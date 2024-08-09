8 забавных, но полезных привычек, которые мы приобретаем в школе, а они остаются с нами навсегда

Период обучения в школе является одним из главных этапов в развитии личности, его поведения в обществе и организации собственной жизни. И дело не только в социализации и получении академических знаний - мы за школьной партой получаем ещё и привычки. Причём многие из них оказываются настолько полезными, что не теряют свою актуальность и во взрослой жизни.
1. Составление расписания или списка дел
Дневник школьника - это первый ежедневник-планер. /Фото: fishki.net, alicdn.com
Один из самых простых и полезных советов, который может дать любой специалист по тайм-менеджменту - это завести ежедневник или планер, чтобы расписывать там список дел на каждый день. А ведь эту привычку мы нарабатываем ещё с самого детства, когда заполняем школьный дневник. По сути, он и есть нашим первым ежедневником, только он работает чуть наперёд - там мы отмечаем как бы дедлайны дел в виде домашних заданий, которые нужно сделать на конкретный день. Однако смысл всё равно остаётся тем же, и в будущем эту привычку обязательно стоит сохранить.
2. Поднятие руки для привлечения внимания
Одна из самых популярных привычек из школы. /Фото: esp.md, media.istockphoto.com
С первых дней первоклассников учат тому, что для привлечения внимания учителя по какому-либо вопросу - будь то желание выполнить задание или попроситься выйти - им нужно поднять руку. Но с годами эта традиция никуда не девается: например, этот же приём используется студентами в университетах. А в дальнейшем мы уже привлекаем к себе внимание поднятием руки официантов в ресторане или конкретного человека в толпе - да, с возрастом ситуаций, когда этот жест актуален, становится меньше, однако он не исчезает из нашего обихода совсем.
3. Написание записок
Записки мы пишем и в школе, и спустя много лет после выпускного. /Фото: eanews.ru, papik.pro
Вряд ли найдётся такой школьник, который хотя бы раз не получил записку на самую разную тему. Но и во взрослой жизни мы продолжаем их отправлять и получать. Например, влюблённая парочка пишет милые записки друг другу, или члены семьи могут оставлять какую-то заметку, прикрепив стикер с текстом к двери холодильника на магнит. А ведь есть ещё и огромное количество виртуальных бесед в мессенджерах и чатах, где мы отсылаем те же самые записки, только в электронном формате.
4. Канцтовары на рабочем столе
У многих любовь к канцтоварам остаётся на всю жизнь. /Фото: ru.pinterest.com, img.freepik.com
Среди полезных навыков, полученных в школе, можно выделить привычку вести конспекты. Во-первых, там мы выделяем самую нужную информацию из числа остального материала. А во-вторых, мы активно пользуемся различными канцтоварами - от блокнотов до разноцветных маркеров-текстовыделителей. Но эта привычка остаётся с нами и в дальнейшем: трудно найти такой рабочий стол взрослого человека, где не найдётся стакан с ручками и карандашами, а ещё клейких стикеров - и даже возможность использовать смартфон для ведения заметок у большинства любовь к канцтоварам не убивает.
5. Чтение с выделением важного из текста
Выделять важное в тексте - одна из полезных привычек, которыми пользуются и взрослые. /Фото: bookmix.ru, dmitriikuchev.ru
Каждый текст, который проходят на уроках литературы в школе, предполагает его глубокий анализ с выделением важного и нужного. Поэтому частенько мы использовали во время чтения произведений классиков что-нибудь, чтобы выбрать, а затем быстро отыскать в тексте нужную характеристику или мысль автора. Такую тактику многие используют и сегодня, причём не только по отношению к традиционным бумажным страницам - даже в электронных книгах есть функция выделения текста на манер маркера.
Совет от novate.ru: если вы выделяете текст в бумажной книге, стоит вспомнить наставление школьного библиотекаря - лучше использовать простой карандаш, который легко стирается без следа при необходимости.
6. Рисунки на полях
Рисунки рядом с формулами в школе, бездумные каракули во время рефлексии - во взрослом возрасте. /Фото: pikabu.ru, progorod33.ru
Пожалуй, нет такого человека, у которого на полях хотя бы одной школьной тетрадки не было нарисовано замысловатого узора или забавного рисунка - всё мы отвлекались на мысли во время урока. И если школа могла давно остаться в прошлом, то вот привычка рефлексировать в сопровождении создания бездумного рисунка на бумаге, остаётся, наверное, на всю жизнь. Чаще всего взрослые что-то рисуют на полях во время разговора по телефону или когда пытаются сосредоточиться.
7. Перерыв в работе
В школе - переменка, на работе - кофе-брейк. А смысл один и тот же. /Фото: solncesvet.ru, amande.ru
Не только законный обеденный перерыв можно использовать в качестве перерыва в работе, к которому мы так привыкли. Например, с утра многие устраивают кофе-брейк или просто встают из-за стола и хотя бы на пару минут вырываются из душного офиса, чтобы пройтись и ненадолго отвлечься. Но мало кто задумывается, что эту привычку мы получаем во время школьных будней - в виде желанной всеми учениками переменки, во время которой можно было ненадолго вырваться из парты и общаться с друзьями, либо просто носиться по коридорам.
8. Извинение за опоздание
Полезная привычка - извиняться за опоздание - прививается ещё школьникам. /Фото: семьяишкола.рф, menslife.com
Школа, как один из главных институтов социализации человека, учит нас не только академическим знаниям, но и навыкам общения. Поэтому мы получаем навык вежливого разговора, а ещё извинения при необходимости. И, пожалуй, чаще всего мы извиняемся перед учителем, если не сумели прийти вовремя. Со временем ответственность перед другими зачастую растёт, а навык тайм-менеджмента улучшается, так что опаздываем мы меньше. Вот только иногда обстоятельства складываются так, что порой мы всё-таки не приходим вовремя - но по-прежнему приносим извинения, прямо как в школе.
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