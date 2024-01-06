Легенды 1980-х: Куда пропала исполнительница хита «Мария Магдалена»

Одна из самых популярных певиц Европы 1980-х гг. | Фото: 24smi.org

Звезда 1980-х гг. Сандра | Фото: 24smi.org

Сандра в составе группы *Арабески* | Фото: 24smi.org

Одна из самых популярных певиц Европы 1980-х гг. | Фото: 24smi.org и sandra.in.ua

Звезда 1980-х гг. Сандра | Фото: diwis.ru

Кумир молодежи 1980-х гг. Сандра | Фото: vokrugzvezd.com

Одна из самых популярных певиц Европы 1980-х гг. | Фото: 24smi.org

Звезда 1980-х гг. Сандра | Фото: diwis.ru

Кумир молодежи 1980-х гг. Сандра | Фото: 24smi.org

Звезда 1980-х гг. Сандра | Фото: diwis.ru

Звезда 1980-х гг. Сандра | Фото: 24smi.org

Сандра и ее первый муж Мишель Крету | Фото: 24smi.org

Сандра и Олаф Менгес | Фото: diwis.ru

Одна из самых популярных певиц Европы 1980-х гг. | Фото: 24smi.org

Сандра на сцене | Фото: 24smi.org

Кумир молодежи 1980-х гг. Сандра | Фото: vokrugzvezd.com

Певица в России, 2011 и 2014 гг. | Фото: kp.ru и sandra.in.ua

Звезда 1980-х гг. Сандра | Фото: 24smi.org