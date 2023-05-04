15 знаменитостей, которые стали жертвами Фотошопа

Пожалуй, знаменитости - действительно главная причина, по которой большинство людей жаждет соответствовать звёздным стандартам красоты. Это не только оказывает огромное давление на девушек, обладающих далеко не голливудскими параметрами, а и усиливает чувство неуверенности у подростков, желающих быть как Селена Гомес или Линдси Лохан. Возможно, это не единственная причина, по которой количество людей, выбирающих пластические операции, увеличивается в геометрической прогрессии. А те, кто не в состоянии себе их позволить, прибегают к различного рода фоторедакторам, дабы убрать лишнее и добавить недостающее. Как оказалось, среди селебритис процент ретушёров и фотошоперов настолько велик, что в это трудно поверить. Так что, все эти точёные фигуры и идеальные лица не только заслуга пластических хирургов, а и Photoshop. Хотя, как показала практика, результат тоже бывает провальным.
1. Линдси Лохан
Кривые линии.
Несмотря на то, что в скором времени любимая многими актриса Линдси Лохан удалила этот снимок из Инстаграм, бдительные подписчики не поленились сохранить фотографию, дабы разоблачить кумира. И если внимательно посмотреть на данный кадр, то можно обнаружить пару интересных моментов. Дверь позади грациозной актрисы выглядит изогнутой, а это явно говорит о том, что девушка добавила некоторые изгибы своему телу, дабы сделать его более изящным и привлекательным. Но не тут-то было. Изменения были настолько очевидны, что негодующие фанаты, подняв бунт на «корабле», вывели Лохан на чистую воду.
2. Леди Гага
Волнообразный пол.
Большинство людей согласно с тем, что йога - отличный способ сохранить свой ум ясным, а тело -здоровым, однако многие всё же недоумевают, как Леди Гаге удалось достичь такого грандиозного эффекта! А именно - сделать плиточный пол волнистым, изогнув при этом зеркало на расстоянии. Получается, что ей помогли не только древние духовные практики, а и поистине всемогущий Фотошоп.
3. Кортни Кардашьян
Тоненькие ручки.
Семья Кардашьян-Дженнер занята тем, что чуть ли не ежедневно снимает десятки фотосессий одна за другой, и все для разных брендов. Однако, что-то пошло не так, и этот фотосет не задался. На первый взгляд снимок ведущего бренда нижнего белья Calvin Klein выглядит абсолютно нормально. Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить то, что руки Кортни выглядят гораздо тоньше, чем есть на самом деле. И пока армия поклонников гадала, что к чему, на помощь пришёл Кельвин Кляйн с интересным заявлением, вещая миру о том, что данный дефект - огрехи неправильного освещения и некачественных изображений в социальных сетях.
4. Опра Уинфри
Многоножка и многоручка.
Опра Уинфри появилась вместе с некоторыми другими знаменитостями в голливудском выпуске издания Vanity Fair 2018 года. Стоит обратить внимание на то, что именно в этом номере фигурировали такие имена, как Том Хэнкс, Риз Уизерспун и сама Опра Уинфри. Однако общим для этих трёх участников был тот факт, что снимки всей троицы были довольно сильно отредактированы. Например, на одной из фотографий Риз Уизерспун, кажется, обзавелась третьей ногой! В то время, как на другой у Опры появилась третья рука. Интересным является тот момент, что редакция журнала так и не смогла толком прокомментировать и объяснить сей дефект, лишь вскользь заявив о том, что как всегда виновато плохое освещение и социальные сети, буквально «сжирающие» качество фотографий.
5. Эмма Уотсон
Нога исчезает в полночь.
Эмма Уотсон была во всех новостях, когда Burberry подписали с ней контракт, сделавшим её лицом их бренда. И хотя это был не кто иной, как Марио Тестино, легендарный фотограф, который работал для летней коллекции именитого бренда, конечный результат явно не входил в планы гуру фотографического искусства. Например, на этом снимке отчётливо видно, как нога Эммы исчезает в воздухе, буквально растворяясь в нём. Очевидно, что человек, редактирующий эту фотографию, был далеко неквалифицированным специалистом.
6. Джордин Вудс и Кайли Дженнер
Богини Фотошопа.
Всё кажется нормальным на этой фотографии 2017 года, на которой запечатлены Джордин Вудс и Кайли Дженнер вместе. И несмотря на то, что нет никаких существенных изменений во внешнем виде, способных натолкнуть на мысль о ретуши данного снимка, тем не менее, если хорошенько присмотреться, можно разглядеть то, как линии на ковре и полу «потекли», а это говорит лишь о том, что данная фотография подвергалась нещадному редактированию. При чём весьма неудачному и сомнительному.
7. Джон Майер
А что вы думаете по этому поводу?
