10 невероятных археологических находок, которые изменили взгляд на историю

Первое филистимлянское кладбище и другие невероятные находки.
Постоянно происходят новые открытия, которые коренным образом изменяют взгляды на события и культуру нашего прошлого. Только за последние несколько лет многие археологические находки заставили по-новому взглянуть на казалось бы изученные вдоль и поперек моменты в истории.
1. Торжественное захоронение рыси
Торжественное захоронение рыси.
Инвентаризируя коллекцию музея индейских артефактов штата Иллинойс, антрополог Анжела Пери нашла коробку с надписью "щенок", в которой, как считалось, хранились собачьей кости, выкопанные из кургана хоупвелльской культуры. Оказалось, что на самом деле кости принадлежали детенышу рыси. Данное открытие было примечательно по двум причинам: это было единственное украшенное захоронение дикой кошки, найденное в Северной Америке, а также единственное животное, которое было похоронено в одиночку в своем собственном кургане.
Поскольку эта рысь была только котенком на момент смерти, антропологи подозревают, что она была домашним животным. Внутри насыпи они также нашли ожерелье, которое, как считает Пери, служило ошейником для кошки.
Однако зооархеолог Мелинда Зедер Zeder выдвигает другую гипотезу. Она считает, что рысь имела гораздо более символический статус для хоупвелльской культуры и, возможно, символизировала связь с природой.
2. Римское оружие устрашения
Римское оружие устрашения.
Недавнее открытие позволяет предположить , что римляне использовали психологические методы устрашения в войне, обстреливая противника из рогаток. Они использовали ручное метательное оружие под названием фустибал, с помощью которого можно было метать камни размером с лимон на большие расстояния. На раскопках Burnswark Hill в Шотландии были найдены очень своеобразные каменные снаряды для пращ, в центре которых были проделаны отверстия диаметром около 5 мм. После их исследования ученые сошлись во мнении, что 1800 лет назад римляне использовали их для устрашения противника, поскольку при полете подобного снаряда он должен был издавать резкий свистящий звук.
3. Кельтские кладбища гибридов
Кельтские кладбища гибридов.
До недавнего времени ученые думали, что во время железного века в кельтской мифологии не было монстров-гибридов или химер. Недавно раскопанная могила в Дорсете заставила усомниться в этом и предполагает, что у кельтов были свои собственные мифологические существа, которых они воссоздавали в реальной жизни. Открытие было сделано в так называемом Дурополисе, где археологи нашли при раскопках трансформированные костяки животных: корову с ногами лошади, овец с головой быка и, что самое странное, скелет женщины, по большей части составленный из костей животных. Археолог Пол Читам считает, что скелеты (в том числе женский) когда-то были жертвами, которых приносили во время обрядов.
4. Самое старое платье в мире
Самое старое платье в мире.
Тарханское платье считается древнейшей плетенной одеждой в мире. Оно было найдено в египетской гробнице, а радиоуглеродный анализ определил, что его возраст датируется между 3400 г. до н.э. и 3100 г. до н.э. (т. е., платью более 5 тысяч лет). Платье имеет V-образный вырез, узкие складки и рукава. Складки, образованные в локтях и под мышками, указывают на то, что его часто носили, в отличие от нескольких церемониальных одежд примерно того же возраста, которые были найдены в гробницах.
5. История Филадельфии
Интересные предметы из мусорной ямы.
В 2017 году в Филадельфии должен открыться музей американской революции. Когда были начаты раскопки фундамента для этого музея в 2014 году, то рабочие обнаружили систему свалок и выгребных ям, которые использовались в 18 веке. Ямы были буквально забиты историческими предметами, а на сегодняшний день археологи восстановили более 82 000 артефактов. В то время эти свалки использовались для бытовых отходов. Хотя вещи, найденные в них, с одной стороны не имеют огромного значения, поскольку обычно историки предпочитают ювелирные изделия или предметы искусства, они обеспечивают понимание жизни простых людей того времени.
