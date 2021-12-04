Простая идея плетеной корзины из джута

Джут сегодня активно используется для создания красивых декоративных элементов, а также удобных систем хранения. Сделайте функциональную корзинку своими руками.

Что потребуется

3 мотка джута (в 8 нитей) по 2 метра

горячий клей

супер-клей

картон

холст

Как сделать

Youtube | Dream Fairy DIY

Возьмите три джутовых клубка по 8 нитей, сделайте узел на конце.

Youtube | Dream Fairy DIY

Заплетите косичку. Завяжите кончик.

Youtube | Dream Fairy DIY

Используя горячий клей, начните скручивать косичку в спираль.

Youtube | Dream Fairy DIY

Когда основание будет нужного вам диаметра, начните закручивать косичку вверх. Получится основа для корзинки.

Youtube | Dream Fairy DIY

Из плотного картона вырежете два кольца. Они будут ручками. Оберните ручку одной джутовой нитью, используя супер-клей.

Youtube | Dream Fairy DIY

Посадите ручки на горячий клей.

Youtube | Dream Fairy DIY

Возьмите отрез холста, подогните кромку, приклеив ее.

Youtube | Dream Fairy DIY

Приклейте холст внутрь корзинки.

Youtube | Dream Fairy DIY

Вырежете из картона основание. Оклейте холстом. Расположите внутри.

Youtube | Dream Fairy DIY

Из полосок холста и кружева сверните розочки. Можно использовать другие декоративные элементы.

Youtube | Dream Fairy DIY

Приклейте их к стенке на клей.

Youtube | Dream Fairy DIY

Подробная инструкция в видео ниже.