Как приготовить овощи в 2 раза быстрее обычного: хитрость, которой пользуются шеф-повара

Как приготовить даже твёрдые овощи быстро и равномерно.

Вкусно, аппетитно, но очень долго.

Эта техника нарезки овощей позволит им равномерно прожариться гораздо быстрее.

Режем под углом.

Не забудьте переворачивать после каждого кусочка.

Это быстро.