5 женщин, ставших историей и легендой искусства фотографии

Искусству фотографии уже без малого два века. За это время в ней появились свои легендарные имена. Немало этих имён принадлежит женщинам, и есть множество фотографий, известных почти что каждому, авторство которых принадлежит женщинам. Не меньше пяти из этих женщин сами стали историей фотографии.
Галина Санько: лица Великой Отечественной
Мало кто не знает фотографию, ставшую одним из символов Победы: девушку в военной форме, которая сидит в лодке и с солнечной улыбкой перебирает водяные лилии. Это знаменитая “Зенитчица Лена”, Елена Иванова, только что вернувшаяся с фронта домой. До войны и после неё она работала учительницей. Автор фотографии - легендарная советская фотокорреспондентка Галина Санько. Ею сделано и множество других фотографий о войне, ставших знаковыми, например, фото детей Карелии в финском концлагере.
Зенитчица Лена.
Санько стала одной из самых первых женщин-фотографов СССР - по крайней мере, сотрудничающих с журналами. Во время войны она удивляла всех не тем, что рвалась на передовую запечатлевать важные моменты - смелых фотокорров хватало, а тем, что даже на передовой умудрялась краситься и уукладывать волосы, производя неизгладимое впечатление на советских солдат. Глядя на Санько, такую нереально опрятную, чуть кокетливую и спокойную, они вспоминали, что кроме войны есть мирная жизнь и что именно эту мирную жизнь они приближают.
Несмотря на легкомысленный, казалось бы, вид Санько во время работы на фронте не раз попадала в опасные ситуации и не избегала тягот, свойственных работе военного фотографа. Например, в Сталинграде, рискуя жизнью, добралась до ямы, в которой затаилась, чтобы сделать потом знаковый кадр - подбитый неподалёку от неё немецкий танк. А после войны Санько умудрилась сбежать во время командировки во Франции, чтобы… сделать пластическую операцию. После неё Галина вернулась как ни в чём не бывало.
Санько сняла детей за минуты до того, как они поняли, что свободны.
Маргарет Бурк-Уайт: улыбка Сталина
Американским аналогом Санько считается Маргарет Бурк-Уайт, фотокорреспондентка журнала Life. В день, когда немцы напали на СССР, она была в Москве и оставила ценные воспоминания о реакции москвичей на беду. С момента объявления войны и до сентября 1941 года она снимала Москву в ожидание бомб и уже под бомбёжкой.
В конце войны Бурк-Уайт ездила с американскими войсками и стала одним из фотографом, запечатлевших ужасы Бухенвальда. На её счету много исторических моментов и в довоенное время. Например, один из знаковых снимков Великой депрессии, на котором очередь в бесплатную столовую стоит под плакатом, восхваляющим американский образ жизни. Другая её знаменитая работа - фотография улыбающегося Сталина для Life. А ещё именно Маргарет придумала технологию съёмки пламени и раскаленного металла.
Великая депрессия глазами Бурк-Уайт.
Герда Таро: половина Роберта Капы
Роберт Капа - легендарный фотограф времён Второй мировой войны. Он прославился, прежде всего, снимками гражданской войны в Испании. Ещё когда Капа начал снимать актуальные события во Франции, его половину составляла женщина по имени Герда Таро. Второй половиной был её возлюбленный Андре Фридман. Дело в том, что американскому корреспонденту, каким представлялся Роберт Капа, издания доверяли больше, чем двум беженцам от нацизма.
Уже в Испании, начав было работу вместе, Таро и Фридман разделились, и Герда наконец стала публиковать снимки под своим именем. Дети, играющие на качелях возле разрушенного дома; республиканец, зачеркнувший лозунг франкистов и рисующий серп и молот на стене - многие из нас видели её фотографии не раз. Тарос снимала в Испании только 11 месяцев. Потом машину, на подножке которой она ехала, перевернул танк. Уже умирающей в больнице Таро умоляла сберечь её отснятые плёнки. На её похороны прошли сотни людей.
Республиканец, рисующий серп и молот.
Катрин Лерой: объектив Вьетнамской войны
Вьетнамскую войну американцы вспоминает как ужас и позор своей истории. Об этом написано много разных статей, и очень часто то их иллюстрируют фотографиями Лерой, единственной женщиной-фотографом, сопровождавшей американских солдат во Вьетнаме. Одни фотографии заставляют сочувствовать молодым американцам, другие показывают их и их союзников в неприглядном виде.
Более того, Лерой удалось сделать уникальные кадры жизни северовьетнамской армии изнутри. Дело в том, что она попала в плен. Но с ней был французский паспорт, и солдаты Северного Вьетнама не причинили ей вреда. Катрин позволили работать, вероятно полагая, что она поможет европейским СМИ увидеть их правду.
Армия Северного Вьетнама.
После войны Катрин страдала от ПТСР и на некоторое время оставила фотографию. Когда она вернулась к своему ремеслу, то больше не думала о горячих точках. Тем не менее, она снова оказывалась в опасных ситуациях.
Известен случай, когда Лерой отправилась в чёрный квартал Нью-Йорка, чтобы запечатлеть горе его жителей от убийства Мартина Лютера Кинга. Скорбящие решили, что она смеётся над ними. Её окружила разгневанная толпа, пытающаяся вырвать фотоаппарат из рук. Накал страстей был таков, что её, скорее всего, побили бы. Внезапно её окликнули по имени. В толпе оказался чернокожий ветеран Вьетнама, который узнал Лерой. Он поручился за неё, и Катрин смогла продолжить съёмку без проблем и запечатлела исторический для афроамериканцев день.
Быть может, именно этот солдат спас Лерой от толпы.
Джулия Маргарет Кэмерон: почти прерафаэлитка
Не все женщины фотографы прославились на войне. Фотохудожница Кэмерон, британка и современница Льюиса кэрролла, в историю своими экспериментами с фотографиями, на которых она явственно подражает живописи прерафаэлитов, также её современников. Она же - автор знаменитого портрета взрослой Алисы Лиддел в образе античной богини.
Фотоаппарат миссис Кэмерон подарила на день рождения дочь, чтобы мама не скучала. По тем временам это был сложный современный гаджет. Кэмерон была во многом первопроходицей. Например, она первая в истории стала устанавливать авторское право на каждый свой снимок и первая в истории продала художественные фотографии музею. За свою жизнь она сфотографировала многих видных современников, например, Чарльза Дарвина.
Повзрослевшая Алиса из страны чудес.
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