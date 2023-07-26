Как успешные в кулинарной индустрии люди хранят в секрете свои уникальные рецепты

Для того, чтобы прославиться на кулинарном поприще, нужно быть очень хитрым маркетологом/шеф-поваром/бизнесменом, ведь если твои рецепты украдут, то лавры достанутся вскорости другим людям. Материал собрал истории о том, как продвинутым деятелям кулинарного бизнеса удаётся хранить рецепты своих детищ в полном секрете.
1. Нужно полностью изолировать цеха кондитеров во избежание утечки рецепта
Разделяй и властвуй! / Фото: just-eat.by/truhanov-gomel
Один успешный бизнесмен из Беларуси, владелец сети кондитерских, долгое время обучался мастерству кондитера и бизнесмена-кондитера в Европе. И на протяжении своего обучения он понял, что для того, чтобы рецепты его изделий невозможно было слить другим бизнесам, нужно максимально отделить и изолировать друг от друга цеха по производству частей его кондитерских изделий. Выглядит это так. Одни повара готовят крем, другие - бисквит, третьи - чизкейковую массу, четвертые - топинги... И так до бесконечности. Повара работают на разных площадках и незнакомы друг с другом. Затем все ингредиенты сводятся к повару, который собирает кондитерское изделие. Ну а менеджеры по логистике доставляют их в точку продаж. Вуаля!
2. Неожиданная замена ингредиента
Меняй, удивляй! / Фото: perfume007.livejournal.com
Суперпопулярный шеф-повар из Англии Джейми Оливер считает, что нет никаких преград для тех, кто действительно любит и хочет готовить. Если у вас нет недостающего ингредиента, то попробуйте заменить его на разумную альтернативу или готовьте и вовсе без него. Джейми выбирает интересное для него блюдо, которое готовится и подаётся во всем мире. Затем он закрывается на своей кухне дома и меняет какой-то один ингредиент в нем, пробует получившееся сам, тестирует на близких. А когда понимает, что становится еще вкуснее с заменённым ингредиентом, начинает подавать это блюдо своим клиентам. Результат - в его заведения ломятся толпы людей. Какой умный ход! И никто не знает, какой один ингредиент был заменён! Блюдо ещё вкуснее!
3. Рецепт КОКА КОЛЫ так и не раскрыт благодаря передаче его из поколения в поколения на бумаге
Храните на бумаге! / Фото: сушимак.рф
На протяжении последних 120 лет ведутся попытки раскрыть секрет рецепта КОКА КОЛЫ. Вот только это так никому так и не удалось. В 2007 году состоялся громкий судебный процесс в Турции, когда были предъявлены попытки явить миру секрет суперполулярного напитка и сделать его достоянием общественности ввиду истечения срока давности начала продаж напитком. Адвокат производящей компании Биннур Кортун тогда опровергла информацию о раскрытии тайны формулы популярного прохладительного напитка. Это был не первый и не последний случай попытки конкурентов обнародовать формулу напитка, но ни одна не увенчалась успехом. А всё дело в том, что рецепт КОКА КОЛЫ передается на бумаге двумя владельцами бренда из поколения в поколение.
Интересный факт. Именно компания КОКА КОЛА в конце 19 века создала популярный по сей день имидж Санта Клауса в красном кафтане с белой оторочкой. Ведь это цвета любимого напитка!
4. Хранение рецепта в знак верности былым монархам
Торт захер в Вене. / Фото: zen.yandex.ru
Австрийцы так любили свою императрицу Марию Терезию, которая в свою очередь обожала национальный австрийский десерт «захер», что до сих пор хранят в тайне рецепт этого торта для того, чтобы туристы стекались в Вену, где правила Мария. Сегодня в Вене по оригинальной рецептуре: можно попробовать сей лакомый кусочек в ресторанах отелей Sacher Wien и Sacher Salzburg, где и хранят уникальную рецептуру уже почти 200 лет. А еще вы найдете аутентичный торт в таких кафе, как Sacher Innsbruck и Sacher Graz.
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