Секретный бункер Черчилля, заброшенные станции метро и заброшенные туннели — невидимый Лондон скрывает много тайн и загадок. Прогуляемся.







Неиспользуемые станции метро и туннели в иногда открываются для широкой публики в рамках фестивалей. Это снимок лестницы, ведущей на одну из заброшенных станций.







Станция Даун-Стрит была станцией линии Пиккадилли Лондонского метрополитена, которая была открыта в 1907 году. Малая загруженность станции привела к её закрытию в 1932. Во время Второй мировой войны Даун-Стрит использовалась в качестве бомбоубежища, особенно Уинстоном Черчиллем и его Правительством военного времени.







Вход в заброшенный тоннель.











То ли призрак, то ли посетитель подземного мира Лондона.







На улицу.







Заброшенная станция метро без освещения.







Бывшие пешеходные тоннели между платформами.















Дверь к тоннелю.







«Вы здесь». Станция Даун-Стрит, которая в 1939 году превратилась в секретный подземный бункер Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны.







Станция была построена по проекту архитектора Лесли Грина и имела красный застекленный фасад.







Черчилль, по-видимому, любил свой секретный бункер, ласково называя его «Амбар». В распоряжении гостей была и ванная комната с надписью «WC».







Заброшенное убежище…







…и вход в него.







Старинная проводка и рекламные плакаты.







Заброшенный подземный тоннель.







Заброшенная шахта лифта на станции Даун-Стрит.







источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





