Пять видов мёда, которые обязательно стоит попробовать

Решили рассказать о пяти очень вкусных и, что немаловажно, целебных видах меда, которые не только внесут в ваш рацион разнообразие, но и помогут в профилактике здоровья и даже в лечении некоторых видов заболеваний.









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Акациевый мед

Ранний весенний мед, который производится из цветков белой или желтой акации. Собирают акациевый мед в



Отличительные особенности: Светлый, почти прозрачный жидкий мед. Иногда, благодаря примесям других растений — например, эспарцета — может иметь янтарный оттенок. Акациевый мед часто используется в кулинарии, поскольку не перебивает вкус других ингредиентов, а мягко дополняет и подчеркивает его.



Период кристаллизации: Кристаллизуется акациевый мед медленно, в течение примерно 2 лет. Считается одним из самых вкусных и полезных сортов меда.



Полезные свойства: Акациевый мед обладает общеукрепляющим и

Гречишный мед

Именно этот вкусный и полезный мед используют для производства знаменитых на весь мир медовых тульских пряников. Его начинают собирать в конце июня и продолжают вплоть до конца августа.



Отличительные особенности: Гречишный мед отличается яркой цветовой палитрой: от темно-желтого до темно-коричневого цвета с выразительным красноватым оттенком. Он обладает острым, немного терпковатым вкусом и сильным, ярко выраженным ароматом. Период кристаллизации. Гречишный мед быстро



Полезные свойства: В составе гречишного меда содержится множество витаминов, минералов и микроэлементов: белки, углеводы, кальций, фосфор, медь, цинк, бор, йод, никель, кобальт, а также витамины В1, В2, В6, РР и рутин. Особенно много в гречишном меде железа, благодаря которому его используют как вспомогательное средство при анемии, болезнях крови, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также гипо- и авитаминозах.

Каштановый мед

Каштановый мед очень популярен во Франции и в странах



Отличительные особенности: Каштановый мед имеет темный цвет и густую, вязкую консистенцию. Вкус — насыщенный, с приятной горчинкой.



Процесс кристаллизации: Кристаллизация каштанового меда занимает приблизительно полтора года. За это время структура меда становится еще гуще, он приобретает желеобразную консистенцию. Иногда в процессе кристаллизации мед может расслаиваться, но



Полезные свойства: Каштановый мед обладает ярко выраженным антимикробным действием. Он благотворно влияет на сердечно сосудистую систему и органы ЖКТ, стимулирует иммунитет, помогает при заболеваниях мочевыводящих путей.

Липовый мед

Липовый мед считается одним из самых ценных и полезных сортов. Собирают его в начале июля, главным образом на Дальнем Востоке и в Башкирии.



Отличительные особенности: Липовый мед ценится за восхитительный аромат и насыщенный вкус. Цвет меда — светло-желтый, почти прозрачный, но примесь разнотравья придает ему более яркий оттенок.



Период кристаллизации: липовый мед достаточно быстро, в течение 1–2 месяцев с момента сбора. В процессе кристаллизации оседает и приобретает пластичную консистенцию.



Полезные свойства: Липовый мед обладает бактерицидными свойствами, благодаря которым часто используется в качестве антисептика при ранах и ожогах. Липовый мед незаменим при простудах и вирусных инфекциях, помогает при насморке и воспалениях горла, обладает отхаркивающим и потогонным эффектом.

Одуванчиковый мед

Сбор этого вкуснейшего вида меда приходится на май месяц, когда по всей России начинают цвести одуванчики.



Отличительные особенности: Этот душистый мед имеет густую, вязкую консистенцию и красивый золотисто-желтый цвет.



Период кристаллизации: Кристаллизуется одуванчиковый мед очень быстро, буквально в течение пары



Полезные свойства: Одуванчиковый мед обладает сильным общеукрепляющим и противовоспалительным действием. Он помогает при бессоннице, заболеваниях печени, повышенном давлении, отложении солей.



