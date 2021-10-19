Кутеж! Винтажные фото людей и их выпивки

Человечество употребляет спиртное с давних времен — для вдохновения, чтобы забыться, расслабиться или просто, чтобы дико затусить. И пусть частенько алкоголь является вовсе не решением, а причиной многих проблем, люди вряд ли когда-нибудь перестанут его пить. Слишком уж алкоголь многогранен и увлекателен.
Поскольку на дворе нынче праздники, собрали для вас старинные фото всевозможных кутежей времен начала и середины XX века, чтобы вы позабавились и по максимуму ощутили атмосферу веселья, если все еще не.
Кто эти люди на фото? Неизвестно. Живы ли они сегодня? Может быть. Главное, что их всех объединяет — алкоголь и умение тусоваться как не в себя. Воистину, in vino veritas!
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