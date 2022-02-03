Правила замены при выпечке: 7 ингредиентов, которые могут спасти десерт

Как часто бывает так, что хочется приготовить что-нибудь вкусненькое, но на кухне не хватает какого-то важного ингредиента. С этими простыми советами такая ситуация не превратится в катастрофу перед приходом гостей или не заставит отказаться от приготовления любимого десерта.

Не нужно бежать в магазин, если внезапно закончились яйца или молоко, проверенные замены помогут спасти практически любой рецепт выпечки.

1. Сливочное масло

Иногда нехватка продуктов открывает новые горизонты.

Десерт, в состав которого входит сливочное масло, всегда получается мягким, нежным и очень вкусным. Чтобы не терять это качество даже когда в холодильнике нет важного ингредиента, в большинстве рецептов можно заменить сливочное масло яблочным пюре. Пропорции замены: 2 к 1, то есть пюре должно быть в два раза меньше, чем масла в рецепте. Сделать его довольно просто, приготовив яблоки в микроволновой печи, а потом растерев ложкой. Сливочное масло также можно заменить тремя четвертями чашки оливкового масла, пюре из чернослива, пюре из тыквы или растительного масла. При такой замене ингредиентов, используется соотношение 1 к 1.

Значимость масла понимали даже древние кулинары, которые жили 2000 лет до н.

э.

Интересная информация: Сливочное масло имеет очень древнюю историю. Уже на каменных табличках, которые были обнаружены при археологических раскопках на территории бывшей Месопотамии, высечены изображения с процессом, напоминающим производство масла. А их создание датируется 2500 годом до н.э. В Индии существуют доподлинные свидетельства, что в 2000 году до н.э. там процветало маслоделие. Из жировой субстанции индийцы создавали фильтрованное масло, которое можно было дольше хранить. А в Египте была найдена ваза, наполненная маслом, создание которого приписывается 2000 году до н.э.

2. Молоко

Молоко — ценный продукт, но при необходимости может быть заменено.

Молоко имеет неприятную особенность быстро прокисать. Если это случилось, любимый рецепт выпечки может оказаться под угрозой, но не стоит сразу отчаиваться. Практически у каждой хозяйки в кухонном шкафу при хороших поисках может обнаружиться баночка сгущенного молока — такая находка исправила бы ситуацию без труда. Для этого нужно просто смешать его с равным количеством воды, превратив таким образов в обычное молоко. Аналогичную процедуру можно осуществить и с помощью йогурта. В качестве замены также можно использовать сметану или греческий йогурт в пропорции 1 к 1. Но их нужно будет разбавить небольшим количеством воды. Если и этих продуктов нет, то можно заменить молоко водой, добавляя в каждую чашку по столовой ложке масла. Конечно, такие замены немного изменят вкус выпечки, но она все равно останется вкусной и съедобной.

3. Яйца

Яйца очень сложно заменить, но все-таки возможно.

Яйца являются важной частью любого рецепта, в котором они присутствуют, поэтому заменить их сложновато. Делая это, нужно понимать, что они действуют одновременно как разрыхлитель, чтобы помочь десерту подняться, и как связующий элемент, который помогает соединить все ингредиенты в единое целое. Если яиц нет, то заменить каждое помогут 3 столовые ложки арахисового масла с четвертью стакана несладкого яблочного пюре или половиной стакана бананового пюре.

4. Пищевая сода

Важный момент при приготовлении теста.

Пищевая сода используется в рецепте, чтобы заставить тесто подниматься, быть пышным и воздушным. Получить правильную химическую реакцию соде помогают различные продукты, например, мед, уксус или лимонный сок. Заменив пищевую соду чем-то другим, высок риск нарушить весь процесс приготовления, поэтому действовать нужно весьма осмотрительно и со знанием дела. Заменить любое количество пищевой соды можно разрыхлителем, взяв его в три раза больше, чем нужно было соды. Если это кажется слишком радикальной заменой, можно выбрать на смену пищевой соде вдвое большее количество разрыхлителя и исключить из рецепта соль. Замена пищевой соды, конечно, повлияет на тесто, которое уже не поднимется так сильно, как хотелось бы, но все равно сыграет свою роль.

5. Растительное масло

Растительное масло можно заменить очень интересным ингредиентом.

Есть несколько отличных альтернатив растительному маслу в рецепте, благодаря которым вы даже не заметите разницу во вкусе блюда, а еще сделаете выпечку гораздо более полезной для организма. Яблочное пюре — это универсальный продукт, который хорошо работает практически в любом рецепте. На каждую порцию растительного масла можно использовать три четверти объема яблочного пюре. Можно также использовать греческий йогурт в том же соотношении. В зависимости от того, какой вкус йогурта будет использован, можно сделать десерт еще более вкусным и оригинальным.

6. Сгущенное молоко

Сгущенка может запросто не дождаться приготовления десерта, если ее кто-то съест раньше.

Сгущенное молоко очень густое и сладкое, поэтому его сложно заменить в рецепте. Но все же возможно, если использовать обычное молоко, коричневый сахар, яйца и немного ванили. Это также популярные ингредиенты, которые запросто могут оказаться на кухне.

7. Лимонный сок

Сок лимона вполне легко можно заменить тем, что обязательно найдется на кухне.

Лимонный сок обладает узнаваемым вкусом, но на удивление ему легко найти подходящую замену. Во многих рецептах он включен в качестве компонента, который запускает действие разрыхлителей, это означает, что его можно заменить равным количеством чего-то кислого. На замену подойдет практически любой сок, например, яблочный, апельсиновый или лаймовый. Также можно использовать и другие неплохие варианты: уксус или белое вино.

Источник