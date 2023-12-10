Срубы по-фински: идеальное место для единения с природой и побега от городской суеты

Одноэтажные деревянные дома финской архитектурной компании Pluspuu Oy.
Что может быть желанней и романтичней, чем уединенный домик вдали от городской суеты, где можно наслаждаться тишиной? Такое стремление современных людей подметили архитекторы финской компанией Pluspuu Oy и создали просто уникальные срубы, которые уж точно помогут сбежать от повседневности и обеспечить идеальное единение с природой.
Дома компании Pluspuu Oy из клееного бруса – идеальный вариант для загородного дома.
Многим кажется, что может быть легче строительства обычного деревянного сруба, да и какие непредвиденные проблемы могут возникнуть при долгосрочной эксплуатации такого рода помещений. Но это совсем не так. Как и у любого строения в срубах есть свои слабые места, самые проблемные из которых – сжимание и оседание балок. Хотя это и естественный процесс для натурального материала, но весьма неприятный для владельцев такого рода здания.
Архитекторы финской компанией Pluspuu Oy и строительные фирмы создают бревенчатые срубы по особям технологиям.
Благодаря новейшим технологиям архитектурная компания Pluspuu Oy в тандеме со строителями сумела разработать уникальную технологию создания несжимающихся балок, которые помогают уберечь такого рода эко-дома от оседания и позволяют избавить владельцев от необходимости в постоянном уходе и дорогостоящем обслуживании.
Варианты срубов, созданных финской компанией Pluspuu Oy и строительными фирмами.
Чтобы доказать действенность своей технологии при строительстве деревянных срубов была создана особая линейка финских одноэтажных домов из бруса, которые могут порадовать даже самых привередливых владельцев. Следующие несколько вариантов идеального деревянного домика в финском стиле докажут, что даже самый минимальный набор предметов первой необходимости в таком доме и в таких живописных местах смогут заменить любые роскошные апартаменты.
1. Деревянный сруб Log Villa в девственном лесу
Деревянный эко-дом Log Villa расположен в живописном лесу вдали от цивилизации.
Эта красивейшая вилла площадью в 100 кв. метров расположена среди леса и сделана полностью из натуральных материалов, которые были обработаны особым способом, чтобы обеспечить не только прекрасный внешний вид, но и высокую энергоэффективность, а также длительную эксплуатацию без особых проблем.
Бревна для строительства финских срубов создают по особой методике. | Фото: desibuilt.ru.
Для строительства сруба были использованы ламинированные деревянные балки, созданные из трехслойных клееных сосновых брусьев размером 202 на 205 мм, которые укладывают твердой сердцевиной наружу, для обеспечения более высокой прочности и устойчивости всей конструкции.
Новая технология помогает создавать дома большой площадью без дополнительных опорных стен (Деревянный сруб Log Villa).
При этом стыки и угловые соединения были сделаны по особой современной технологии, которая действенно решает проблему усадки всего здания. И это еще не все, такие нововведения позволяют создавать дома большой площади без установки внутренних опорных стен, что значительно снижает стоимость этих уникальных домов.
Стеклянные стены гостиной открывают прекрасный вид на окружающую природу (Деревянный сруб Log Villa).
Крышу покрыли специальным утепляющим и изоляционным материалом, созданным из натурального древесного волокна, что позволяет сохранять зимой тепло, а летом прохладу. Гостиная была сделана полностью из трехкамерных стеклопакетов. Несмотря на такую прозрачность и видимую легкость, Log Villa способна выдержать температуру до -30° C. Самое интересное, что для обеспечения теплом в зимнюю пору и прохладой в летний зной используется геотермальная энергия из скважины, которую пробурили рядом с домом.
2. Деревянный дом Kustavi на окраине города Турку
Деревянная вилла выходного дня Kustavi находится в живописных окрестностях города Турку.
Специалисты компании Pluspuu Oy создали великолепный одноэтажный дом площадью 125 кв. метров на берегу озера для семьи из Хельсинки, которая проводят в нем выходные. Учитывая географию участка и живописное место у озера, естественно выбор пал на проект дома из клееного бруса, который позволяет соответствовать строгим энергетическим стандартам Финляндии. Даже учитывая толщину стен из бревен, которая составляет всего лишь 202 мм и крыши из древесного волокна толщиной 500 мм, дом не имеет внутренней отделки. Но он очень теплый и сухой благодаря натуральным и энергоэффективным материалам.
Внутренняя отделка сруба выполнена только в белой цветовой гамме (Деревянный дом Kustavi).
Единственное, что украшает натуральную древесину внутри помещения – отделка стен белым древесным воском. Рамы огромных панорамных окон окрашены в белый цвет, что позволило реализовать интерьер в скандинавском стиле, без излишней вычурности и ненужной роскоши. Снаружи же древесину и натуральное кровельное покрытие обработали воском черного цвета, тем самым создали весьма оригинальный контраст в оформлении интерьера и экстерьера.
