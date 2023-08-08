Пакуйте чемоданы: 5 красивейших городов мира, которые готовы профинансировать ваш переезд

5 красивых городов, которые готовы профинансировать ваш переезд.
Говорят, что хорошо там, где нас нет. Позвольте не согласиться с народной мудростью. Хорошо там, где хорошо жить. Просто иногда к «хорошей жизни» нужно подтолкнуть. Что и делают власти этих живописных уголков земного шара, предлагая материально поддержать каждого, кто решится туда переехать. Чем не повод призадуматься о смене обстановки? Ну, хотя бы, на парочку лет.
1. Все города Аляски, США
Суровая, но такая красивая Аляска.
Мечтаете раз и навсегда забыть о летней жаре и автобусах, забитых потными пассажирами? Тогда Аляска ждёт вас. Суровая красота заснеженных лесов, свежая рыба круглый год и соседство с медведями – кажется, жизнь на Аляске не так уж сильно отличается от некоторых регионов России. Кроме того, что власти с удовольствием платят новоприбывшим, желающим пожить в северных условиях. При том, каждому по способностям: сумма выплаты зависит от опыта работы и образования. Кстати, об образовании. Тут же можно выиграть и грант на обучение, размером в 25 000 долларов. Звучит заманчиво, правда?
2. Ниагара-Фолс, США
Суровая, но такая красивая Аляска.
Если вы питаете слабость к огромным массивам воды и всегда мечтали увидеть Ниагарский водопад, ловите хорошие новости: власти города, ближайшего к знаменитому шедевру природы, предлагают 7 тысяч долларов молодым специалистам. Условие только одно – нужно честно проработать на одном из местных предприятий два года.
3. Мисима, Япония
Живописная и тихая Мисима.
Никогда не мечтали жить в Америке? А как насчёт Японии? Например, небольшая, но очень живописная японская деревня Мисима предлагает 100 тысяч йен (около 900 долларов США) на переезд плюс ежемесячное пособие в первые три года проживания. Но это ещё не всё. Желающие поселиться там получат необычное поощрение в виде…коровы! Так что на молоке, сыре или твороге можно будет сэкономить. Самое то, если мечтаете убежать от суеты большого города подальше, к мирной деревенской жизни.
4. Утрехт, Нидерланды
Готический, но динамичный Утрехт.
Если вы любите тюльпаны, хороший сыр и стереотипы, то перспектива перебраться на пару лет в Нидерланды может показаться весьма заманчивой. А начать лучше с относительно большого города Утрехт. Здесь 334 000 человек населения, много красивой архитектуры, неплохой футбольный клуб и приятный бонус в виде тысячи долларов на переезд.
5. Кандела, Италия
Итальянская Кандела: как с картинки!
Коммуна в Италии на восточном побережье провинции Фоджа может стать личным кусочком рая для каждого. Посудите сами: в вашем распоряжении будут горы, близость к морю, чистейший воздух, прекрасные дома из белого камня с большими террасами и минимум соседей (а как иначе при населении менее 3 000 человек?). Всё, что требуется, это переехать, снять жильё и устроиться на работу с годовой (!) зарплатой в 7 500 евро. Более того, власти сами готовы пополнить кошельки новоприбывших. Каждый новичок получит около 800 евро на расходы, пара – 1200 евро, а семья и вовсе 2000. Так что «оптом» выгоднее. Неплохая идея для переезда, правда?
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