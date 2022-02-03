Свадебный марафон: люди, которые установили мировой рекорд по количеству и продолжительности браков

Пара, которая сочеталась брачными узами более 100 раз ¦ Фото: rus.itvnet.lv
Многие влюбленные мечтают о том, чтобы сочетаться узами брака в День святого Валентина, 14 февраля. А некоторые настолько увлекаются этим приятным процессом, что уже не могут остановиться, и для их дней бракосочетания уже не хватает всех праздников в году. Самые заядлые «рецидивисты» попадают в Книгу рекордов Гиннеса. О тех, кто женился и выходил замуж наибольшее количество раз в мире, – далее в обзоре.
Рекордсменка по количеству браков среди женщин Линда Эссекс | Фото: infoniac.ru
Самое впечатляющее число замужеств, зафиксированное в Книге рекордов Гиннеса, – 23 брака Линды Эссекс из Индианы, США. Сегодня ей уже за 70, замуж она впервые вышла в 16 лет и с тех пор не могла остановиться – позже «серийная невеста» призналась, что имеет «пристрастие к романтике свадеб». Самый долгий ее брак продержался 7 лет, а самый короткий – всего 36 часов. Кого только не было в числе ее избранников – и двое бездомных, и двое гомосексуалистов, и один уголовник, и садисты, которые приковывали ее цепями и даже душили. Но был среди них и «любимый муж» – за Джека Гурли, который любил плавать нагишом и устраивать неожиданные свидания, Линда выходила замуж 3 раза.
Для некоторых людей бракосочетание становится привычкой и делом принципа | Фото: marieclaire.ru
Ее последний брак был фиктивным – он оказался делом принципа и для нее, и для супруга – такого же любителя свадеб. Женившись на Линде, баптистский священник Глинн Вульф тоже стал рекордсменом по количеству браков и удерживал это звание на протяжении 35 лет – она у него была 29-й женой, а Линда после этого замужества стала рекордсменкой среди женщин. Из всех браков Глинна Вульфа самый короткий продлился 19 дней, а самый долгий – 11 лет. Через год после свадьбы 89-летний супруг скончался, и Линда впервые узнала о том, что такое одиночество – с тех пор она не выходила замуж.
Для некоторых людей бракосочетание становится привычкой и делом принципа | Фото: marieclaire.ru
Камарудин Мохаммед из Малайзии в 72-летнем возрасте женился в 53-й раз, и тогда его круг замкнулся – последней женой стала его же первая жена, с которой 50 лет назад он прожил всего год. Несмотря на впечатляющее количество браков, мужчина не считает себя бабником – говорит, что всю жизнь пребывал в поиске своей второй половины. И, возможно, остановился бы раньше, если б его 52-я жена не умерла от рака. С ней он прожил 20 лет, а самый короткий его брак продержался всего 2 дня. Камарудина Мохаммеда называют рекордсменом по количеству официальных браков.
Дэвид и Лорен Блэйр | Фото: fotostrana.ru
«Серийными» молодоженами стали американцы Дэвид и Лорен Блэйр из города Хендерсонвилль в штате Теннесси: они попали в Книгу рекордов Гиннеса благодаря тому, что на протяжении 30 лет брака повторяли свадебную церемонию в разных уголках планеты более 100 раз. При этом они не разводились – просто несколько раз в году устраивали повторное неофициальное бракосочетание. У пары есть любимые даты свадеб: они любят повторять торжество 14 февраля, 1 января и 29 февраля в високосный год.
Пара, которая сочеталась брачными узами более 100 раз | Фото: infoniac.ru
Дэвид и Лорен Блэйр | Фото: letidor.ru
Самый короткий брак был зафиксирован тоже в Америке: 23-летний жених Скотт Мак-Ки и 40-летняя невеста Виктория Андерсон из Манчестера были женаты всего 90 минут! Молодожены успели разругаться прямо во время брачной церемонии и тут же, «не отходя от кассы», подали на развод.
Самый короткий брак продлился 90 минут | Фото: marieclaire.ru
Самым долгим браком в Книге рекордов Гиннеса признан 87-летний союз Карама и Катари Чанд. Пара жила сначала в Индии, а затем переехала в Англию. Супругу на момент фиксации рекорда было 107 лет. Когда ему задали вопрос о том, в чем же состоит секрет долговечности супружеской жизни, он ответил: «Мой фокус заключается в том, что я постоянно веселю Катари. Я люблю рассказывать ей анекдоты и вызывать на ее лице улыбку. Быть смешным – мой способ быть романтичным».
Для некоторых людей бракосочетание становится привычкой и делом принципа | Фото: ink.inforesist.org
Самые массовые бракосочетания регулярно устраивают в религиозной секте – приверженцы церкви Единения преподобного Муна уже более 30 лет ежегодно проводят такие мероприятия. Самым массовым стало одновременное бракосочетание 40 тысяч пар в 1999 г. на Олимпийском стадионе в Сеуле, за два года до этого 30 тысяч пар сыграли свадьбы в Вашингтоне.
Самые массовые бракосочетания проходили в религиозной секте | Фото: marieclaire.ru
Рекордное число фиктивных браков заключил итальянец Джованни Вильотто (он же Фред Джипп, он же Николай Перусков): с 1949 по 1981 гг. этот аферист успел жениться 104 раза, обманным путем выманивая у доверчивых супруг деньги и исчезая после этого. Для этого он использовал поддельные документы и представлялся разными именами. В результате мошенник оказался за решеткой – в 1983 г. Джованни Вильотто приговорили к 28 годам тюремного заключения.
*Серийный* брачный аферист Джованни Вильотто | Фото: imgur.com
Для некоторых людей бракосочетание становится средством заработка | Фото: ink.inforesist.org
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