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Как удалить пятна на обивке дивана

Пятна на обивке дивана почистить не так просто. Однако, воспользовавшись одним неожиданным средством, у вас получится добиться идеальной чистоты — обивка будет как новенькая!

Как удалить пятна на обивке дивана

Распылите на пятно средство для мытья окон (любое). Оно содержит вещества, которые прекрасно справляются с пятнами на диване! Распылите и оставьте средство на 10 минут.

Как удалить пятна на обивке дивана

Затем хорошенько потрите пятно тряпкой из микрофибры, а остатки средства промокните чистой тряпкой. Далее, нужно просто дождаться полного высыхания.

Как удалить пятна на обивке дивана

Диван будет чистый, светлый и совсем как новый!

Как удалить пятна на обивке дивана

Подробнее о том, как очистить пятна на обивке дивана, смотрите в видео ниже:




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Диванпятно
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