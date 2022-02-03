Свадебный марафон: люди, которые установили мировой рекорд по количеству и продолжительности браков

Пара, которая сочеталась брачными узами более 100 раз ¦ Фото: rus.itvnet.lv

Рекордсменка по количеству браков среди женщин Линда Эссекс | Фото: infoniac.ru

Для некоторых людей бракосочетание становится привычкой и делом принципа | Фото: marieclaire.ru

Для некоторых людей бракосочетание становится привычкой и делом принципа | Фото: marieclaire.ru

Дэвид и Лорен Блэйр | Фото: fotostrana.ru

Пара, которая сочеталась брачными узами более 100 раз | Фото: infoniac.ru

Дэвид и Лорен Блэйр | Фото: letidor.ru

Самый короткий брак продлился 90 минут | Фото: marieclaire.ru

Для некоторых людей бракосочетание становится привычкой и делом принципа | Фото: ink.inforesist.org

Самые массовые бракосочетания проходили в религиозной секте | Фото: marieclaire.ru

*Серийный* брачный аферист Джованни Вильотто | Фото: imgur.com

Для некоторых людей бракосочетание становится средством заработка | Фото: ink.inforesist.org