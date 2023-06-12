Ночевка в этой горной хижине с потрясающим видом на Юлийские Альпы обойдется вам… бесплатно, нужно всего лишь взобраться на высоту в две с половиной тысячи метров.
Хижину построили по заказу семьи альпиниста Luca Vuerich, который погиб в лавине в 2010 году. Находится она на тропе Ceria-Merlone и предлагает убежище всем путникам, проходящим по данному маршруту.
Хижину построили в сентябре 2012 года.
Из-за большой высоты и отсутствия дорог все материалы доставлялись при помощи вертолетов. Для этого потребовалось совершить 18 полетов.
Команда из 12 профессиональных строителей, горноспасателей, волонтеров и друзей Луки, собрали дом за 1 день.
Площадь дома – 16 кв. м.
Конструкция строения была разработана архитектором Джованни Песамоска.
Покатые стены (они же крыша) предохраняют хижину от накапливания на ней снега.
А максимальная открытость солнечным лучам позволяет снегу быстрее таять.
Вообще, в Альпах немало подобных строений и на более низких высотах. Однако во многих из них вам придется заплатить за ночлег.
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Бесплатная хижина в Альпах всегда рада гостям
Ночевка в этой горной хижине с потрясающим видом на Юлийские Альпы обойдется вам… бесплатно, нужно всего лишь взобраться на высоту в две с половиной тысячи метров.
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