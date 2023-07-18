Обучение по-африкански: Почему архитекторы придумали для детей Малави школу из соломы

Это не инопланетные объекты, а будущая школа для африканских ребят.
На юге Африки, недалеко от лесного заповедника в Республике Малави, скоро распахнет свои двери для будущих учеников весьма экстравагантная школа. Издалека она выглядит, словно какой-то инопланетный объект, состоящий из модулей. Ну а при детальном рассмотрении выясняется, что сделана эта школа… из соломы. Однако, как утверждают авторы проекта, учиться в ней очень даже удобно. И главное – совсем не жарко.
Эту абстрактную композицию в футуристическом стиле разработало индийское архитектурное бюро Nudes под руководством Нуру Карима. Проект представляет собой комплекс зданий (хотя по сути это даже не здания, а арт-объекты) с конструкцией «лестничного» типа, созданной по типу стремянки, и стенами из брикетов «дышащей» соломы.
Проект представляет собой футуристический объект, больше похожий на что-то неземное, нежели на здание школы.
Тюки соломы и сена заполняют пустоты между «ступеньками» в лестничных конструкциях, образуя внешнюю оболочку здания школы. Зазоры, специально оставленные в стенах на уровне глаз, а также на верхних ступенях, служат для вентиляции и пропускают дневной свет внутрь школьных классов.
Школа спроектирована так, что внутрь крассов прекрасно попадает солнечный свет, и при этом не нужны традиционные окна.
Модульная структура здания предусматривает возможность со временем при необходимости расширять пространство.
Внутри здания будет все, как в обычной современной средней школе: компьютерные классы, библиотека, лаборатория. Весь интерьер изготовят из традиционных природных материалов, и в то же время дизайн очень современен.
Интерьер будет выполнен из природных материалов, но в современном стиле.
В школе будут и компьютерные классы, и библиотека.
В здании предусмотрены административные и хозяйственные помещения и даже жилые комнаты для учеников. Горизонтальная плоскость территории будущего учебного заведения включает и помещения для проведения внешкольных занятий – например, амфитеатры для общения и лекций, а также мастерские, расположенные под открытым небом. Центральное пространство соломенного архитектурного комплекса также может использоваться для внеклассных мероприятий.
ПРоект школы выглядит весьма странно, тем не менее, африканцам идея понравилась.
Ребята наверняка оценят преимущества экстравагантной школы: в помещениях много света, а «дышащие» соломенные ячейки будут хорошо пропускать воздух, поэтому в классах днем не жарко. Ну а сотрудников учебного заведения, помимо этого, порадует еще и тот факт, что брикеты соломы просты в обслуживании и при необходимости их очень легко заменить. А значит, изыскивать огромные средства на ремонт школьного здания администрации не потребуется.
Это не хребет дракона, а школа из брикетов соломы.
Тест: Анна Белова, фото: nudeoffices.com, detail-online.com
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