10 советов от шеф-поваров о превращении повседневного блюда в кулинарный шедевр
Иногда не хватает буквально одного штриха, чтобы блюдо из просто хорошего превратилось в кулинарный шедевр. Простые советы пригодятся даже опытным хозяйкам, ведь дают их известные шеф-повара.
1. Чеснок и лук готовим только перед употреблением
Чеснок и лук готовим только перед употреблением
Порезанный чеснок и лук теряют свой аромат и вкус со временем, поэтому лучше всего за них приниматься в самую последнюю минуту. Если замочить их в содовом растворе (1 ст.л. соды на 1 ст. воды), то они потеряют свою остроту в готовых блюдах. Нужно лишь хорошо их промыть перед добавлением сырыми в блюдо.
2. Семена из томатов не удаляем
Семена из томатов не удаляем
Именно семена и мякоть вокруг них дают основной запах и вкус томата, поэтому не нужно их удалять (разве что в рецепте специально упоминается эта процедура, чтобы уменьшить количество жидкости в блюде).
3. Свежие жиры
Свежие жиры
Сливочное и растительное масло, орехи могут прогоркнуть и испортить вкус готового блюда. Нужно свести к минимуму их контакт со светом и кислородом, чтобы замедлить этот процесс.
4. Разогрев
Разогрев
Температура поверхности сковороды резко падает, как только на неё выкладывают продукты, поэтому не нужно спешить и игнорировать этап её разогрева. Если готовятся овощи, то их добавляют, когда масло начинает переливаться. Если готовится мясо или рыба, то должен пойти лёгкий дымок от раскалённого масла.
5. Остатки сладки
Остатки сладки
Карамелизированные коричневые кусочки, которые пристали к дну сковороды во время жарки, ни в коем случае не нужно выбрасывать. В них скрыт основной вкус и запах. Наливаем в сковороду немного воды (вина, бульона, сока) и счищаем кусочки деревянной ложкой, чтобы потом их добавить в соус, суп или рагу.
6. Посолить, поперчить и посахарить
Посолить, поперчить и посахарить
Поджаренные продукты с золотистой корочкой на вкус намного лучше, а для её получения достаточно всего лишь щепочки сахара для курочки или овощей.
7. Травки-приправки
Травки-приправки
Чтобы «разбудить» запах и вкус сушеных трав и специй, нужно обжарить их 1-2 минуты на сливочном или растительном масле.
8. Хрустящая корочка
Хрустящая корочка
Золотистая корочка не просто красива, но и душиста, поэтому не вынимаем из духовки хлеб, пироги и даже торты раньше времени. Пироги лучше всего печь в стеклянных формах, чтобы можно было увидеть дно. Пирожки и булочки выпекаются на бумаге, поэтому их достаточно просто приподнять и увидеть, как зарумянилось донышко.
9. Глютамат
Глютамат
В соевом соусе и анчоусах есть натуральный глютамат, который способен вызвать взрыв вкусовых ощущений. Достаточно всего лишь чайной ложечки соуса или двух рыбок в суп или рагу.
10. Свежая зелень
Свежая зелень
Каждой зелени своё время. Тимьян, розмарин, орегано и майоран добавляют в самом начале готовки, так они успевают полностью отдать свой запах. Петрушку, кинзу, базилик, эстрагон, зелёный лук добавляют в последнюю минуту, они не успевают потерять свой вкус и запах.
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