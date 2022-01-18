Старость в радость: душевно-юмористические картины о жизни

Жизнь прекрасна несмотря ни на что. Автор: Marius van Dokkum.
Как не крути, а жизнь удивительна и прекрасна, даже, несмотря на то, что в ней частенько не всё так гладко. Тёплые, неугомонные, а отчасти грустные работы голландского художника Мариуса ван Доккума (Marius van Dokkum) - отличный тому пример. Ведь герои его картин уж точно знают толк в том, как вопреки всему можно быть счастливым...
Работы Мариуса – короткие жизненные истории, где главными героями становятся пожилые люди, которые, несмотря на свой возраст, умеют радоваться каждому прожитому дню, получая настоящее удовольствие от жизни. Они устраивают вечеринки и семейные посиделки, вспоминают молодость, распивая напитки из жестяных банок, дурачатся на катке, изучают компьютер и просто наслаждаются окружающим их миром. И пусть дни не сплошное веселье, но, тем не менее, эти очаровательные старички даже в минусах находят свои плюсы, вызывающие улыбки на их лицах. Ведь счастье кроется в деталях и мелочах. А возраст – всего лишь отговорка...
Семейные посиделки. Автор: Marius van Dokkum.
Холостяк. Автор: Marius van Dokkum.
Деревенские будни. Автор: Marius van Dokkum.
Пьянки-гулянки. Автор: Marius van Dokkum.
Тот самый момент, когда ради любви готов на всё. Автор: Marius van Dokkum.
Типичный семейный вечер. Автор: Marius van Dokkum.
Вспоминая молодость. Автор: Marius van Dokkum.
Колечко, кольцо. Автор: Marius van Dokkum.
А почему бы и нет? Автор: Marius van Dokkum.
Зимние развлечения. Автор: Marius van Dokkum.
До самой старости. Автор: Marius van Dokkum.
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