Особый интерес вызывает яма с отходами, которая датируется началом американской революции и принадлежала Вениамину и Мэри Хамфри. Археологи нашли в ней курительные трубки, сломанные бокалы и пустые бутылки из-под алкоголя. В 1783 году Мэри была арестована за то, что якобы содержала "бордель". Сегодня считают, что парочка на самом деле содержала нелегальный кабак.
6. Первое филистимлянское кладбище
Первое филистимлянское кладбище.
Филистимляне были таинственными древними людьми, упоминания о которых встречаются в Библии (описано, что они были заклятыми врагами израильтян). В наше время некоторые историки считают филистимлян морской народностью, которая вероятно произошла с Эгейских островов. Филистимляне исчезли примерно в восьмом веке нашей эры, причем после них не сохранилось практически ничего.
Археологи недавно объявили об открытии кладбища филистимлян, где было найдено более 150 могил и бесчисленное множество артефактов. Кладбище было на самом деле обнаружено 30 лет назад, но очень длительное время заняли его раскопки. Это открытие показывает, что филистимляне не были враждебны к "культурным проявлениям": их хоронили с ювелирными изделиями, украшенными кувшинами, заполненными ароматными маслами или вином, а также оружием.
7. Самые древние документы Римской Британии
Самые древние документы Римской Британии.
Во время рытья котлована для новой европейской штаб-квартиры Bloomberg в Лондоне рабочие обнаружили самую большую коллекцию римских табличек в истории Великобритании. Коллекция содержит около 400 табличек и считается самым ранним упоминанием о Лондоне, предшествующим Анналам Тацита на 50 лет. Находка также содержит самый старый документ Римской Британии, датирующийся 8 января 57 года нашей эры. Документ, который был найден на месте современного финансового района Лондона, гласит, что некий Тибулл, вольноотпущенник Венуста был должен Гратусу, вольноотпущеннику Спурия, 105 динариев за товары, которые были доставлены ему.
8. Кости черепа Будды
Кости черепа Будды.
В период с 2007 по 2010 год археологи обнаружили буддистский храм в Нанкине. Изюминкой находки была 1000-летняя модель ступы, которая содержала останки нескольких святых. Ступа, возможно, также содержала самый почитаемый буддистский артефакт в истории – кости черепа Будды. Надписи дают понять, что это была теменная кость и части грудной клетки, которые ранее принадлежали Будде. Они были отосланы в храм после того, как его тело было кремировано в Индии около 2400 лет назад. Около 1400 лет назад храм был разрушен во время войны и перестроен императором Женьзонгом династии Сун.
9. Нетронутая микенская гробница
Нетронутая микенская гробница.
Незначительные раскопки каменного вала превратились в одну из крупнейших греческих археологических находок за последние десятилетия. Исследователи обнаружили неповрежденную 3500-летнюю гробницу микенского воина. Хотя этот воин так и остался неопознанным, он видимо был достаточно богатым и важным, поскольку был похоронен с более чем 1400 артефактами.
Могила поставила ряд вопросов перед археологами: с воином были захоронены бусы, гребни и зеркало - вещи, которые, как правило, хоронили с богатыми женщинами. При этом в то время практиковались групповые захоронения, причем даже для микенской элиты. Учитывая, что эта могила была найдена всего в 90 метрах от массового захоронения, до сих пор остается загадкой, почему этого микенского воина похоронили в одиночку.
10. Древнейшие каменные орудия
Древнейшие каменные орудия
Использование инструментов считается важным шагом в эволюции человечества. Олдувайское ущелье в Танзании считалось местом, где были сделаны самые древние инструменты (которые были датированы возрастом в 2,6 миллиона лет). Недавно археологи нашли инструменты, которые на 700 000 лет старше. На берегу озера Туркана в Кении, археологи обнаружили заточенные камни, используемые для нарезание, которым исполнилось 3,3 миллиона лет. Наиболее существенным следствием из этого открытия является то, что что инструменты были старше, чем якобы самые ранние прародители людей.
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