5 величественных дворцов планеты, знаменитых своими архитектурными решениями

1. Хава-Махал (Индия, Джайпура)

Индийский Дворец ветров. /Фото: wikiway.com

2. Дворец Пена (Португалия)

Португальский дворец, сложение стилей которого делает его похожим на огромный конструктор. /Фото: weatlas.com

3. Замок Нойшванштайн (Бавария, Германия)

Сказочный замок - жемчужина баварских Альп. /Фото: miraxtravel.com

4. Предъямский замок (Словения)

Словенский замок, который не до конца вышел из скалы. /Фото: orangesmile.com

5. Королевский дворец в Казерте (Неаполь, Италия)

Дворец для династии Бурбонов в Италии. /Фото: mapcarta.com