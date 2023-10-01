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Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Художник Felipe Bedoya из Колумбии создает яркие портреты, которые он пишет акрилом и акварелью. Его героями становятся жители малоизвестных в обществе племен, люди, которые живут по своим законам и не считаются с нормами цивилизованного общества. Краска на их лице так или иначе отображает традиции, присущие в их среде, и на первый взгляд кажется, что это портретные фотографии, а не картины, написанные акварелью.

Кажется невероятным, что это не фотография, а рисунок.

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Эта серия работ называется O·M·O.

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

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