Когда весьма успешный американский музыкант опубликовал эту фотку, на которой он запечатлён со своим приятелем Рикки ван Вин (соучредителем Collegehumor), это определённо заставило пользователей Сети кататься по полу от смеха. Фотография на самом деле была настолько отредактирована, что она больше походила на реалистичную 3D-анимацию из видеоигры, чем на селфи. И для большинства поклонников и фанатов творчества Джона Майера так и остаётся загадкой, для чего музыкант так нещадно поиздевался над собственной внешностью и не только.
8. Лена Данэм
Однорукая Лена.
Лена Данэм долгое время была в центре онлайн-мемов. А всё из-за неудачного фотосета для Vogue. Несмотря на роскошную обстановку вокруг и на наличие симпатичного мужчины на снимке, отсутствие руки у Лены вызвало самый настоящий ажиотаж среди пользователей Интернет. Народ буквально на каждом шагу обсуждал провальную фотосъёмку, поговаривая о том, что даже красивейший наряд не спас ситуацию.
9. Саша Пьетерс
Одноногая красотка.
А вот этот снимок долгое время веселил публику, вызывая приступы смеха среди пользователей Сети Интернет. На первый взгляд – это самая обычная фотография, в которой нет ничего такого, чтобы могло насторожить. Но… если вы внимательно посмотрите на фото, то заметите, что левая нога Саши Пьетерсе (актриса, сыгравшая Элисон ДиЛаурентис) явно отсутствует на снимке, словно её никогда и не было у девушки.
10. Селена Гомес
Когда решили подправить плечо.
Визажист Селены Гомес опубликовал селфи этой популярной певицы. На первый взгляд фотография кажется вполне нормальной, но, если вы посмотрите на детали, вы поймете, что стена позади Селены на заднем плане изогнута. А это говорит о том, что здесь использовался Photoshop. Но наиболее интересным и забавным остаётся момент, где пользователи задаются вопросом, а зачем редактировалось плечо, если речь шла о лице и работе визажиста.
11. Приянка Чопра
Стирая границы и подмышки.
Если вы считали, что только Vogue мог так накосячить, то вы глубоко ошибались. На этот раз это не кто иной, как «Максим». Журнал потерпел эпическую неудачу в photoshop, когда представил на всеобщее обозрение обложку с Приянка Чопра для своего выпуска 2016 года. Фоторедакторы так усердно редактировали подмышку, стараясь сделать кожу более гладкой и эстетичной, что попросту стёрли её, сделав продолжением тела. Фотография сразу же стала вирусной, разлетевшись по Сети за считанные минуты. Однако звезда Quantico и бывшая Мисс Мира восприняла происходящее с юмором, залив в Интернет исходник, который выглядел гораздо лучше копии.
12. Адам Левин
Недостающая часть тела.
В этом ноябрьском номере журнала Vogue 2011 года Адам Левин позировал рядом со своей бывшей подругой Анной Вялицыной, и даже беглый взгляд на фотографию даёт понять, что с ней что-то не так. При ближайшем рассмотрении пользователи Сети заметили, что на фотографии было использовано так много photoshop, что, увлечённые ретушью редакторы, попросту отрезали часть тела у Адама.
13. Энди Роддик
Когда руки-базуки.
Как оказалось, не только женщины прибегают к различным хитростям и уловкам, дабы выглядеть красиво, а и мужчины. Жертвой фотошоперов стал известный теннисист Энди Роддик, который засветился на обложке мужского фитнес журнала в 2007 году. По словам Энди, он был шокирован и удивлён тем, насколько сильно отличаются его руки на обложке журнала и то, как они выглядят в реальности.
14. Принц Уильям
Принц Уильям обзавёлся новой причёской и новым цветом волос.
Принц Уильям также попадает в этот список, благодаря своей фотографии для журнала Hello 2010 года. И чтобы там не говорили эксперты и прочие знатоки, но даже ребёнок может заметить, что внешний вид был резко изменён. Судя по всему, его залысина не очень хорошо смотрелась на обложке издания, поэтому фоторедакторы журнала решили её слегка подправить, изменив при этом естественный светлый цвет волос Уильяма на более тёмный.
15. Кэлли Кларксон
Долой лишние килограммы.
В то время как большинство журналов редактируют различные части тела знаменитостей, позирующих для своих титульных страниц, Self magazine переходит на следующий уровень. В этом выпуске журнала за сентябрь 2009 года они так увлеклись ретушью популярной певицы Кэлли Кларксон, что буквально не оставили на ней живого места, попросту превратив её в очередную глянцевую куклу. Вся проблема заключается в том, что певица неоднократно выступала за бодипозитив и естественность, но очевидно, что редакция журнала явно была не согласна с её взглядами и мнением. Они не только полностью отретушировали кожу, а и уменьшили пропорции, лишив Кэлли парочки килограмм, сделав из неё ту, кем она не являлась на самом деле.
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