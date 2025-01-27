Продукты, которые поправят здоровье своей пикантностью

Бытует расхожее мнение, что от острого – одни проблемы и вообще до язвы недалеко. Но это миф. Материал расскажет о пяти самых полезных для здоровья острых продуктах и распишет детально их пользу для организма.







1. Корень имбиря

2. Чили-перец

3. Базилик (орегано)

4. Чеснок

5. Ашваганда

Имбирь.Этот продукт многие опасаются из-за очень острого вкуса. Но ведь необязательно жевать сухой корень!Можно употреблять его в качестве приправы к мясу или сырым овощам в сухом виде. Клинически доказано, что имбирь снижает уровень сахара в крови, снижает АД, помогает справиться с тошнотой, выступает природным антиоксидантом.Чили-перец.Чили-перец выступает профилактикой заболеваний желудка. Вот только это не сработает, если съесть продукт KFC с ним или поперчить картошку. Сырой чили-перед или измельченный будет хорошо добавить к сырому овощу и употреблять один раз в неделю. Так он выступит природным антисептиком ЖКТ.Базилик.Это растение обладает острым и пряным вкусом. В фабричном виде цена на бизилик / орегано кусается, а вот если купит семена за копейки и круглый год выращивать свежую микрозелень базилика на подоконнике, то можно получать пользу круглый год. Добавляйте куда угодно: к мясу, в суп, в салат. Польза: снижает стресс, природный антиоксидант, снимает боль в мышцах. К слову, клинические исследования показали стойкий результат во время апробирования на мужчинах, вернувшихся с горячих точек.Чеснок.Чеснок не только вампиров в мифологии убивает. На самом деле он очень полезен. Его вкус не всем по вкусу (простите за тавтологию), но пользу чеснока сложно переоценить. Хоть свежий, хоть измельчённый сушёный чеснок способен препятствовать формированию бляшек в сосудах. Если у вас не всё в порядке с сосудами – чеснок ваш первый друг!Ищите в аптеках.Это остро-пряная трава родом из Индии. Несколько тысяч лет тибетские монахи используют её для борьбы со стрессом. А ещё она повышает когнитивные способности и нормализует сон. Лидер в клинических исследованиях по борьбе с бессонницей.