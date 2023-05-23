10 мест мира, куда вам вход навеки запрещён

Казалось бы, раз мы живем в свободном мире, то, имея достаточное количество желания и денег, можно поехать куда бы нам не захотелось. Однако, все же существуют места на Земле, доступ к которым полностью закрыт.



Публикуем список уголков мира, запрещённых для посещения. Некоторые из них запрещены для всех, а остальные открыты только для правительственных чиновников, королевской власти, военных или других лиц с напыщенными званиями.









Остров Суртсей

Остров Кеймара-Гранди

Северный Сентинельский остров

Храм Исэ, Япония

Остров Груйнард

Пещеры Ласко, юго-западная Франция

Зона 51, США

Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, Норвегия

Военная база Pine Gap, Австралия

10. Межгорье, Россия