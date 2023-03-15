20 фактов об Исландии, в которую влюблён весь мир

Но недавно, благодаря чемпионату Евро-2015 об этой маленькой стране узнал весь мир. Европа не просто узнала, а влюбилась в эту уникальную страну, где проживает всего 330 тысяч человек, а исландские футболисты, оказалось, играют настолько самоотверженно и едино, что буквально смели почти непобедимую Англию.



Теперь все обожают исландскую сборную, которая играет так, что дух захватывает, любит свое дело и особенно своих фанатов — видео, где после победы в 1/8 финала за футболистами повторял исландские аплодисменты весь сектор болельщиков, покорило всех поклонников футбола.















































































источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram