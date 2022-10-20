Как удалить пятна на обивке дивана

Пятна на обивке дивана почистить не так просто. Однако, воспользовавшись одним неожиданным средством, у вас получится добиться идеальной чистоты — обивка будет как новенькая!







Распылите на пятно средство для мытья окон (любое). Оно содержит вещества, которые прекрасно справляются с пятнами на диване! Распылите и оставьте средство на 10 минут.







Затем хорошенько потрите пятно тряпкой из микрофибры, а остатки средства промокните чистой тряпкой. Далее, нужно просто дождаться полного высыхания.







Диван будет чистый, светлый и совсем как новый!







Подробнее о том, как очистить пятна на обивке дивана, смотрите в видео ниже:



