5 женщин, ставших историей и легендой искусства фотографии

Галина Санько: лица Великой Отечественной

Зенитчица Лена.

Санько сняла детей за минуты до того, как они поняли, что свободны.

Маргарет Бурк-Уайт: улыбка Сталина

Великая депрессия глазами Бурк-Уайт.

Герда Таро: половина Роберта Капы

Республиканец, рисующий серп и молот.

Катрин Лерой: объектив Вьетнамской войны

Армия Северного Вьетнама.

Быть может, именно этот солдат спас Лерой от толпы.

Джулия Маргарет Кэмерон: почти прерафаэлитка

Повзрослевшая Алиса из страны чудес.