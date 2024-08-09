8 забавных, но полезных привычек, которые мы приобретаем в школе, а они остаются с нами навсегда

1. Составление расписания или списка дел

Дневник школьника - это первый ежедневник-планер. /Фото: fishki.net, alicdn.com

2. Поднятие руки для привлечения внимания

Одна из самых популярных привычек из школы. /Фото: esp.md, media.istockphoto.com

3. Написание записок

Записки мы пишем и в школе, и спустя много лет после выпускного. /Фото: eanews.ru, papik.pro

4. Канцтовары на рабочем столе

У многих любовь к канцтоварам остаётся на всю жизнь. /Фото: ru.pinterest.com, img.freepik.com

5. Чтение с выделением важного из текста

Выделять важное в тексте - одна из полезных привычек, которыми пользуются и взрослые. /Фото: bookmix.ru, dmitriikuchev.ru

6. Рисунки на полях

Рисунки рядом с формулами в школе, бездумные каракули во время рефлексии - во взрослом возрасте. /Фото: pikabu.ru, progorod33.ru

7. Перерыв в работе

В школе - переменка, на работе - кофе-брейк. А смысл один и тот же. /Фото: solncesvet.ru, amande.ru

8. Извинение за опоздание

Полезная привычка - извиняться за опоздание - прививается ещё школьникам. /Фото: семьяишкола.рф, menslife.com