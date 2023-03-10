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Невидимый Лондон

Секретный бункер Черчилля, заброшенные станции метро и заброшенные туннели — невидимый Лондон скрывает много тайн и загадок. Прогуляемся.

Невидимый Лондон

Неиспользуемые станции метро и туннели в иногда открываются для широкой публики в рамках фестивалей. Это снимок лестницы, ведущей на одну из заброшенных станций.

Невидимый Лондон

Станция Даун-Стрит была станцией линии Пиккадилли Лондонского метрополитена, которая была открыта в 1907 году. Малая загруженность станции привела к её закрытию в 1932. Во время Второй мировой войны Даун-Стрит использовалась в качестве бомбоубежища, особенно Уинстоном Черчиллем и его Правительством военного времени.

Невидимый Лондон

Вход в заброшенный тоннель.

Невидимый Лондон

Невидимый Лондон

То ли призрак, то ли посетитель подземного мира Лондона.

Невидимый Лондон

На улицу.

Невидимый Лондон

Заброшенная станция метро без освещения.

Невидимый Лондон

Бывшие пешеходные тоннели между платформами.

Невидимый Лондон

Невидимый Лондон

Невидимый Лондон

Дверь к тоннелю.

Невидимый Лондон

«Вы здесь». Станция Даун-Стрит, которая в 1939 году превратилась в секретный подземный бункер Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны.

Невидимый Лондон

Станция была построена по проекту архитектора Лесли Грина и имела красный застекленный фасад.

Невидимый Лондон

Черчилль, по-видимому, любил свой секретный бункер, ласково называя его «Амбар». В распоряжении гостей была и ванная комната с надписью «WC».

Невидимый Лондон

Заброшенное убежище…

Невидимый Лондон

…и вход в него.

Невидимый Лондон

Старинная проводка и рекламные плакаты.

Невидимый Лондон

Заброшенный подземный тоннель.

Невидимый Лондон

Заброшенная шахта лифта на станции Даун-Стрит.

Невидимый Лондон

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