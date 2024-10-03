Что нужно сделать в ноябре на даче

Ноябрь – переходный месяц, когда дачное осеннее время потихоньку подходит к концу. Однако, он же дарит возможность не только подготовиться к зиме, но и провести время с пользой и удовольствием на свежем воздухе.







Несмотря на холода, на даче всё ещё существуют дела, которые можно закончить в ноябре.





Дела на даче есть всегда



Уборка территории

Подготовка растений к холодам

Посадка и семена

Строительство и ремонт

Подготовка инструментов

Подготовка к зиме

Сбор последнего урожаяПервое, что необходимо сделать в ноябре – это уборка дачного участка.В это время года деревья сбрасывают последнюю листву, и, несмотря на то что осень почти подошла к концу, дачникам стоит позаботиться о чистоте. Необходимо собрать опавшую листву, что поможет предотвратить появление вредителей и болезней в следующем сезоне. Листья можно компостировать или использовать для мульчирования. Если в саду остались поздние сорта овощей и фруктов, их нужно собрать, чтобы предотвратить гниение и поражение болезнями. Особенно это касается корнеплодов и репки.От морозовНоябрь – это время, когда нужно приготовиться к зимним холодам. Стоит осмотреть свои растения, возможно, некоторые из них нужно укрыть. Также стоит провести обрезку кустарников и деревьев, чтобы они лучше пережили зимовку. Если есть многолетние цветы, стоит подумать о том, чтобы укрыть и их укрыть. Ноябрь также подходящее время для обрезки некоторых растений, таких как кусты смородины и малины. Это помогает улучшить их форму и стимулирует будущий рост.Перед зимней спячкой полезно вспахать и перекопать грядки. Это обеспечивает разрыхление почвы и улучшение поступления воздуха. Можно добавить перегной или компост для улучшения качества почвы. Многолетние растения следует укрывать от холода. Это может быть слой мульчи из соломы или торфа для защиты корней от заморозков. Растения, которые не переносят морозы, стоит выкапывать и пересаживать в горшки, чтобы перенести их в теплое место.Укладка мульчиПосле последней стрижки и полива, необходимо нанести мульчирующую смесь на газон. Состав смеси зависит от типа почвы — для песчаных грунтов потребуется меньше песка и больше торфа, а для глинистых — наоборот. Оптимальным вариантом будет использовать равные пропорции песка, торфа и садовой земли. Для покрытия одного квадратного метра газона потребуется около 2-3 кг этой смеси. Мульчирование помогает выровнять неровности и сформировать новый плодородный слой. Когда земля уже подмерзнет, но снега еще не выпало, газон необходимо удобрить комплексным удобрением.Для защиты стволов деревьев от зайцев можно обмотать их рубероидом или старой клеенкой, предварительно обернув газетной бумагой. Также подойдут плотная ткань, капроновые чулки и колготки, мешковина и другие нетканые материалы. Для борьбы с грызунами эффективным средством станут ловушки с ядом.При проживании в регионе с мягким климатом, будет возможность посеять зимние культуры, такие как чеснок или некоторые сорта лука. Подготовить грядки, внести удобрения и произвести посадку. Это не только сохранит здоровье почвы, но и даст возможность получить ранний урожай весной.Огородники знают что когда сеятьМорозостойкие культуры, такие как калина, рябина и боярышник, даже их специальные сорта, можно высаживать в ноябре, если погода еще не слишком холодная. Для этого нужно выкопать ямы диаметром и глубиной чуть меньше полуметра, внести удобрения, посадить саженцы и обильно полить. Обязательно замульчируйте приствольный круг.Ноябрь — отличное время для заготовки черенков для весенней прививки. К этому времени побеги частично одревеснели и закалились. Нарезайте черенки в прохладный, но еще не морозный день. Сразу помещайте их на хранение в подвал или холодильник при температуре 3-5°C. Для хранения в подвале воткните черенки во влажный песок или опилки, следя, чтобы они не пересохли. Если храните в холодильнике, оберните черенки влажной тканью, бумагой и пленкой.