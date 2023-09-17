Одна из самых опасных троп в мире
В середине января нам удалось посетить горную тропу, которая считается одной из самых опасных в мире. Тропа находится в месте под названием El Chorro, это в южной части Испании, недалеко от таких крупных городов, как Гранада и Малага.
Тропа была построена ещё в начале 20 века, для прохода рабочих, которые занимались строительством плотины.
До некоторых пор тропа была одной из опасных только потому, что она была почти полностью разрушена, и без альпинистского снаряжения пройти её было нереально. К тому же, официально доступ туда был закрыт из-за несчастных случаев со смертельным исходом.
Да, тропа именно была одной из самых опасных. Несколько лет назад правительство решило обновить эту тропу и сделать из неё туристический аттракцион. Бюджет проекта по реконструкции составил 7 миллионов евро. Именно за эти деньги власти превратили одну из самых опасных троп в одну из самых захватывающих.
Официально эта тропа должна открыться весной, точной даты ещё нет. Где-то писали, что должны открыть в районе пасхи. Но эти даты так часто меняются, что лучше на них забить.
В настоящее время тропа находится на заключительном этапе реконструкции, поэтому там уже спокойно можно гулять. Но только когда там нет рабочих, т.к. вход туда запрещён.
Мы не стали ждать открытия, наше любопытство не могло ждать. Да и мы не могли просто взять и подождать открытия, т.к. мы постоянно находимся в движении, и на момент официального открытия мы будем уже далеко от этого места.
Поэтому мы приехали в этом место, подождали до 5 часов вечера, когда рабочие пойдут домой, и отправились смотреть на эту «опаснейшую тропу». В посте много фото, почти без описания, но оно тут и не нужно.
Также я сделал видео с этой тропы, может немного наркоманское, из-за отсутствия стабилизатора и ускорения.
На данный момент это эксклюзивный материал, т.к. в интернете почти нет фотографий с обновлённой тропы. Так же и с видео, в основном там какие-то непонятные фото и видео.
Итак, давайте же посмотрим, что представляет из себя новая тропа.
Возле тропы над горой кружат десятки стервятников, никогда столько не видел. Жаль телеобъектива нет.
Здесь уже можно увидеть начало тропы и ущелье, через которое нужно пройти по висячему мосту.
Тропа идёт вдоль стен скал, у самого начала тропы есть тоннель для поездов, через который можно пройти на другой конец тропы. Хотя сейчас это уже незачем.
Тот самый висячий мост через ущелье
С моста очень крутой вид
На тропе есть несколько памятных табличек погибшим на этой тропе. Скорее всего, это альпинисты, т.к. раньше без снаряжения на этой тропе вообще никак было.
Место для крутых селфи. Мы не стали туда лезть, хотя очень хотелось
Рядом с новым висячем мостом остался старый мост, которому сотня лет.
В конце тропы открывается вид на такое вот зелёное место среди гор
Когда мы свободно ходили по этой тропе, какие-то альпинисты аккуратно передвигались по этой же тропе со страховочными тросами. Видимо, они везде ходят со страховкой.
Хочется нырнуть?
Виден кусок старой тропы
Ставлю лайк этой тропе
Да, после реконструкции эта тропа уже не одна из самых опасных, да и вообще не опасная. Придётся снова ждать, пока время беспощадно уничтожит тропу и она снова станет опасной.
с
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии