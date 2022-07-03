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Ложка порошка и окна будут блестеть как никогда

Чтобы добиться идеальной чистоты и сияющего блеска окон и зеркал, примените простой способ, показанный ниже. Для этого, на выбор, можно использовать сразу несколько компонентов, каждый из которых работает одинаково хорошо.

Ложка порошка и окна будут блестеть как никогда

В700 мл горячей воды всыпьте 2 ст. л. либо талька, либо детской присыпки, либо кукурузного крахмала. Размешайте, чтобы не было комочков.

Ложка порошка и окна будут блестеть как никогда

Перелейте в бутылку с разбрызгивателем.

Ложка порошка и окна будут блестеть как никогда

Распылите на окна и зеркала, затем протрите салфеткой из микрофибры. Эта простая уловка поможет придать окнам сияющий блеск и навести идеальный порядок!

Ложка порошка и окна будут блестеть как никогда
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