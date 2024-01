Легенды 1980-х: Куда пропала исполнительница хита «Мария Магдалена»

Одна из самых популярных певиц Европы 1980-х гг. | Фото: 24smi.org

Кумиром молодежи 1980-х гг . была знаменитая европейская поп-певица Сандра, которая сначала выступала в составе группы «Арабески», а затем занялась сольной карьерой. Ее хиты «Maria Magdalena» и «In the heat of the night» звучали на всех дискотеках. В 1990-х гг. Сандра пропала со сцены, и с тех пор о ней почти ничего не слышно. Как певица выглядит сейчас и чем занимается – далее в обзоре.Сандра Анн Лауэр родилась в 1962 г. в Германии в семье, далекой от мира искусства: ее отец был хозяином винной лавки, а мать работала в обувном магазине. С самого детства Сандра увлекалась пением, занималась в музыкальной школе и училась играть на гитаре. С 12 лет она начала выступать, а в 13 лет приняла участие в конкурсе юных талантов, где на нее обратил внимание продюсер Джордж Роман и предложил ей сотрудничество. В 16 лет Сандра стала солисткой группы «Арабески», и к ней пришла первая популярность.За 6 лет своего существования группа «Арабески» завоевала огромную популярность не только в Германии, но и в странах Европы и даже Азии. Билеты на их выступления распродавались в первый же день их появления в кассах. Продюсеры считали, что девушки должны появляться на сцене в откровенных нарядах, что очень не нравилось участницам. Позже певица говорила: «». С тех пор ее сценические образы всегда были намного более сдержанными и элегантными.На одном из концертов в 1985 г. Сандра познакомилась с музыкантом Мишелем Крету, и он убедил девушку начать сольную карьеру. Она ушла из группы, и в том же году выпустила свой первый сольный сингл «Мария Магдалена», который стал суперхитом и визитной карточкой певицы. Эта песня занимала первые строчки хит-парадов в 21 стране мира.Вскоре Сандра выпустила свой первый альбом, через год – еще один, а новый хит «In the heat of the night» принес певице новую волну мировой популярности. Особенным успехом ее творчество пользовалось в Японии, и именно оттуда магнитофонные записи и пластинки с записями песен «Арабесок» и Сандры впервые попали в СССР – их контрабандой перевозили моряки дальнего плавания.В конце 1980-х гг. в СССР Садра стала кумиром молодежи, хотя критики о ней отзывались очень сдержанно. Впервые она приехала сюда в 1989 г. и была поражена увиденным: больше всего ее шокировали холодный гостиничный номер, ледяная вода в душе, невзрачные наряды публики и серые дома. Во время своего первого визита в СССР певица заболела и твердо решила, что больше никогда не приедет сюда выступать. Но позже она изменила свое решение. Правда, с тех пор прошло более 20 лет. http://vs-t.ru/legendy-1980-x-kuda-propala-ispolnitelnica-xita-mariya-magdalena В 1990 г. она выпустила еще один альбом, спустя 2 года – сборник лучших композиций. Кроме того, она участвовала в знаменитом проекте Мишеля Крету «Enigma», исполняя партии на бэк-вокале. В середине 1990-х гг. популярность певицы пошла на спад, и она решила полностью посвятить себя семейной жизни. В 1988 г. Сандра вышла замуж за Мишеля Крету, в 1995 г. у них родились близнецы Никита и Себастьян. Но этот брак распался – муж ушел от певицы к молодой модели. После этого завершилось и их творческое сотрудничество, и Сандра надолго пропала со сцены.Вторым мужем певицы стал композитор и продюсер Олаф Менгес. После замужества они с семьей поселились на Ибице. Брак был счастливым, но и он распался спустя 4 года. В 52 года Сандра приняла решение уйти от мужа. С тех пор она больше не связывала себя брачными узами.В 2009 г. Сандра выпустила новый альбом и снова начала выступать. Через 3 года она сняла клип на свою новую песню и выпустила юбилейный 10-й альбом. Однако ее популярность уже не могла сравниться с тем успехом, который сопровождал ее выступления в 1980-х гг.Клипы Сандры давно не показывают на телевидении, в свои 56 лет она уже давно не ведет активной сценической деятельности, хотя по-прежнему увлекается музыкой. Сегодня ее имя редко упоминают в прессе, она ведет уединенный образ жизни и редко посещает светские мероприятия.Время от времени певицу приглашают выступить на сборных концертах звезд 1980-х гг. В 2014 г. Сандра объехала в гастрольном туре многие города России, где ее до сих пор встречают особенно тепло. Она признается, что публика здесь намного доброжелательнее, чем в Америке и Европе, и готова носить ее на руках.