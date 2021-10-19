Кутеж! Винтажные фото людей и их выпивки

Поскольку на дворе нынче праздники, собрали для вас старинные фото всевозможных кутежей времен начала и середины XX века, чтобы вы позабавились и по максимуму ощутили атмосферу веселья, если все еще не.

Кто эти люди на фото? Неизвестно. Живы ли они сегодня? Может быть. Главное, что их всех объединяет — алкоголь и умение тусоваться как не в себя. Воистину, in vino veritas!