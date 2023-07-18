Обучение по-африкански: Почему архитекторы придумали для детей Малави школу из соломы

С нами не соскучишься!

Это не инопланетные объекты , а будущая школа для африканских ребят.

Проект представляет собой футуристический объект, больше похожий на что-то неземное, нежели на здание школы.

Школа спроектирована так, что внутрь крассов прекрасно попадает солнечный свет, и при этом не нужны традиционные окна.

Интерьер будет выполнен из природных материалов, но в современном стиле.

В школе будут и компьютерные классы, и библиотека.

ПРоект школы выглядит весьма странно, тем не менее, африканцам идея понравилась.

Это не хребет дракона, а школа из брикетов соломы.