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Гомеопатия не просто бесполезна — она вредна

Гомеопатия не просто бесполезна — она вредна



Гомеопатия не просто бесполезна — она вредна

В основе гомеопатии лежит принцип «подобное лечится подобным». Он явно псевдонаучный, как, в общем-то, и сама гомеопатия, предлагающая лечиться, по сути, водой с микроскопическим содержанием препаратов. Однако всё равно находятся люди, которые верят, что всякие «фуфломицины» способны вылечить всё на свете.


В 2017 году в России гомеопатия была признана лженаукой. И неудивительно, ведь по словам экспертов ВОЗ, использование гомеопатии в качестве альтернативы основному лечению угрожает здоровью и жизни человека, а её использование не имеет доказательной базы. Проведённые клинические испытания также показали, что между плацебо и гомеопатическими лекарствами нет никакой разницы. Но даже то малое содержание активного вещества в гомеопатических препаратах может нанести вред здоровью.

Если человек будет принимать гомеопатические лекарства достаточно долго, то активное вещество может накапливаться в его организме и давать побочные эффекты. А вступая во взаимодействие с другими препаратами, гомеопатические средства могут и вовсе изменить ход лечения. К тому же они изготавливаются не по международным стандартам доказательной медицины, а значит, могут содержать потенциально опасные вещества.

В 2010 году в гомеопатических препаратах, облегчающих прорезывание зубов у детей, обнаружили белладонну — ядовитое вещество. А в 2017 году гомеопатические препараты с содержанием белладонны вновь оказались на фармацевтическом рынке в США. Их не запретили, покупателей лишь предупредили о возможной опасности. По данным FDA, организм младенца может непредсказуемо отреагировать на такой препарат, вплоть до судорог, лихорадки и даже смерти.

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Гомеопатия не просто бесполезна — она вредна

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Гомеопатия не просто бесполезна — она вреднаПодписаться на мой Instagram
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