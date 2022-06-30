Знаменитости в идеальной форме, несмотря на возраст

Наверно, эти женщины продали душу дьяволу. У них стройное, гибкое тело, красивые волосы и бархатная кожа. Кто бы мог подумать, что им уже давно исполнилось 40 лет, а некоторым дамам и 50. Похоже у них есть какие-то свои особенные секреты красоты. Иначе как такое возможно? Давайте посмотрим эффектные снимки прекрасных женщин, чей безупречный вид вдохновляет миллионы поклонников.



Первая, конечно же, Дженнифер Энистон (47 лет)

Анастасия Заворотнюк (45 лет)

Лера Кудрявцева (45 лет)

Хэлли Берри (50 лет)

Ясмина Росси (60 лет)

Кайли Миноуг (58 лет)

Эль Макферсон (52 года)

Дженнифер Лопес (47 лет)

Дениз Ричардс (45 лет)