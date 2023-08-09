5 скрытых талантов посудомоечной машины, о которых вы даже не догадывались
Хотя многие ещё моют посуду руками, посудомоечные машины постепенно отвоевывают себе место на кухне и позволяют избавиться от грязной работы. Только оказалось, что у них намного больше возможностей. Они способны творить чудеса, которых от них никто не ожидал.
1. Стерилизация бытовых предметов
Стерилизация бытовых предметов
Одно из главных достоинств посудомоечной машины – это не просто чистая посуда, а стерильно чистая посуда. Во время мытья убиваются все вредные микроорганизмы. И этим свойством непременно нужно воспользоваться, стерилизовав и другие бытовые предметы. Во-первых, это детские игрушки, которые в большинстве своём способны выдержать высокую температуру. А во-вторых, зубные щётки и расчёски.
2. Мойка автомобильных колпаков
Мойка автомобильных колпаков
Да-да-да, всё правильно. Автомобильные колпаки будут сиять, если помыть их в посудомоечной машине. Загружаем и моем с добавлением стакана уксуса. Если одновременно нужно помыть и гайки, то их предварительно нужно положить в тканевый мешочек.
3. Стирка кед
Стирка кед
Постирать кеды можно, безусловно, и в стиральной машине, вот только процесс стирки сопровождается грохотом. Это кеды «летают» в барабане. Вместо этого их лучше положить в стиральную машину, вынув предварительно стельки. Только нужно не забыть отключить режим сушки, кеды должны высохнуть самостоятельно на воздухе. После стирки нужно запустить машину без ничего, чтобы она прополоскалась сама.
4. Готовим овощи
Готовим овощи
Самая безумная идея, которая только может прийти в голову – это готовка в посудомоечной машине. Тем не менее, можно смело заворачивать овощи в фольгу и отправлять их в машину. Если на носу гости, духовка забита тортами, то овощной гарнир приготовится здесь.
5. Варим лосось
Варим лосось
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии