40 процентов! Некоторые стиральные машины обеспечивают такую эффективность стирки при температуре 15є, которую обычно можно достичь при 40º. Это не только экономия денег, но и способ сохранения еще большей свежести, более ярких цветов одежды.