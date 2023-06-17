Тоннель вокруг Байкала: почему через десять лет после возведения его снесли

По Круглобайкальской железной дороге можно проехаться и сегодня. /Фото: livejournal.com

Карта грандиозного логистического проекта дореволюционной России. /Фото: pugachev-studio.ru

Сохранилась и карта самой Кругобайкальской ж\д образца 1906 года. /Фото: nemiga.info

Построить в таких условиях железную дорогу - задача не из легких. /Фото: nemiga.info, кругобайкальская-железная-дорога.рф

Заброшенная подпорная стенка, современный вид. /Фото: fishki.net

Даже строительство коротенького тоннеля в скале сто лет назад - тяжелейший труд. /Фото: baikaltrain.ru

План строительства на втором этапе был изменен. /Фото: livejournal.com

Во время второго этапа строительства другой тоннель получил №9 и прослужил вплоть до 1971 года, когда был частично разрушен селем. /Фото: wikipedia.org