В загородной вилле создали все необходимые зоны для комфортного отдыха (Деревянный дом Kustavi).
В эко-доме есть две спальни, гостиная с оригинальным камином, а большую кухню объединили со столовой зоной. По желанию владельцев возле дома построили настоящую финскую сауну, а на террасе возле нее поместили джакузи с подогревом. Что позволяет любителям такого рода водных процедур, нежась в теплой водичке, наслаждаться видом озера и живописным лесом.
Рядом с домом построили настоящую финскую сауну и установили подогреваемое джакузи на открытом воздухе (Деревянный дом Kustavi).
Эту виллу выходного дня обогревают с помощью геотермального насоса, который равномерно распределяет тепло по всему зданию зимой, а летом его энергию используют для охлаждения.
3. Летний дом Isokari на острове в Балтийском море
Летний домик Isokari имеет два полноценных выхода и органично вписался в ландшафт острова.
Современный и стильный деревянный сруб Isokari специалисты Pluspuu Oy гармонично вписали в скалистый ландшафт с сосновыми террасами небольшого островка. Естественно он был создан по их особенной технологии, поэтому его владельцам не стоит опасаться каких-либо структурных изменений древесины из-за постоянной влажности воздуха. Благодаря энергоэффективным технологиям, с которыми авторы Novate.ru уже знакомили своих читателей, отражателям ветра и самому природному материалу, дом способен выдержать 30 градусные морозы и порывы ветра до 35 метров в секунду.
Уединенный дом Isokari состоит из двух помещений, с расположенной между ними террасой.
По заказу владельцев был создан настоящий комплекс для уединенного отдыха общей площадью 114 кв. метров, который состоит из двух помещений объединенных одной крышей и прекрасной террасой между ними. Эта площадь как нельзя лучше сможет обеспечить весьма комфортный отдых на свежем воздухе в любую погоду. Один домик является жилым помещением с оригинальной обстановкой в скандинавском стиле, в которой есть спальни, гостиная, кухня-столовая и ванная комната, а второй выполняет роль финской сауны.
Интерьер летнего домика Isokari на морском частном острове.
Самое интересное, что этот проект предусматривает безболезненное превращение сауны в гостевой домик, который может состоять из уютной спальни и ванной комнаты.
Огромные окна заменили большую часть стен летней резиденции Isokari, чем обеспечили прекрасный обзорный вид.
Главным украшением этой резиденции стали панорамные окна и стеклянная раздвижная дверь, обеспечивающие превосходный вид на окружающую природу и морскую гладь, ведь они занимают большую площадь стен этого комплекса.
4. Вилла Airisto в сосновом лесу
Учитывая ландшафт местности, дом с одной стороны стоит на сваях (Деревянная вилла Airisto).
Эту оригинальную виллу создали в сосновом лесу специалисты компания Pluspuu Oy для любителей уединенного отдыха. Учитывая ландшафт, одну часть сруба пришлось устанавливать на сваях, что не повлияло на его устойчивость и противодействие погодным условиям. Готовые детали и модули конструкции были доставлены в лесную чащу, и уже на месте происходила сборка деревянного сруба. Учитывая то, что большую часть времени хозяева этого дома планируют проводить все-таки на свежем воздухе, то главное внимание было уделено оформлению экстерьера.
Учитывая пожелания владельцев, большее внимание было уделено оформлению экстерьера виллы Airisto. | Фото: lifter.com.ua.
Естественно не только сама резиденция была создана из натуральных материалов, но и все наружные лестницы, открытые площадки, а также мебель делались преимущественно из досок кедра.
Сауна деревянной виллы Airisto.
Вместе с сауной этот дом имеет площадь 126 кв. метров, но для удешевления проекта компания может собрать аналогичный дом размером 83 кв. метра.
5. Сруб Jurmo на опушке леса
Загородный домик Jurmo создали на деревянном постаменте, который позволил организовать террасы со всех сторон.
Этот небольшой деревянный домик площадью в 70 кв. метров создали для небольшой семьи из Йоэнсуу в качестве загородной резиденции. Учитывая пристрастие владельцев ко всему натуральному, цветовую гамму не стали менять и оставили все в первозданном виде, обработав стены лишь прозрачным воском, чтобы дерево прослужило дольше.
Скандинавский минимализм оформления интерьера загородного дома Jurmo.
Минимализм обстановки не повлиял на функциональность всех созданных зон, в нем есть гостиная, спальня, ванная комната, а кухню объединили с обеденной зоной. Благодаря большим окнам, стеклянной раздвижной двери и открытым террасам, расположенным со всех сторон дома, можно беспрепятственно любоваться живописными картинками смешанного леса.
Этими прекрасными проектами архитектурная компания Pluspuu Oy, да и многие другие не ограничились, создавая идеальное место для уединенного отдыха или проживания. Больше интересных проектов финских домов можно посмотреть в следующем видео.
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