5 вкуснейших десертов, которые подсластят жизнь тем, кто ограничивает себя в мучном

Жизнь без мучного: выбираем правильные десерты.
Жизнь без сладкого никому не пожелаешь. Как же быть, если уже принято правильное решение свести к минимуму или и вовсе отказаться от сдобной выпечки, ведущей к избыточному весу и гипертонии? Сладкое помогает организму вырабатывать эндорфины - гормоны счастья. В обзоре речь пойдет о сладких десертах, которые наименее вредны для организма, но способны зарядить энергией и повысить настроение.
1. Мармелад
Одна из наименее вредных сладостей.
В мармеладе отсутствует мука - именно это помещает данный продукт в топ пяти самых невредных сладких десертов. Он разрешен для приема даже страдающим от сахарного диабета. Этот продукт вписывается в диету здорового питания. Медики утверждают, что натуральный мармелад - сладость, позитивно влияющая на организм. Входящий в его состав пектин улучшает работу желудочно-кишечного тракта, понижает холестерин, избавляет организм от тяжелых металлов и пестицидов. Редакция Novate.Ru не в первый раз напоминает: при покупке в супермаркете отдайте предпочтение тому продукту, состав которого на упаковке содержит наименьшее количество строк. Так вы получите максимально невредный продукт.
2. Чизкейк
Побалуйте себя чизкейком!
Пять лет назад не все люди на постсоветском пространстве слышали это слово, теперь же этот десерт можно увидеть почти в каждой кондитерской. Основной продукт, использующийся при изготовлении данного десерта, - мягкий сыр либо творог. Этот десерт не имеет ничего общего с бисквитом, как ошибочно полагают некоторые. Его история начиналась еще в Древней Греции! При выпекании чизкейков на паровой бане используются яйца, а если выбран метод изготовления десерта без выпечки, используют желатин. Чизкейки легко приготовить и дома с использованием миксера или блендера.
3. Мороженое без топпингов
Не следует портить мороженое топпингами.
Сливочное мороженое само по себе - вкусный и даже полезный продукт. Разумеется, жиров в нем немало и не следует есть мороженое каждый день, чтобы не набрать вес, но раз в несколько дней этим десертом побаловать себя непременно стоит. Интересно то, что порция сливочного мороженого без добавок поможет снять приступ боли в животе благодаря обволакивающим свойствам продукта. Поэтому когда вы выбираете десерт в заведении, лучше всего попросить мороженое без топпингов и посыпок в стеклянной или пластиковой креманке. Вкупе с вафельным рожком мороженое, к сожалению, превращается во вредный десерт.
4. Шоколадный мусс
Пальчики оближешь!
Приготовить этот десерт проще простого. Чтобы получить 4 порции мусса, нужно взять 25 грамм молочного шоколада, 50 грамм горького шоколада, 2 яйца и одну столовую ложку сахара. Молочный шоколад натрите на мелкую терку, а горький - растопите в микроволновой печи или на паровой бане, затем дайте остыть. Отделите желток от белка, белок взбейте до густой пены. Влейте в белки растопленный горький шоколад, аккуратно размешайте до однородности, а затем добавьте потертый молочный шоколад. Поставьте в холодильник на полчаса. Вкуснятина готова!
5. Рикотта с бананом
Вкусно, сладко и сытно! / Источник фото: cdninstagram.com
Это очень сытный десерт. Мягкий белый сывороточный сыр рикотта и банан словно были созданы друг для друга. Когда эти два продукта соединяются вместе, рождается новый неповторимый вкус. Такой десерт станет полноценным полдником ввиду его сытности, подарит прилив энергии и отличное настроение. Но не следует пытаться подсластить рикотту, добавляя в нее варенье. Таким образом вы получите слишком сладкий и вредный продукт, который затормозит пищеварение. Этот десерт полезен, так как по сравнению с другими сортами сыра рикотта содержит самое малое количество жиров.
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