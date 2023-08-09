5 скрытых талантов посудомоечной машины, о которых вы даже не догадывались

1. Стерилизация бытовых предметов

Стерилизация бытовых предметов

2. Мойка автомобильных колпаков

Мойка автомобильных колпаков

3. Стирка кед

Стирка кед

4. Готовим овощи

Готовим овощи

5. Варим лосось

Варим лосось