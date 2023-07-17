Как приготовить овощи в 2 раза быстрее обычного: хитрость, которой пользуются шеф-повара

Как приготовить даже твёрдые овощи быстро и равномерно.
Приготовление еды – процесс неторопливый, который стоит смаковать, как само готовое блюдо. Но это в идеальном мире и красивых кулинарных книгах. В реальности ужин зачастую готовится по принципу «побыстрее». Особенно, когда гости на пороге или домашние недвусмысленно намекают на бурчащие животы. Когда каждая минута на счету, попробуйте вот эту кулинарную хитрость: она позволит приготовить овощи в два раза быстрее.
Вкусно, аппетитно, но очень долго.
О необходимости овощей в рационе знают все. Самый простой способ заряжаться витаминами – добавлять овощи во время приготовления мяса или гарнира. Вот только твердая морковь или не совсем спелый кабачок требуют немало времени, чтобы по вкусу и консистенции хоть чуть-чуть отличаться от деревянной щепки. А если его, времени, критически не хватает, профессионалы ножа и сковородки советуют освоить особую технику нарезки. С ней твёрдые овощи готовятся куда быстрее, равномерно и наверняка не пригорят.
Эта техника нарезки овощей позволит им равномерно прожариться гораздо быстрее.
Суть техники состоит в том, чтобы нарезать овощ не кольцами или кубиками, а под углом. Во-первых, это увеличит площадь каждого кусочка и тем самым уменьшит время его термической обработки. А во-вторых, чем больше кусочек в диаметре, тем больше угол его среза, а в результате и маленькие, и большие дольки прожарятся абсолютно равномерно.
Режем под углом.
Не пугайтесь, на деле всё куда проще. Просто берите овощ (техника предназначена для нарезки продолговатых «экземпляров») и делайте первый надрез не поперёк, как обычно, а диагонально.
Не забудьте переворачивать после каждого кусочка.
Теперь поверните овощ на 90 градусов и отрезайте следующий кусочек по диагонали.
Это быстро.
Продолжайте вот так, переворачивая, до победного конца, и вы сами удивитесь, как это быстро. Но, главное, это сокращение время обжарки (значительно) и идеально равномерно приготовленные кусочки. Красота, да и только.
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