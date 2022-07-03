Ложка порошка и окна будут блестеть как никогда

Чтобы добиться идеальной чистоты и сияющего блеска окон и зеркал, примените простой способ, показанный ниже. Для этого, на выбор, можно использовать сразу несколько компонентов, каждый из которых работает одинаково хорошо.







В700 мл горячей воды всыпьте 2 ст. л. либо талька, либо детской присыпки, либо кукурузного крахмала. Размешайте, чтобы не было комочков.







Перелейте в бутылку с разбрызгивателем.







Распылите на окна и зеркала, затем протрите салфеткой из микрофибры. Эта простая уловка поможет придать окнам сияющий блеск и навести идеальный порядок!





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