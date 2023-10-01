Гиперреалистичные портреты, написанные акварелью

Художник Felipe Bedoya из Колумбии создает яркие портреты, которые он пишет акрилом и акварелью. Его героями становятся жители малоизвестных в обществе племен, люди, которые живут по своим законам и не считаются с нормами цивилизованного общества. Краска на их лице так или иначе отображает традиции, присущие в их среде, и на первый взгляд кажется, что это портретные фотографии, а не картины, написанные акварелью.



Кажется невероятным, что это не фотография, а рисунок.







Эта серия работ называется O·M·O.











































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