Заготовка черенковЕсли ожидается холодная и снежная зима, оптимальным вариантом будет сохранение черенков в снежном покрове. Для этого необходимо выбрать участок, где снег тает дольше всего, и закопать в него связанные черенки. Предварительно их следует обернуть в пленку или рубероид, оставив верхние концы открытыми для доступа воздуха. Для дополнительной защиты от грызунов связки можно присыпать лапником.Важно отметить, что для получения качественных прививочных черенков необходимо использовать ветки только здоровых, высокоурожайных сортовых деревьев.Ноябрь — лучшее время для подзимнего посева зимостойких однолетних цветов, таких как синий василек, эшшольция, нигелла, диморфотека, однолетние хризантемы, флоксы, люпины, дельфиниумы и космея.Если погода позволяет, можно заняться ремонтомНоябрь – отличное время для проведения строительных или ремонтных работ на даче. Мягкая осенняя погода, если она сухая, позволяет продолжать работы на свежем воздухе. Можете обновить домик на даче, установить новые окна или двери, покрасить стены и даже построить новые беседки или зоны отдыха. Важно также проверить состояние теплиц, заборов и других построек. Нужно отремонтировать или укрепить их перед зимними ветрами и снегопадами.Чтобы не заржавелиОднако не стоит забывать об уходе за инструментами. Убедиться, что все садовые инструменты в порядке, а при необходимости очистить лопаты и тяпки, и продезинфицировать. Хранить их стоит в сухом месте, чтобы они не заржавели зимой.Цветочные горшки и вазоны по окончании сезона стоит освободить от содержимого, вымыть и высушить. Если на стенках образовался известковый налет, для его удаления достаточно использовать горячую мыльную воду и щетку. Очищенные и просушенные емкости следует убрать до следующего сезона в подходящее помещение.Перед тем, как убрать электрическую газонокосилку на зиму, следует внимательно проверить состояние шнура и вилки, при необходимости отремонтировав или заменив их. Что касается бензиновых моделей, рекомендуется произвести замену масла и воздушного фильтра, а также слить излишки топлива до минимального уровня.Газонокосилку тоже нужно чиститьНезависимо от типа, крайне важно разобрать рабочие части и тщательно очистить их от остатков травы и грязи. Смазке подлежат подшипники и режущие элементы, а остальные компоненты протираются сухой ветошью. После завершения данной процедуры газонокосилка подлежит сборке и помещению на хранение в сухое место, защищенное от влияния влаги.Занятия по интересамНе стоит забывать и о своих хобби. Ноябрь идеально подходит для того, чтобы заняться рукоделием, рисованием или чтением. Можно использовать время на даче для работы над личными проектами или выписки рецептов зимних заготовок. Хотя температура начинает понижаться, ноябрь всё равно хорош для прогулок по осеннему лесу. Можно собирать грибы, если это ещё возможно, или просто наслаждаться спокойствием и тишиной природы. Небольшая прогулка на свежем воздухе положительно скажется на самочувствии.Тут каждый решает самПока земля еще не скована морозным покровом, можно продолжить перекапывание и взрыхление почвы в огороде, хотя говорят, что это необязательное мероприятие. Однако одно действие точно стоит выполнить — создать условия для удержания снега на участке. Для этого выкапываются небольшие ямки и формируются земляные валики. Большинство садоводов в начале ноября устанавливают снегозащитные ограждения. Это особенно актуально для участков, расположенных на склонах. Снегозадерживающие приспособления необходимо ставить и на открытых участках среди полей.В ноябре, если это не сделано ранее, нужно безусловно подготовить компоненты для земляных смесей, необходимых для выращивания рассады. Речь идёт о почве, торфе, компосте, перегное, песке и некоторых добавках вроде опилок. Все составляющие следует продезинфицировать. Особенно важна обработка земли, поскольку рассада крайне уязвима перед различными заболеваниями. Подробные инструкции по обеззараживанию почвы для рассады рассмотрены в отдельной статье. Сложите все ингредиенты в пакеты и уберите на хранение в прохладное место.Ноябрь тоже дачное время