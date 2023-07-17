С нами не соскучишься!

8 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    А Где же данные по России??? Ну в таком случае похороны отчима в Подмосковье, у установкой памятника обошлись 350000 рубСколько стоит уме...
  • Алексей
    А что губка для уборки под раковиной может быть с грязью и микробами? Что за чушь? Предлагаю дебильное продолжение.По...Почему нужно обяз...
  • Владимир Акулов
    Гнев дает энергию для решения проблемы , вызвавшей гнев... Разумный цивилизованный человек умеет выраж...10 удивительно пр...

Как приготовить овощи в 2 раза быстрее обычного: хитрость, которой пользуются шеф-повара


Как приготовить даже твёрдые овощи быстро и равномерно.

Как приготовить даже твёрдые овощи быстро и равномерно.

 

Приготовление еды – процесс неторопливый, который стоит смаковать, как само готовое блюдо. Но это в идеальном мире и красивых кулинарных книгах. В реальности ужин зачастую готовится по принципу «побыстрее». Особенно, когда гости на пороге или домашние недвусмысленно намекают на бурчащие животы. Когда каждая минута на счету, попробуйте вот эту кулинарную хитрость: она позволит приготовить овощи в два раза быстрее.

Вкусно, аппетитно, но очень долго.

Вкусно, аппетитно, но очень долго.

 

О необходимости овощей в рационе знают все. Самый простой способ заряжаться витаминами – добавлять овощи во время приготовления мяса или гарнира. Вот только твердая морковь или не совсем спелый кабачок требуют немало времени, чтобы по вкусу и консистенции хоть чуть-чуть отличаться от деревянной щепки. А если его, времени, критически не хватает, профессионалы ножа и сковородки советуют освоить особую технику нарезки. С ней твёрдые овощи готовятся куда быстрее, равномерно и наверняка не пригорят.
Эта техника нарезки овощей позволит им равномерно прожариться гораздо быстрее.

Эта техника нарезки овощей позволит им равномерно прожариться гораздо быстрее.

 

Суть техники состоит в том, чтобы нарезать овощ не кольцами или кубиками, а под углом. Во-первых, это увеличит площадь каждого кусочка и тем самым уменьшит время его термической обработки. А во-вторых, чем больше кусочек в диаметре, тем больше угол его среза, а в результате и маленькие, и большие дольки прожарятся абсолютно равномерно.


Режем под углом.

Режем под углом.

 

Не пугайтесь, на деле всё куда проще. Просто берите овощ (техника предназначена для нарезки продолговатых «экземпляров») и делайте первый надрез не поперёк, как обычно, а диагонально.
Не забудьте переворачивать после каждого кусочка.

Не забудьте переворачивать после каждого кусочка.

 

Теперь поверните овощ на 90 градусов и отрезайте следующий кусочек по диагонали.
Это быстро.

Это быстро.

 

Продолжайте вот так, переворачивая, до победного конца, и вы сами удивитесь, как это быстро. Но, главное, это сокращение время обжарки (значительно) и идеально равномерно приготовленные кусочки. Красота, да и только.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как приготовить овощи в 2 раза быстрее обычного: хитрость, которой пользуются шеф-повара

И не забудьте:
Как приготовить овощи в 2 раза быстрее обычного: хитрость, которой пользуются шеф-повараПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх