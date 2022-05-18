10 советов от шеф-поваров о превращении повседневного блюда в кулинарный шедевр

1. Чеснок и лук готовим только перед употреблением

Чеснок и лук готовим только перед употреблением

2. Семена из томатов не удаляем

Семена из томатов не удаляем

3. Свежие жиры

Свежие жиры

4. Разогрев

Разогрев

5. Остатки сладки

Остатки сладки

6. Посолить, поперчить и посахарить

Посолить, поперчить и посахарить

7. Травки-приправки

Травки-приправки

8. Хрустящая корочка

Хрустящая корочка

9. Глютамат

Глютамат

10. Свежая зелень

Свежая зелень