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Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

СССР давным-давно в прошлом, но многие вещи той эпохи навсегда остались в наших сердцах. Сегодня большинство из подобных предметов кажутся нам абсолютно нормальными, но некоторые приводят в недоумение. В этом выпуске вы найдете подборку фотографий, при виде которых невольно возникает вопрос: «А это что такое?!»

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Игра со сменными экранами. Мы вот такого не помним, а вы?

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Дедовская ручная машинка для стрижки волос. Жуткий аппарат. Для настоящих мужиков!

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Головоломка.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Робот-игрушка.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Советский микрофон.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Луноход.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Дизайну советского пылесоса «Ракета» до сих пор можно позавидовать: на «Ракете» так и хочется улететь в космос.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Стереоскоп.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Электровафельница.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Сувенирный нож «Рыбка».

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

ВАЗ 2109 на радиоуправлении.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Честно говоря, мы без понятия, что это такое, похоже на колокольчик.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Вешалка для одежды с щетками.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Абонентский громкоговоритель, радиоточка «Ритм-304».

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Пароварка… (Шутка.) Это еще одна модель лунохода.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Спортлото.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Вот так рождался металл в СССР. Это металлофон.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Первый опыт игры в казино.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Вольтметр.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Машинка для заточки лезвий. Шикарная вещь!

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Беспроводная дрель.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Кто сразу узнал? У кого тоже было такое чудо? Это, конечно же, хлебница

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Сигнальный фонарик «Черновцы».

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Ручной миксер.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Адская машина, шумел ужасно!

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Форма для печенья. Такую теперь нигде не купишь.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Микрофон МД-201. Шел в комплекте с магнитофонами ВЕСНА.

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Аппарат для сдачи экзамена в ГАИ «Вятка-5».

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Шагомер «Заря».

Вещи из СССР, которые вас сильно удивят

Конструктор.

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