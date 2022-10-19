Суровый арктический норвежский серфинг

Наверное, вы думаете, что этот вид спорта есть лишь в южных странах, где волны на фоне пальм омывают золотистый песок. Но это не так. Cуществует еще суровый норвежский серфинг. Туда мы и отправляемся, чтобы посетить самую северную школу серфинга в мире.







Место с названием Унстад находится в одноименном городке, а точнее населенном пункте, попасть в который можно через туннель. Сама деревушка, а иначе этот нас пункт и не назовешь, это всего лишь несколько домиков да и те, почти все сдаются под нужды серферов. Здесь же находится серфкемп Унстад.







Температура воды — 5 градусов по Цельсию, а температура воздуха — минус два. Вода холодная и гидрокостюм просто необходим. Привыкнуть кататься в гидрике — дело несложное.







В таком красивом месте сюда ездят даже не на серфе кататься, а просто сидеть и медитировать.







В самой северной школе серфинга в мире можно нанять индивидуального тренера и если нет снаряжения — взять в прокат.







Вечер серфингистов за столами у воды.







Доски здесь разного размера в зависимости от уровня катания. На самом деле, катаются тут и новички, и матерые серфингисты.











Слева в горячей ванне — легендарный австралийский серфер Том Кэрролл. Он получил два чемпионских титула и стал первым серфером, который заработал миллион долларов.

Том Кэрролл и его главный соперник Томми Керрен (Tommy Curren) стали иконами поколения 80-х. Эти двое смогли вывести серфинг на новый уровень Атлантический океан, 12 марта 2017.Поймал нордическую волну . Холодная волна и скалы.Так выглядит суровый, очень красивый арктический норвежский серфинг.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)