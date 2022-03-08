Как ускорить прорастание семян

Причин плохой всхожести семян может быть множество – их возраст, толстая оболочка, препятствующие набуханию эфирные масла, сниженный иммунитет и т.п. К счастью, огородники давно изобрели собственные лайфхаки, позволяющие ускорить прорастание семян.



Методы эти различны – физические, механические, химические, термические – но все призваны сделать одно и то же: на этапе допосадочной подготовки повысить процент и скорость всхожести семян, а в результате получить урожай быстрее и больше. Итак, как ускорить всхожесть семян? Выбирайте из представленных ниже (как традиционных, так и весьма экзотических) способов тот, который подойдет именно вам!









Способ 1. Замачивание семян в стимуляторе роста

Способ 2. Замачивание семян в компостном чае

3. Замачивание семян в водке

4. Замачивание семян в натуральных питательных смесях

5. Замачивание семян в термосе с горячей водой

6. Замачивание семян в остывающей воде

7. Замачивание семян при смене контрастных температур

8. Стратификация семян в снегу или холодной земле

9. Стратификация семян в холодильнике или подполе

10. Проращивание семян на батарее

11. Выдерживание семян в туалетном бачке

12. Выдерживание семян в посуде с компрессором

13. Встряхивание семян

Проще и логичнее всего замочить семена перед проращиванием в одном из промышленных стимуляторов роста, помогающих растению справиться со стрессом и призванных активизировать все его биологические процессы – в том числе и прорастание семян.Обычно это синтетические аналоги фитогормонов, но могут быть и растворы микроэлементов, а также природные биостимуляторы. Примеры подобных препаратов, хорошо себя зарекомендовавших – Эпин Экстра, Энерген Аква, Циркон, Новосил, янтарная и аспарагиновая кислоты, гуматы, гиббереллин, гетероауксин и т.д.Данные о приготовлении, расходе, времени замачивания посевного материала у этих препаратов разнятся, поэтому внимательно читайте инструкцию на упаковке.А еще для замачивания семян с целью ускорения их прорастания можно использовать АКЧ (аэрированный компостный чай). Это тот же стимулятор роста, но приготовленный своими руками. Его эффективность основана на высокой концентрации полезных растению микроорганизмов, однако, чтобы приготовить волшебный раствор, придется повозиться.нехлорированная вода (дождевая, речная, талая снеговая) – 2 л; подсластитель (патока, квасное сусло, меласса, да хоть варенье) – 10 мл; зрелый компост – 70 г (стакан сухого вещества).Все ингредиенты смешайте в трехлитровой банке, куда затем для аэрации опустите трубки-распылители компрессора (например, аквариумного или специализированного из сельскохозяйственного магазина). Компрессор оставляют работать на сутки – готовый «чай» должен иметь запах свежей земли и обильную пену.Затем в АКЧ на сутки опустите мешочек с семенами – они должны набухнуть и «обрасти» микроорганизмами и частицами компоста. Некоторые огородники советуют даже не ждать окончания процесса, а подвесить на нитке мешочек с семенами в готовящийся «чай» еще на этапе его аэрирования, чтобы семена получили дополнительную встряску. Такие семена всходят на порядок быстрее и дружнее необработанных.По вышеописанной схеме настой компоста можно приготовить и без аэрации – просто смешать все компоненты. В нем будет меньше полезных растению микроорганизмов, но все же раствор останется действенным средством для ускорения прорастания семян.Однако, замачивают семена для быстрой всхожести не только в предназначенных именно для этого специализированных растворах. Ведь не всегда поблизости есть хороший сельскохозяйственный магазин с богатым выбором препаратов. Поэтому ушлые дачники приспособились использовать для этих целей совсем, казалось бы, не подходящие для этого жидкости. Например, спиртовой раствор или водку.Для сокращения сроков всхожести семена замачивают в алкоголе на 15-20 минут, а затем тщательно ополаскивают. Такое" купание", говорят, помогает не только самым туговсхожим, но даже просроченным семенам – 100%-ную всхожесть, конечно, не обещают, но это ведь лучше, чем совсем ничего, не так ли?Таковыми могут выступать растворы различных природных средств, насыщающие семена питательными веществами и помогающие им побыстрее проснуться.мед – в растворе 1 ч.л. меда на стакан воды семена выдерживают в течение суток;сок алоэ – в растворе свежевыжатого сока алоэ и воды (1:1) семена также замачивают на сутки (обязательно в неметаллической посуде!); грибной отвар – сушеные грибы заливают кипятком, а после его остывания получившимся составом заливают семена на 6 часов;картофельный сок – пару клубней картофеля замораживают в морозилке, затем оттаивают при комнатной температуре и из размягчившегося клубня выжимают сок, в котором выдерживают семена 6-8 часов;настой золы – в растворе, приготовленном из 2 ст.л. золы, разведенной в 1 л воды, семена всех овощных культур замачивают на 3-6 часов (настой предварительно выдерживают 2 суток);Если опасаетесь окунать семена в непонятные вещества для регуляции скорости всхожести, можете обойтись и обычной водой безо всяких добавок. Правда, тогда придется поэкспериментировать с ее температурой – должны же мы как-то разбудить «ленивые» семена!