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Подписаться на мой Instagram Ранний весенний мед, который производится из цветков белой или желтой акации. Собирают акациевый мед в южных районах, на Кавказе, в средней полосе России. Особенно ценится мед, собранный в экологически чистых горных районах.Светлый, почти прозрачный жидкий мед. Иногда, благодаря примесям других растений — например, эспарцета — может иметь янтарный оттенок. Акациевый мед часто используется в кулинарии, поскольку не перебивает вкус других ингредиентов, а мягко дополняет и подчеркивает его.Кристаллизуется акациевый мед медленно, в течение примерно 2 лет. Считается одним из самых вкусных и полезных сортов меда.Акациевый мед обладает общеукрепляющим и успокоительным действием на организм, используется в качестве эффективного средства при бессоннице, желчных, почечных, желудочно-кишечных заболеваниях.Именно этот вкусный и полезный мед используют для производства знаменитых на весь мир медовых тульских пряников. Его начинают собирать в конце июня и продолжают вплоть до конца августа.Гречишный мед отличается яркой цветовой палитрой: от темно-желтого до темно-коричневого цвета с выразительным красноватым оттенком. Он обладает острым, немного терпковатым вкусом и сильным, ярко выраженным ароматом. Период кристаллизации. Гречишный мед быстро кристаллизуется — буквально за 1–1,5 месяца с момента сбора, однако и в этом виде сохраняет свой потрясающий вкус и полезные свойства.В составе гречишного меда содержится множество витаминов, минералов и микроэлементов: белки, углеводы, кальций, фосфор, медь, цинк, бор, йод, никель, кобальт, а также витамины В1, В2, В6, РР и рутин. Особенно много в гречишном меде железа, благодаря которому его используют как вспомогательное средство при анемии, болезнях крови, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также гипо- и авитаминозах.Каштановый мед очень популярен во Франции и в странах Средиземноморья , а в нашей стране его собирают на территории Черноморского побережья Краснодарского края, на Кавказе и в Крыму.Каштановый мед имеет темный цвет и густую, вязкую консистенцию. Вкус — насыщенный, с приятной горчинкой.Кристаллизация каштанового меда занимает приблизительно полтора года. За это время структура меда становится еще гуще, он приобретает желеобразную консистенцию. Иногда в процессе кристаллизации мед может расслаиваться, но это никак не отражается на его вкусе и полезных свойствах.Каштановый мед обладает ярко выраженным антимикробным действием. Он благотворно влияет на сердечно сосудистую систему и органы ЖКТ, стимулирует иммунитет, помогает при заболеваниях мочевыводящих путей.Липовый мед считается одним из самых ценных и полезных сортов. Собирают его в начале июля, главным образом на Дальнем Востоке и в Башкирии.Липовый мед ценится за восхитительный аромат и насыщенный вкус. Цвет меда — светло-желтый, почти прозрачный, но примесь разнотравья придает ему более яркий оттенок. Кристаллизуется липовый мед достаточно быстро, в течение 1–2 месяцев с момента сбора. В процессе кристаллизации оседает и приобретает пластичную консистенцию.Липовый мед обладает бактерицидными свойствами, благодаря которым часто используется в качестве антисептика при ранах и ожогах. Липовый мед незаменим при простудах и вирусных инфекциях, помогает при насморке и воспалениях горла, обладает отхаркивающим и потогонным эффектом.Сбор этого вкуснейшего вида меда приходится на май месяц, когда по всей России начинают цвести одуванчики.Этот душистый мед имеет густую, вязкую консистенцию и красивый золотисто-желтый цвет.Кристаллизуется одуванчиковый мед очень быстро, буквально в течение пары месяцев . В процессе кристаллизации он мутнеет и приобретает темно-янтарный оттенок.Одуванчиковый мед обладает сильным общеукрепляющим и противовоспалительным действием. Он помогает при бессоннице, заболеваниях печени, повышенном давлении, отложении солей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: