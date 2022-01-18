С нами не соскучишься!

8 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Вьюшков
    Вы б опробовали эти комбинации на компьютере, прежде чем писать такую ерунду.13 комбинаций кла...
  • Сергей Шендо
    баночку из под анализов не выбрасывайте - из неё можно пиво пить.Не выбрасывайте б...
  • Татьяна Медведева (Вернигора)
    речь идет о скорлупе, которую мы выбрасываем, а не о яйцахЧто произойдёт, е...

Старость в радость: душевно-юмористические картины о жизни


Жизнь прекрасна несмотря ни на что. Автор: Marius van Dokkum.

Жизнь прекрасна несмотря ни на что. Автор: Marius van Dokkum.


Как не крути, а жизнь удивительна и прекрасна, даже, несмотря на то, что в ней частенько не всё так гладко. Тёплые, неугомонные, а отчасти грустные работы голландского художника Мариуса ван Доккума (Marius van Dokkum) - отличный тому пример. Ведь герои его картин уж точно знают толк в том, как вопреки всему можно быть счастливым...

Работы Мариуса – короткие жизненные истории, где главными героями становятся пожилые люди, которые, несмотря на свой возраст, умеют радоваться каждому прожитому дню, получая настоящее удовольствие от жизни. Они устраивают вечеринки и семейные посиделки, вспоминают молодость, распивая напитки из жестяных банок, дурачатся на катке, изучают компьютер и просто наслаждаются окружающим их миром. И пусть дни не сплошное веселье, но, тем не менее, эти очаровательные старички даже в минусах находят свои плюсы, вызывающие улыбки на их лицах. Ведь счастье кроется в деталях и мелочах. А возраст – всего лишь отговорка...
Семейные посиделки. Автор: Marius van Dokkum.

Семейные посиделки. Автор: Marius van Dokkum.

 
Холостяк. Автор: Marius van Dokkum.

Холостяк. Автор: Marius van Dokkum.

 
Деревенские будни. Автор: Marius van Dokkum.

Деревенские будни. Автор: Marius van Dokkum.

 
Пьянки-гулянки. Автор: Marius van Dokkum.

Пьянки-гулянки. Автор: Marius van Dokkum.

 
Тот самый момент, когда ради любви готов на всё. Автор: Marius van Dokkum.

Тот самый момент, когда ради любви готов на всё.
Автор: Marius van Dokkum.

 
Типичный семейный вечер. Автор: Marius van Dokkum.

Типичный семейный вечер. Автор: Marius van Dokkum.

 
Вспоминая молодость. Автор: Marius van Dokkum.

Вспоминая молодость. Автор: Marius van Dokkum.

 
Колечко, кольцо. Автор: Marius van Dokkum.

Колечко, кольцо. Автор: Marius van Dokkum.

 
А почему бы и нет? Автор: Marius van Dokkum.

А почему бы и нет? Автор: Marius van Dokkum.

 
Зимние развлечения. Автор: Marius van Dokkum.

Зимние развлечения. Автор: Marius van Dokkum.


До самой старости. Автор: Marius van Dokkum.

До самой старости. Автор: Marius van Dokkum.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Старость в радость: душевно-юмористические картины о жизни

И не забудьте:
Старость в радость: душевно-юмористические картины о жизниПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх