Простая идея плетеной корзины из джута

Джут сегодня активно используется для создания красивых декоративных элементов, а также удобных систем хранения. Сделайте функциональную корзинку своими руками.
Что потребуется
- 3 мотка джута (в 8 нитей) по 2 метра
- горячий клей
- супер-клей
- картон
- холст
Как сделать
Youtube | Dream Fairy DIY
Возьмите три джутовых клубка по 8 нитей, сделайте узел на конце.
Youtube | Dream Fairy DIY
Заплетите косичку. Завяжите кончик.
Youtube | Dream Fairy DIY
Используя горячий клей, начните скручивать косичку в спираль.
Youtube | Dream Fairy DIY
Когда основание будет нужного вам диаметра, начните закручивать косичку вверх. Получится основа для корзинки.
Youtube | Dream Fairy DIY
Из плотного картона вырежете два кольца. Они будут ручками. Оберните ручку одной джутовой нитью, используя супер-клей.
Youtube | Dream Fairy DIY
Посадите ручки на горячий клей.
Youtube | Dream Fairy DIY
Возьмите отрез холста, подогните кромку, приклеив ее.
Youtube | Dream Fairy DIY
Приклейте холст внутрь корзинки.
Youtube | Dream Fairy DIY
Вырежете из картона основание. Оклейте холстом. Расположите внутри.
Youtube | Dream Fairy DIY
Из полосок холста и кружева сверните розочки. Можно использовать другие декоративные элементы.
Youtube | Dream Fairy DIY
Приклейте их к стенке на клей.
Youtube | Dream Fairy DIY
Подробная инструкция в видео ниже.
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