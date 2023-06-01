СССР давным-давно в прошлом, но многие вещи той эпохи навсегда остались в наших сердцах. Сегодня большинство из подобных предметов кажутся нам абсолютно нормальными, но некоторые приводят в недоумение. В этом выпуске вы найдете подборку фотографий, при виде которых невольно возникает вопрос: «А это что такое?!»
Игра со сменными экранами. Мы вот такого не помним, а вы?
Дедовская ручная машинка для стрижки волос. Жуткий аппарат. Для настоящих мужиков!
Головоломка.
Робот-игрушка.
Советский микрофон.
Луноход.
Дизайну советского пылесоса «Ракета» до сих пор можно позавидовать: на «Ракете» так и хочется улететь в космос.
Стереоскоп.
Электровафельница.
Сувенирный нож «Рыбка».
ВАЗ 2109 на радиоуправлении.
Честно говоря, мы без понятия, что это такое, похоже на колокольчик.
Вешалка для одежды с щетками.
Абонентский громкоговоритель, радиоточка «Ритм-304».
Пароварка… (Шутка.) Это еще одна модель лунохода.
Спортлото.
Вот так рождался металл в СССР. Это металлофон.
Первый опыт игры в казино.
Вольтметр.
Машинка для заточки лезвий. Шикарная вещь!
Беспроводная дрель.
Кто сразу узнал? У кого тоже было такое чудо? Это, конечно же, хлебница
Сигнальный фонарик «Черновцы».
Ручной миксер.
Адская машина, шумел ужасно!
Форма для печенья. Такую теперь нигде не купишь.
Микрофон МД-201. Шел в комплекте с магнитофонами ВЕСНА.
Аппарат для сдачи экзамена в ГАИ «Вятка-5».
Шагомер «Заря».
Конструктор.
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Вещи из СССР, которые вас сильно удивят
СССР давным-давно в прошлом, но многие вещи той эпохи навсегда остались в наших сердцах. Сегодня большинство из подобных предметов кажутся нам абсолютно нормальными, но некоторые приводят в недоумение. В этом выпуске вы найдете подборку фотографий, при виде которых невольно возникает вопрос: «А это что такое?!»
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