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Суровый арктический норвежский серфинг

Наверное, вы думаете, что этот вид спорта есть лишь в южных странах, где волны на фоне пальм омывают золотистый песок. Но это не так. Cуществует еще суровый норвежский серфинг. Туда мы и отправляемся, чтобы посетить самую северную школу серфинга в мире.

Суровый арктический норвежский серфинг

Место с названием Унстад находится в одноименном городке, а точнее населенном пункте, попасть в который можно через туннель. Сама деревушка, а иначе этот нас пункт и не назовешь, это всего лишь несколько домиков да и те, почти все сдаются под нужды серферов. Здесь же находится серфкемп Унстад.

Суровый арктический норвежский серфинг

Температура воды — 5 градусов по Цельсию, а температура воздуха — минус два. Вода холодная и гидрокостюм просто необходим. Привыкнуть кататься в гидрике — дело несложное.

Суровый арктический норвежский серфинг

В таком красивом месте сюда ездят даже не на серфе кататься, а просто сидеть и медитировать.

Суровый арктический норвежский серфинг

В самой северной школе серфинга в мире можно нанять индивидуального тренера и если нет снаряжения — взять в прокат.

Суровый арктический норвежский серфинг

Вечер серфингистов за столами у воды.

Суровый арктический норвежский серфинг

Доски здесь разного размера в зависимости от уровня катания. На самом деле, катаются тут и новички, и матерые серфингисты.

Суровый арктический норвежский серфинг

Суровый арктический норвежский серфинг

Слева в горячей ванне — легендарный австралийский серфер Том Кэрролл. Он получил два чемпионских титула и стал первым серфером, который заработал миллион долларов.

Том Кэрролл и его главный соперник Томми Керрен (Tommy Curren) стали иконами поколения 80-х. Эти двое смогли вывести серфинг на новый уровень.

Суровый арктический норвежский серфинг

Атлантический океан, 12 марта 2017.

Суровый арктический норвежский серфинг

Суровый арктический норвежский серфинг

Поймал нордическую волну.

Суровый арктический норвежский серфинг

Холодная волна и скалы.

Суровый арктический норвежский серфинг

Так выглядит суровый, очень красивый арктический норвежский серфинг.

Суровый арктический норвежский серфинг

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