Например, поместив их в термос с горячей (45-50°С) водой минут на 20. Затем семена достают, ополаскивают в прохладной проточной воде и обсушивают. Готово – горячая вода помогла вашим семенам избавиться от излишка масел в оболочке, препятствующих поступлению воды и набуханию.Если термоса в хозяйстве нет, прорастание семян в воде можно произвести и несколько другим, упрощенным методом. Вы просто заливаете семена в холщовом мешочке горячей водой в небольшой открытой емкости и даете этой воде самостоятельно остыть. Процедуру повторите 4-5 раз в сутки.Обработанные таким образом семена обязательно порадуют вас активной всхожестью – проверьте сами.На этом же принципе основан и метод длительной смены контрастных температур, увеличивающий вероятность всхожести семян. Теперь семена будут находиться в холодной и горячей среде попеременно, да еще и растянуто по времени. Такой процесс поможет семенам тех растений, которые прорастают слишком долго.Например, вы можете семена на влажной подстилке или в гидрогеле 2-3 недели выдерживать в теплом месте с температурой около 20°С, а затем на месяц отправить в холодильник при температуре 3-4°С. Возможен и обратный вариант, когда сперва семена 1-2 недели находятся в холодильнике, а затем до момента высадки их помещают в теплое помещение.Вообще, любая выдержка семян в измененных температурных условиях для ускорения их прорастания называется стратификацией.Выше мы рассмотрели стратификацию комбинированную, но существуют и другие ее разновидности. Например, холодовая стратификация в снегу или в холодной земле. Она основана на том факте, что в природе созревшие и опавшие семена прорастают не сразу, а довольно долго «готовятся » к этому – сперва во влажном, а потом и в замерзающем до весны грунте. Попробуем их обмануть симуляцией подобных условий.Стратификация семян в снегу или в холодной почве заключается в том, что их смешивают с влажным грунтом в соотношении 1:3, помещают в холщовые мешочки или лотки из вспененного полистирола и засыпают снегом (толщиной не менее 30 см) на участке либо закапывают в мерзлую землю на глубину штыка лопаты. Примерно через две недели семена достаточно набухают, чтобы их можно было достать и высеять.По этому же принципу работает метод посева туговсхожих семян сразу в холодную влажную землю очень ранней весной.Если снега под рукой нет, придется для этих же целей обойтись домашним холодильником. Исходный прием тот же – семена помещают во влажный грунт (гидрогель, торфяную крошку, перегной и т.д.) и убирают в контейнере на нижнюю полку холодильника (в подвал, подпол) на 5-6 недель. При этом не забывают регулярно мониторить уровень влажности субстрата и при необходимости смачивать его и встряхивать, чтобы семена не заплесневели.Помимо холодной, существует и теплая стратификация. В этом случае семена выкладывают на влажную подложку (губку, кокосовый субстрат, сложенную в несколько слоев ткань и т.п.), помещают в неглубокую емкость, закрывают сверху еще одним влажным слоем ткани или песка, «укутывают» пищевой пленкой и ставят в теплое место, например, в непосредственной близости от батареи.В зависимости от вида растения, семена в такой «тепличке» будут стоять, пока не проклюнутся, от нескольких дней до нескольких недель. Важно лишь следить, чтобы температура не превышала 28°С, а субстрат все время оставался влажным.Да-да, не думайте, что мы сошли с ума. Этот вполне действенный метод основан на понятии барботирования – процесса пропускания газа через слой жидкости. В нашем случае в жидкости этой будут находиться семена, которым необходимо создать условия для лучшего прорастания.Семена помещают в хлопчатобумажный мешочек, плотно завязывают и бросают в бачок унитаза где вода постоянно обновляется и к тому же перемешивается воздушными пузырьками. Такое «джакузи» для прорастания семян весьма полезно и действенно – они пропитываются и водой и кислородом одновременно, что заметно активизирует все биологические процессы растения, у которого появляются все условия, необходимые для прорастания. Через сутки-двое семена можно доставать, слегка обсушить и высевать.Если у вас умелые ручки, то можете не смущать домашних пакетами с семенами в туалете, а создать самодельный прибор для барботирования семян.Вам понадобится лишь емкость с чистой водой примерно 20°С, куда опущены трубки с распыляющим наконечником от аквариумного компрессора. Схема та же – опускаете мешочки с семенами в емкость с работающим компрессором на сутки. Если у вас есть возможность вместо воздуха пропускать через трубки кислород, время такой обработки семян можно сократить вдвое.Примерно по вышеописанному принципу действует и «песочный метод». Только встряхивать семена мы будем не воздушными пузырьками в емкости с водой, а механическим способом в банке с песком. Прием называется импакцией и лучше всего подходит для крупных семян с толстой жесткой кожурой.Семена смешивают в пропорции 1:3 с крупным прокаленным песком и засыпают в плотно закрывающийся сосуд (желательно стеклянный), который несколько раз в день энергично встряхивают, как шейкер. В результате контакта с песчинками и стенками сосуда оболочка семян повреждается, при этом само внутреннее семечко не травмируется.Как видите, существует масса народных способов поторопить всходы капризных растений, если время не терпит. Воспользуйтесь любым из них, чтобы порадовать себя ранними сеянцами.