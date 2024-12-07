Креативные идеи, как можно применить старые двери в хозяйстве

Иногда кажется, что оставшиеся после ремонта старые двери это самый настоящий мусор и их нужно просто выкинуть. Однако, они, если имеют крепкую конструкцию и без видимых повреждений, точно могут стать удивительными и уникальными предметами интерьера.







Существуют несколько креативных идей, как можно применить старые двери в хозяйстве, без дополнительных больших трат, применив немного креатива и выполнив всё в одной стилистке с интерьером.

1. Стеллаж

2. Система хранения в прихожую

3. Большой стол

4. Фотогалерея с воспоминаниями

5. Большая доска для записей

6. Домашний мини бар

7. Стеллаж для цветов

8. Ширма для декора

9. Шкаф для вещей

10. Скамейка

СтеллажКонструкция старой двери очень легко превращается в стильный стеллаж, точнее в заднюю стенку для него. Тут не потребуется много дополнительных материалов, а вся работа очень проста. Для того, чтобы правильно её преобразовать и применить с пользой всего лишь необходимо прикрепить к ней полки, а затем надежно просверлить или прибить гвоздями. И уже после надежно прикрепить всю конструкцию к стене. Дверь также можно крепить не целиком, а распилив их на две части и тогда он отлично будет смотреться на угловой стене.Тут важно удалить все петли и ручки, чтобы они не мешали крепить полки, также дверь будет необходимо отшлифовать, либо перекрасить в подходящий цвет. Он отлично подойдёт для размещения небольших, но важных вещей — книг, растений в горшках, маленькой коллекции.Хранение в коридореЗачастую прихожая это то место, в котором скапливается в разных местах множество аксессуаров. Однако, как первое что видят гости, приходя в дом это именно она. Потому так важно правильно распределять вещи в этой зоне. Старая дверь также может стать очень универсальным местом для хранения разных мелочей или вещей. К двери можно добавить выдвижные ящики, тем самым превратив её в своеобразный комод. Либо, несколько разных крючков, на которые можно будет вешать шапки или шарфы, создав вертикальную систему хранения. Для этого дверь можно как крепить к стене, так и оставить на полу, разместить её горизонтально, либо вертикально. Беспорядок будет устранён.СтолСтарая дверь как ничто другое идеально подходит для создания большого стола для обеда всей семьи. Хотя, стол не обязательно должен быть обеденным, за ним можно работать, сделать его декоративным или просто приделать новую столешницу к журнальному столику в гостиной.Её обязательно нужно покрасить лаком и отшлифовать, чтобы поверхность была защищена, если на неё поставят что-то горячая и была ровной. Для красоты есть вариант добавить разные забавные надписи. Для создания ножек подойдут деревянные или металлические материалы, либо просто ножки от старых табуретов.фоторамка из двериДверь также отличное полотно, которое подойдёт для создания огромной фоторамки, зато на нём точно поместятся все фотографии. Та можно воплотить в жизнь невероятную и уникальную фотогалерею. Она, без сомнения, станет украшением любой стены в доме.Если верь стеклянная, фотографии будут смотреться ещё более необычно и выигрышно. Тут важнее выбрать подходящие снимки и надежно закрепить дверь, чтобы она не упала. Для закрепления фотографий можно взять цветные прищепки, скрепки или кнопки. А если добавить нежные цветы, яркие гирлянды, то композиция заиграет новыми красками.Потрясающая идеяДоска для записи висящая перед столом это очень полезная штука. И старая дверь отлично выполнит эту функцию, но, её нужно немного доработать. Важно хорошо подготовить поверхность будущей доски, обязательно хорошо почистить её, отшлифовать. Можно вставить специальные панели, на которых будут надписи, либо, покрыть одну или несколько частей доски специальной краской для мелка или грифельной краской.Дверь можно разделить на несколько секций горизонтально повесив её, либо сделать одну большую поверхность. На ней можно будет делать заметки по работе либо оставлять забавные сообщения для всей семьи. Также можно крепить на магниты фотографии, чеки, или просто милые воспоминания.Почему бы и нетКогда дома имеется старая дверь, она также может стать мини-баром. Каким же образом? Дверь необходимо плотно и прочно установить на консоли, либо приделать к ней небольшие ножки. Полки и ящики также прикрепить отдельно, но прочно. На них отлично будут смотреться разноцветные бутылки, бокалы, а также чашки или стаканы.Как и любой бар его можно украсить светильниками, добавить зеркало по задней стенке. Дверь может быть как вынесена на свежий воздух, так и найти себе место в углу в загородном доме.Просто для красотыСтеллаж может быть сделан и для цветов, чтобы красиво расставить их и создать целую вертикальную клумбу прямо в доме. Дверь можно установить вертикально, классически, либо креативно — наклонно, прикрепить ящики или полочки, надежные, чтобы выдержали вес горшков. Сделать это можно в хаотичном порядке, на разном расстоянии друг от друга. Растениям точно понравится такой подход.ШирмаРазделение пространства в небольших помещениях настоящая находка дизайнеров, чтобы зонировать это пространство. Иногда для этих целей используется складная ширма, и старая дверь тоже может стать ей. Правда тут потребуется уже несколько дверей, не обязательно выполненных в одном стиле. А соединить их очень просто, также с помощью петель. Двери можно дополнительно перекрасить в разные цвета. Они отделят кухню от гостинной, либо угол с гардеробом.Необычная идеяПочему из нескольких дверей не сделать шкаф-пенал? Можно скрепить сразу четыре двери, либо просто приделать уже новую дверь к открытым полкам стеллажа. Тут уже не придётся снимать старые ручки и петли, а также красивые дополнительные элементы. Дверь нужно хорошо подготовить, она будет на виду, не закрыта полками. Желательно, чтобы была максимально чистая и ы достаточно хорошем стоянии, чтобы прослужила ещё несколько лет.Её можно отшлифовать и покрыть аком, это скроет некоторые нервности. Дверь должна подходить по размеру под полки, резать её не самый хороший вариант, лучше просто взять другую. Если делается целковый шкаф, ему тоже необходим каркас для устойчивости. Его можно выполнить из брусков и уже после прикрепить двери. При этом бруски должны выдержать не только вес вещей, но и вес дверей с четырёх сторон.Такой интересный подход существенно будет экономить деньги.Никто не скажет что это дверьКогда не хочется заморачиваться, то из старой двери делается простая скамейка для улицы, можно даже без спинки. В саду она будет отлично и натурально смотреться, а в доме просто невероятно оригинально. Материалов для этого нужно совсем немного, как и времени на переделку.Тут нужно правильно подобрать высоту ножек и надёжно их прикрепить. А если хочется, чтобы сидеть было ещё удобнее, необходимо добавить мягкие материалы для обивки, положить подушки ли сделать спинку. Также её можно разобрать на части и собрать как из конструктора уже новую скамейку для улицы.Для того, чтобы не было заноз и сидеть было комфортно дверь важно хорошо отшлифовать. покрыть её краской или лаком, ведь при нахождении такой скамейки на улице срок службы её значительно сокращается. Отдельно можно создать и сидение, использовав саму дверь как надёжный каркас.Положить поролон, либо специальные сидушки, они продаются в магазинах, уже после его хорошо бы обтянуть тканью, чтобы также продлить срок службы мягкой части скамейки. Для закрепления и обивки и ткани можно использовать специальный клей, либо степлер, это просто и быстро. Создастся красивый и максимально аккуратный вид, никто не скажется, что это старая дверь.Тоже любопытная идея