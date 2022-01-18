Старость в радость: душевно-юмористические картины о жизни

Жизнь прекрасна несмотря ни на что. Автор: Marius van Dokkum.

Семейные посиделки. Автор: Marius van Dokkum.

Холостяк. Автор: Marius van Dokkum.

Деревенские будни. Автор: Marius van Dokkum.

Пьянки-гулянки. Автор: Marius van Dokkum.

Автор: Marius van Dokkum. Тот самый момент, когда ради любви готов на всё.Автор: Marius van Dokkum.

Типичный семейный вечер. Автор: Marius van Dokkum.

Вспоминая молодость. Автор: Marius van Dokkum.

Колечко, кольцо. Автор: Marius van Dokkum.

А почему бы и нет? Автор: Marius van Dokkum.

Зимние развлечения. Автор: Marius van Dokkum.

До самой старости. Автор: Marius van Dokkum .