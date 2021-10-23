Тайный алкоголизм, карательная гинекология и другие секреты улыбающихся американских домохозяек 1950

Загадка женственности

Девушки сороковых были очень активны, в пятидесятых - не представляли себе будущего с карьерой.

В рекламе пятидесятых взрослая женщина всё время обслуживает домашних, но при этом выглядит так, словно собралась в гости.

Реклама культивировала прислужливание женщин и чванство мужчин, играя на самых низменных чувствах того, кто в семье держит деньги в руках.

Эта реклама спрашивает, всегда ли незаконно убивать женщин.

Карательная гинекология

Всё равно женщина должна была получать удовольствие от самого факта внимания мужчины, зачем ей чувствительность?

Из общих трендов выбивалась немного реклама бытовой техники. Она предлагала не убивать женщин домашней работой и могла изобразить, как домашние помогают жене или матери.

Если женщина была счастлива, тут же обнаруживалось, что она счастлива как-нибудь неправильно.

Лоботомия

Лоботомией лечили у женщин мечты о самореализации, депрессию, невроз и готовность отстаивать своё мнение.